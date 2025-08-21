Rosenborg x Mainz 05: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga Conferência (21/08)

Confira palpite para Rosenborg x Mainz 05, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Rosenborg e Mainz 05 se enfrentam pela última pré-eliminatória da Liga Conferência antes da fase principal nesta quinta-feira, dia 21 de agosto, às 13h (horário de Brasília), no Estádio Lerkendal. Rosenborg e Mainz 05 terá transmissão com vídeo ao vivo e de graça da Superbet.

Palpites de Rosenborg x Mainz 05: Nossas 3 Melhores Dicas

Considerando o histórico recente das equipes em suas respectivas ligas e o potencial ofensivo de ambos os times, este duelo de ida promete ser de alta intensidade. O Mainz 05, como equipe de uma liga mais forte, é o favorito. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida.



⚽ Resultado Final: Mainz 05 - Odd de 1.97 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.83 na Novibet



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.72 na Betnacional



Palpites Alternativos Rosenborg x Mainz 05

Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



⚽ Handicap Asiático: Mainz 05 -0.5 - Odd de 2.25 na Novibet



⚽ Mainz 05 vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 4.00 na Superbet



⚽ Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.83 na Stake



Palpites de Odds Baixas Rosenborg x Mainz 05



⚽ Dupla Chance: Mainz 05 ou Empate - Odd de 1.30 na Novibet



⚽ Mainz 05 marca a qualquer momento - Odd de 1.25 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5: Acima - Odd de 1.28 na Stake



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.

Palpites de Odds Médias Rosenborg x Mainz 05



⚽ Total de Escanteios - Mais de 11.5 - Odd de 2.65 na Superbet



⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.61 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Cartões Vermelhos - Mais de 0.5 - Odd de 4.85 na Novibet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Rosenborg x Mainz 05



⚽ Placar Exato: 1x2 para o Mainz 05 - Odd de 7.73 na Esportes da Sorte



⚽ Intervalo/Resultado Final - Empate/Mainz - Odd de 7.70 na Superbet



⚽ Maizn 05 marcar através de um pênalti - Sim - Odd de 6.00 na Novibet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Mainz 05.

Informações do Jogo: Rosenborg x Mainz 05: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Rosenborg x Mainz 05 - Liga Conferência (pré-eliminatória)

Data: 21/08/2025

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Lerkendal, Trondheim (Noruega)

Transmissão: Superbet



Como assistir Rosenborg x Mainz 05

É possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Superbet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Rosenborg e Mainz 05 Chegam Para o Confronto

O Rosenborg, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe norueguesa é conhecida por sua força ofensiva e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.

O Mainz 05, por sua vez, enfrenta um adversário mais forte e jogará fora de casa. A equipe alemã deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Rosenborg. Um bom resultado para o Mainz 05 seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.