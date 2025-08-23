Assine UOL
Rosario Central
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Gigante de Arroyito
Newells Old Boys
  • E
  • V
  • E
  • E
  • D
Rosario Central x Newells Old Boys: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Profesional Argentina - 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Rosario Central x Newells Old Boys: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Rosario Central x Newells Old Boys pela Liga Profesional Argentina

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 20:30 (horário UTC)

  • 🏟️ Local: Estádio Gigante de Arroyito, Rosario, Argentina


Rosario Central x Newells Old Boys Palpite - Liga Profesional Argentina



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: Rosario Central 2-1 Newells Old Boys

  • 🔄 Handicap Asiático: Rosario Central -0.5


Rosario Central x Newells Old Boys: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Rosario Central x Newells Old Boys: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Rosario Central x Newells Old Boys: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Newells Old Boys
1 - 2
Rosario Central
2024 Liga Profesional Argentina
Rosario Central
1 - 0
Newells Old Boys
2024 Copa de la Liga Profesional
Newells Old Boys
0 - 1
Rosario Central
2023 Copa de la Liga Profesional
Rosario Central
1 - 0
Newells Old Boys
2023 Liga Profesional Argentina
Newells Old Boys
0 - 0
Rosario Central

Jogo Responsável


Aposte com responsabilidade. As apostas esportivas são proibidas para menores de 18 anos.

