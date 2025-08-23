Rosario Central x Newells Old Boys: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Profesional Argentina - 23/08

Rosario Central x Newells Old Boys: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Rosario Central x Newells Old Boys pela Liga Profesional Argentina



📅 Data: 23 de agosto de 2025



🕒 Horário: 20:30 (horário UTC)



🏟️ Local: Estádio Gigante de Arroyito, Rosario, Argentina



Rosario Central x Newells Old Boys Palpite - Liga Profesional Argentina



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Rosario Central 2-1 Newells Old Boys



🔄 Handicap Asiático: Rosario Central -0.5



Rosario Central x Newells Old Boys: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.