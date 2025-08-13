Assine UOL
RSD Alcalá
Friendlies Clubs - World Wide
Guadalajara Chivas
Odds atualizadas a 13.08.2025 às 04:46

RSD Alcalá x Guadalajara Chivas: Palpite, Onde Assistir, Amistoso, 13/08

Publicado
13.08.2025
Atualizado em
13.08.2025
Tempo de leitura
4 min

RSD Alcalá x Guadalajara: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: RSD Alcalá x Guadalajara Chivas pela Friendlies Clubs

  • 📅 Data: 13 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 04h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio ABC


RSD Alcalá x Guadalajara Chivas: Palpite



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: RSD Alcalá 2-1 Guadalajara Chivas

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X


RSD Alcalá x Guadalajara Chivas: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

RSD Alcalá x Guadalajara Chivas: Palpite do Dia

RSD Alcalá Vence

RSD Alcalá Vence
Superbet logo
4.4
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

RSD Alcalá x Guadalajara Chivas: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

A prática do Jogo Responsável é fundamental para manter a diversão e entretenimento saudáveis, garantindo que as apostas esportivas sejam realizadas de forma consciente e equilibrada.


Nesse sentido, é importante ressaltar alguns dos princípios do Jogo Responsável:


- Estabeleça limites de apostas e não exceda seu orçamento;


- Não utilize o jogo como uma fonte de renda;


- Mantenha o controle sobre o tempo e o dinheiro investido em apostas.


Lembre-se que o jogo deve ser divertido e não uma fonte de problemas. Aproveite a emoção das apostas esportivas com consciência e responsabilidade.

