Saint-Étienne x Paris FC: Palpite, Onde Assistir - Amistosos 2025 - 25/07

O confronto marca a preparação de duas equipes que disputarão as provas francesas na temporada 2025/2026. Ambos os times tentam acertar a parte tática e testar novas formações antes do início das competições oficiais.

Palpite 1 - Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.85 na Novibet







Palpite 2 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.80 na Novibet







Palpite 3 - Empate - odd pagando 3.10 na Novibet





Os amistosos entre clubes do mesmo país costumam ser equilibrados, mas com liberdade ofensiva. Por isso, os mercados de gols e empate são boas alternativas num embate entre um time tradicional e outro que chegou agora ao patamar maior do futebol francês.

Esse tipo de jogo tende a ter menos rigidez defensiva e mais liberdade para os atacantes. A proposta de jogo mais leve abre caminho para três ou mais gols, mesmo com o equilíbrio entre os times.

Com as defesas ainda se ajustando e os técnicos promovendo rodízios no elenco, é provável que ambas as equipes encontrem o caminho do gol. Esse mercado combina bem com a proposta do amistoso.

Como são dois times do mesmo nível, o empate pode ser um resultado natural. Em especial se os técnicos quiserem priorizar o desempenho ao invés do placar, algo muito comum na pré-temporada.

Saint-Étienne x Paris FC: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

