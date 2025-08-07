Rosenborg x Hammarby: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08

Rosenborg x Hammarby: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Rosenborg recebe o Hammarby nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 13h00 (horário de Brasília), no Lerkendal Stadion, na Noruega, pelo jogo de ida da fase eliminatória da Liga Conferência da UEFA.

Rosenborg x Hammarby Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Dupla chance: Rosenborg ou empate - odd 1.55 na Novibet







Palpite 2 - Ambas as equipes marcam: sim - odd 1.85 na Novibet







Palpite 3 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.92 na Novibet





Dupla chance para o Rosenborg

O fator casa é um diferencial importante para o time norueguês, que costuma crescer em jogos continentais quando atua em Trondheim.

Ambas marcam

Com dois ataques que sabem explorar os espaços, há boas chances de vermos gols dos dois lados no placar final.

Linha de gols acima

A expectativa é por um confronto aberto e movimentado, já que ambos buscarão vantagem antes do jogo de volta.

Rosenborg x Hammarby: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Rosenborg x Hammarby



ℹ️ Jogo: Rosenborg x Hammarby pela Liga Conferência



📅 Data: 7 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Lerkendal Stadion, Trondheim



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Rosenborg x Hammarby: Escalações

Rosenborg: Sander Tangvi; Mikkel Ceide, Adrian Pereira, Erlend Reitan, Tomas Nemcik; Simen Nordli, Ole Selnaes, Santeri Vaananen, Emil Ceide; Dino Islamovic, Jesper Reitan-Sunde.

Hammarby: Warner Hahn; Hampus Skoglund, Frederik Winther, Victor Eriksson, Shaquille Pinas; Oscar Johansson, Nahir Besara, Markus Karlsson, Sebastian Tounekti; Frank Junior, Jusef Erabi.