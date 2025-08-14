Assine UOL
Sabah FA
UEFA Europa Conference League - World Wide
Levski Sofia
Sabah x Levski Sofia: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08

Alex Alves
Autor
Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Sabah x Levski Sofia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Sabah e Levski Sofia se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida começa às 13h (horário de Brasília), no Alinja Stadium, em Baku, Azerbaijão.


Sabah x Levski Sofia Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas


Palpite 1 – Vitória do Levski Sofia – odd pagando 1.95 na bet365
Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.90 na bet365
Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.00 na bet365


Vitória do Levski Sofia - odd pagando 1.95


Com maior tradição em competições europeias e elenco mais experiente, o Levski Sofia pode conquistar uma vitória importante mesmo fora de casa.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.90


O Sabah tende a se lançar ao ataque diante de sua torcida, enquanto o Levski Sofia tem qualidade para responder e balançar as redes.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.00


Se o jogo for aberto desde o início, há boa chance de um placar movimentado, superando a marca de dois gols.


Sabah x Levski Sofia: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  ℹ️ Jogo: Sabah x Levski Sofia pela Liga Conferência (Qualificação)

  📅 Data: 14 de agosto de 2025

  🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)

  🏟️ Local: Estádio Alinja Stadium, Baku, Azerbaijão 

  📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Sabah x Levski Sofia: Escalações prováveis


Sabah: Stas Pokatilov; Akim Zedadka, Steve Solvet, Ygor Nogueira, Rahman Dashdamirov; Jesse Sekidika, Ivan Lepinjica, Zinédine Ould-Khaled, Bojan Letic; Pavol Safranko, Joy-Lance Mickels.


Levski Sofia: Svetoslav Vutsov; Olivier Kamdem, Kristian Dimitrov, Tsunami, Fábio Lima; Rildo, Georgi Kostadinov, Carlos Ohene, Mazire Soula; Borislav Rupanov, Marin Petkov.

Sabah FA x Levski Sofia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sabah FA x Levski Sofia: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Levski Sofia
1 - 0
Sabah FA

