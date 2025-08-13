- V
RSD Alcalá x Guadalajara Chivas: Palpite, Onde Assistir, Amistoso, 13/08
RSD Alcalá x Guadalajara: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: RSD Alcalá x Guadalajara Chivas pela Friendlies Clubs
- 📅 Data: 13 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 04h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio ABC
RSD Alcalá x Guadalajara Chivas: Palpite
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim
- 🎯 Resultado Final: RSD Alcalá 2-1 Guadalajara Chivas
- 📊 Over/Under: Over 2.5 gols
- 🔀 Dupla Chance: 1X
RSD Alcalá x Guadalajara Chivas: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
RSD Alcalá x Guadalajara Chivas: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
RSD Alcalá x Guadalajara Chivas: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
A prática do Jogo Responsável é fundamental para manter a diversão e entretenimento saudáveis, garantindo que as apostas esportivas sejam realizadas de forma consciente e equilibrada.
Nesse sentido, é importante ressaltar alguns dos princípios do Jogo Responsável:
- Estabeleça limites de apostas e não exceda seu orçamento;
- Não utilize o jogo como uma fonte de renda;
- Mantenha o controle sobre o tempo e o dinheiro investido em apostas.
Lembre-se que o jogo deve ser divertido e não uma fonte de problemas. Aproveite a emoção das apostas esportivas com consciência e responsabilidade.
