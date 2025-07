Rosenborg x Banga: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência - 24/07

Rosenborg x Banga: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Rosenborg é um time mais experimentado nas lides da UEFA mas o Banga quer surpreender nessa eliminatória de acesso à Liga Conferência. Mas no mítico Estádio Lerkendal não há tarefas fáceis para nenhum adversário, resta saber como será agora.

O Rosenborg chega ao jogo após um empate a dois gols com Sarpsborg (Eliteserien 2025). Já o Banga, em seu compromisso anterior, empatou sem gols contra o Dziugas Telsiai, em jogo válido pela Liga Lituana 2025.

Rosenborg x Banga Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Rosenborg BK Vence (Odd: 1.05) - Esportes da Sorte



Total de Gols: Mais de 2.5 (Odd: 1.31) - Esportes da Sorte



Rosenborg BK Total: Mais de 3.5 Gols (Odd: 2.08) - Esportes da Sorte



Rosenborg BK Vence (Odd: 1.05)

Justificativa: O Rosenborg é um favorito absoluto, com uma odd de apenas 1.05 para a vitória. Isso indica uma probabilidade muito alta de vitória, quase uma certeza, dado o desequilíbrio entre as equipes.

Total de Gols: Mais de 2.5 (Odd: 1.31)

Justificativa: Com o Rosenborg sendo um favorito tão grande, espera-se que ele marque vários gols. A odd de 1.31 para mais de 2.5 gols é bastante baixa, sugerindo que o jogo provavelmente terá pelo menos três gols.

Rosenborg BK Total: Mais de 3.5 Gols (Odd: 2.08)

Justificativa: Considerando o favoritismo e o potencial ofensivo do Rosenborg, é bem provável que eles marquem quatro ou mais gols sozinhos. A odd de 2.08 oferece um bom retorno para um cenário realista de goleada.

Rosenborg x Banga: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo o que você precisa saber deste jogo



Jogo: Rosenborg x Banga pela Liga Conferência



Data: 24 de julho de 2025



Horário: 13:00 (horário de Brasília)



Local: Lerkendal Stadion, em Trondheim, Noruega



Onde vai passar Rosenborg x Banga: Novibet (streaming)



Rosenborg x Banga: Escalações

Provável escalação do Rosenborg: Sander Tangvik; Aslak Witry, Tomas Nemcik, Mikkel Ceide; Adrian Pereira, Ole Selnaes, Moustafa Zeidan, Santeri Vaananen, Noah Holm, Dino Islamovic; Emil Ceide.

Provável escalação do Banga: Mantas Bertasius; Valdas Antuzis, Deividas Malzinskas, Simão Júnior, Hugo Figueredo, Latón; Matas Ramanauskas, Pijus Srebalius, Vaidas Magdusauskas; Matas Ambrazaitis, Aivars Emsis.

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.