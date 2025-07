Saburtalo x Levadia: Palpite Odds Altas +5.00, Onde Assistir, Liga Conferência, 29/07

Saburtalo x Levadia: confira o palpite com odds altas do jogo desta terça-feira, 29 de julho, para a segunda mão da 2ª pré-eliminatória da Liga Conferência da UEFA.

Após a vitória do Levadia por 1 a 0 na primeira partida em Tallinn, o Saburtalo, jogando em casa na Geórgia, precisa reverter o placar para avançar na competição. A equipe georgiana buscará usar o apoio da torcida para superar a desvantagem e seguir sonhando com a fase de grupos.

Neste artigo, você encontrará uma análise aprofundada do jogo e palpite para Saburtalo x Levadia, considerando o resultado do primeiro duelo e a necessidade do Saburtalo de buscar a virada.

Palpites de Saburtalo x Levadia: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Saburtalo para vencer - odd 1.72

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.76

🎯 Saburtalo para marcar mais de 1.5 gols - odd 1.73



Com o Saburtalo precisando da vitória e o Levadia defendendo sua vantagem, o jogo promete ser tático e com momentos de alta intensidade. Baseando-nos nas odds e no cenário da eliminatória, selecionamos três palpites principais que se destacam.

Palpites Alternativos Saburtalo x Levadia

Para os apostadores que buscam opções com um pouco mais de risco ou que exploram mercados menos convencionais, separamos três palpites alternativos que podem oferecer um bom retorno e trazem uma leitura diferente do confronto.



🎯 Handicap Asiático: Saburtalo (-0.5) - odd 1.70

🎯 Resultado exato: 2:1 Saburtalo - odd 7.49

🎯 1º tempo - Total de Gols: Mais de 0.75 - odd 1.46



💰 Saburtalo x Levadia: Palpites de Odds Baixas

Aqui indicamos odds entre 1.10 e 2.49, que podem ser ótimas opções para combinar em uma aposta múltipla ou para quem busca mais segurança.



🔵 Saburtalo ou Empate (Dupla Chance) - odd 1.23



🟢 Total Gols: Mais de 1.5 - odd 1.24



🟡 Levadia total de gols: Mais de 0.5 - odd 1.44



⚖️ Saburtalo x Levadia: Palpites de Odds Médias

As odds médias, entre 2.50 e 4.99, oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que podem render um lucro interessante.



🔵 Empate (Resultado Final) - odd 3.63



🟢 Levadia para vencer - odd 4.09



🟡 Saburtalo para marcar em ambos os tempos: Sim - odd 2.56



🚀 Saburtalo x Levadia: Palpites de Odds Altas

Para quem gosta de arriscar e buscar retornos mais significativos, as odds altas (entre 5.00 e 12.00) são as indicadas.



🔵 Resultado exato: 1:0 Saburtalo - odd 6.69



🟢 Número exato de gols: 5+ - odd 5.94



🟡 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Saburtalo - odd 4.73



Saburtalo x Levadia: Onde Assistir

O jogo Saburtalo x Levaia pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



⚽ Confronto: Saburtalo x Levadia - Liga Conferência da UEFA (2ª pré-eliminatória - 2ª mão)



📅 Data: 29/07/2025



⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Mikheil Meskhi Stadium, Tbilisi, Geórgia (confirmar estádio se for no David Abashidze Stadium)



Como Saburtalo e Levadia Chegam Para o Confronto

O Saburtalo, equipe georgiana, chega com a necessidade de reverter uma desvantagem de 1 a 0 sofrida no jogo de ida. Jogando em casa, o time contará com o apoio de sua torcida para buscar os gols que garantam a classificação.

O Levadia, da Estônia, chega para este confronto de volta com uma vantagem mínima de 1 a 0. A equipe estoniana tentará defender sua vantagem, possivelmente adotando uma postura mais cautelosa e explorando os contra-ataques.