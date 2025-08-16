- E
- E
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- D
- V
Rosario Central x Deportivo Riestra: Palpite, Onde Assistir, Liga Argentina, 16/08
Rosario Central x Deportivo Riestra: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Rosario Central e Deportivo Riestra se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Liga Profesional Argentina. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, com transmissão da Novibet (streaming).
O Rosario Central chega como favorito por jogar em casa e ter mais experiência na competição. O Deportivo Riestra, no entanto, pode surpreender se aproveitar as chances de contra-ataque.
Rosario Central x Deportivo Riestra Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1 – Vitória do Rosario Central – odd pagando 1.75 na bet365
- Palpite 2 – Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.60 na bet365
- Palpite 3 – Rosario Central vence sem sofrer gols – odd pagando 2.30 na bet365
Vitória do Rosario Central - odd pagando 1.75
O fator casa e a pressão da torcida são armas importantes para o Rosario Central.
Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.60
A expectativa é de um jogo de marcação forte e poucas finalizações claras.
Rosario Central vence sem sofrer gols - odd pagando 2.30
A defesa do Rosario Central pode segurar o ataque adversário e garantir um triunfo sólido.
Rosario Central x Deportivo Riestra: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Rosario Central x Deportivo Riestra pela Liga Profesional Argentina
- 📅 Data: 16 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 18:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Gigante de Arroyito, Rosário, Argentina
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Rosario Central x Deportivo Riestra: Escalações prováveis
Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Tomás O'Connor, Franco Ibarra, Di María, Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz, Alejo Veliz.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Rodrigo Gallo, Juan Randazzo, Cristian Paz; Nicolás Caro Torres, Pablo Monje, Mateo Ramírez, Leonardo Landriel; Alexander Díaz, Jonathan Herrera.
Rosario Central x Deportivo Riestra: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Rosario Central x Deportivo Riestra: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Rosario Central x Deportivo Riestra: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- E
- V
Manauara Vence
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- D
- V
Floresta Vence
- V
- E
- V
- V
- V
- D
- D
- V
- D
- E
Atletico-MG Vence
- E
- E
- V
- V
- E
- D
- E
- D
- V
- V
Alanyaspor Vence
- E
- E
- V
- E
- V
- D
- D
- E
- E
- E
River Plate Vence
- E
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- D
Empate