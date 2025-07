Saburtalo x Malmö FF: Palpites, Onde Assistir, Escalações, Liga dos Campeões - 08/07

Saburtalo x Malmö FF: confira os palpites para o jogo que ocorre no Mikheil Meskhi Stadium, em Tbilisi, na terça-feira, 08/07, às 13h00 (horário de Brasília), pela primeira pré‑eliminatória da Champions League.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Saburtalo x Malmö FF: Palpites - Champions League Qual.



Palpite 1 - Resultado Final: Malmö FF vence



Palpite 2 - Menos de 2,5 gols



Palpite 3 - Ambas as equipes marcam (BTTS)



Palpite 1 - Resultado Final: Malmö FF vence

O clube sueco chega como favorito, com modelos dando cerca de 27% para vitória visitante e algoritmos independentes reforçando o favoritismo do Malmö nas apostas.

Palpite 2 - Menos de 2,5 gols

Ambas as equipes apresentou padrão restrito nos últimos jogos: Malmö teve 83% das partidas com Under 2,5; Saburtalo apresentou equilíbrio em casa.

Palpite 3 - Ambas as equipes marcam (BTTS)

Interações sugerem construção ofensiva de Saburtalo em casa e média de 60% de BTTS. Dados apontam: BTTS favorecido mesmo com favoritismo sueco.

Saburtalo x Malmö FF - Onde Assistir

Saburtalo x Malmö FF se enfrentam na terça-feira, 08/07, às 13h00 (horário de Brasília), no Mikheil Meskhi Stadium, em Tbilisi (Geórgia).

Transmissão: DAZN Europa e UEFA.tv em algumas regiões; no Brasil, sem TV aberta ou fechada, mas há link em casas de apostas com transmissão ao vivo.