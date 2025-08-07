Assine UOL
Rosenborg
UEFA Europa Conference League - World Wide
Lerkendal Stadion
Hammarby FF
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 10:00

Rosenborg x Hammarby: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Rosenborg x Hammarby: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O Rosenborg recebe o Hammarby nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 13h00 (horário de Brasília), no Lerkendal Stadion, na Noruega, pelo jogo de ida da fase eliminatória da Liga Conferência da UEFA.


Rosenborg x Hammarby Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 - Dupla chance: Rosenborg ou empate - odd 1.55 na Novibet




  • Palpite 2 - Ambas as equipes marcam: sim - odd 1.85 na Novibet




  • Palpite 3 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.92 na Novibet




Dupla chance para o Rosenborg


O fator casa é um diferencial importante para o time norueguês, que costuma crescer em jogos continentais quando atua em Trondheim.


Ambas marcam


Com dois ataques que sabem explorar os espaços, há boas chances de vermos gols dos dois lados no placar final.


Linha de gols acima


A expectativa é por um confronto aberto e movimentado, já que ambos buscarão vantagem antes do jogo de volta.


Rosenborg x Hammarby: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Rosenborg x Hammarby



  • ℹ️ Jogo: Rosenborg x Hammarby pela Liga Conferência

  • 📅 Data: 7 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Lerkendal Stadion, Trondheim

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Rosenborg x Hammarby: Escalações


Rosenborg: Sander Tangvi; Mikkel Ceide, Adrian Pereira, Erlend Reitan, Tomas Nemcik; Simen Nordli, Ole Selnaes, Santeri Vaananen, Emil Ceide; Dino Islamovic, Jesper Reitan-Sunde.


Hammarby: Warner Hahn; Hampus Skoglund, Frederik Winther, Victor Eriksson, Shaquille Pinas; Oscar Johansson, Nahir Besara, Markus Karlsson, Sebastian Tounekti; Frank Junior, Jusef Erabi.

Rosenborg x Hammarby FF: Palpite do Dia

Apostar agora

Rosenborg x Hammarby FF: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Rosenborg x Hammarby FF: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Hammarby FF
0 - 0
Rosenborg

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Rosenborg
Empate
Hammarby FF

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

Apostar agora
Apostar agora
Apostar agora
Apostar agora
Apostar agora
UOL - Admin

