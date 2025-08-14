Sabah x Levski Sofia: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08

Sabah x Levski Sofia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Sabah e Levski Sofia se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida começa às 13h (horário de Brasília), no Alinja Stadium, em Baku, Azerbaijão.

Sabah x Levski Sofia Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas

Palpite 1 – Vitória do Levski Sofia – odd pagando 1.95 na bet365

Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.90 na bet365

Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.00 na bet365

Vitória do Levski Sofia - odd pagando 1.95

Com maior tradição em competições europeias e elenco mais experiente, o Levski Sofia pode conquistar uma vitória importante mesmo fora de casa.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.90

O Sabah tende a se lançar ao ataque diante de sua torcida, enquanto o Levski Sofia tem qualidade para responder e balançar as redes.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.00

Se o jogo for aberto desde o início, há boa chance de um placar movimentado, superando a marca de dois gols.

Sabah x Levski Sofia: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Sabah x Levski Sofia pela Liga Conferência (Qualificação)



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Alinja Stadium, Baku, Azerbaijão



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Sabah x Levski Sofia: Escalações prováveis

Sabah: Stas Pokatilov; Akim Zedadka, Steve Solvet, Ygor Nogueira, Rahman Dashdamirov; Jesse Sekidika, Ivan Lepinjica, Zinédine Ould-Khaled, Bojan Letic; Pavol Safranko, Joy-Lance Mickels.

Levski Sofia: Svetoslav Vutsov; Olivier Kamdem, Kristian Dimitrov, Tsunami, Fábio Lima; Rildo, Georgi Kostadinov, Carlos Ohene, Mazire Soula; Borislav Rupanov, Marin Petkov.