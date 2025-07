Sacramento x Cleveland: Palpite, Onde Assistir - NBA Summer League - 16/07

Sacramento x Cleveland: veja o palpite e onde assistir ao jogo da NBA Summer League, nesta quarta-feira (16/07), a partir das 16h30 (horário de Brasília).

O confronto opõe Sacramento Kings e Cleveland Cavaliers em um duelo que contrasta consistência ofensiva com controle físico. Sacramento chega sem derrotas e média de pontuação alta. Cleveland, com 2‑1, aposta em físico e dominação de rebotes, superando rivais com vantagem clara nas tabelas.