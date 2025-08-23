- V
Rosario Central x Newells Old Boys: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Profesional Argentina - 23/08
Rosario Central x Newells Old Boys: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Rosario Central x Newells Old Boys pela Liga Profesional Argentina
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 20:30 (horário UTC)
- 🏟️ Local: Estádio Gigante de Arroyito, Rosario, Argentina
Rosario Central x Newells Old Boys Palpite - Liga Profesional Argentina
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim
- 🎯 Resultado Final: Rosario Central 2-1 Newells Old Boys
- 🔄 Handicap Asiático: Rosario Central -0.5
Rosario Central x Newells Old Boys: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Rosario Central x Newells Old Boys: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Rosario Central x Newells Old Boys: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Rosario Central x Newells Old Boys: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Aposte com responsabilidade. As apostas esportivas são proibidas para menores de 18 anos.
