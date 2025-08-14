- D
Sabah x Levski Sofia: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08
Sabah x Levski Sofia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Sabah e Levski Sofia se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida começa às 13h (horário de Brasília), no Alinja Stadium, em Baku, Azerbaijão.
Sabah x Levski Sofia Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 – Vitória do Levski Sofia – odd pagando 1.95 na bet365
Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.90 na bet365
Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.00 na bet365
Vitória do Levski Sofia - odd pagando 1.95
Com maior tradição em competições europeias e elenco mais experiente, o Levski Sofia pode conquistar uma vitória importante mesmo fora de casa.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.90
O Sabah tende a se lançar ao ataque diante de sua torcida, enquanto o Levski Sofia tem qualidade para responder e balançar as redes.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.00
Se o jogo for aberto desde o início, há boa chance de um placar movimentado, superando a marca de dois gols.
Sabah x Levski Sofia: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Sabah x Levski Sofia pela Liga Conferência (Qualificação)
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Alinja Stadium, Baku, Azerbaijão
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Sabah x Levski Sofia: Escalações prováveis
Sabah: Stas Pokatilov; Akim Zedadka, Steve Solvet, Ygor Nogueira, Rahman Dashdamirov; Jesse Sekidika, Ivan Lepinjica, Zinédine Ould-Khaled, Bojan Letic; Pavol Safranko, Joy-Lance Mickels.
Levski Sofia: Svetoslav Vutsov; Olivier Kamdem, Kristian Dimitrov, Tsunami, Fábio Lima; Rildo, Georgi Kostadinov, Carlos Ohene, Mazire Soula; Borislav Rupanov, Marin Petkov.
Sabah FA x Levski Sofia: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Sabah FA x Levski Sofia: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sabah FA x Levski Sofia: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
