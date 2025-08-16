Rosario Central x Deportivo Riestra: Palpite, Onde Assistir, Liga Argentina, 16/08

Rosario Central x Deportivo Riestra: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Rosario Central e Deportivo Riestra se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Liga Profesional Argentina. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, com transmissão da Novibet (streaming).

O Rosario Central chega como favorito por jogar em casa e ter mais experiência na competição. O Deportivo Riestra, no entanto, pode surpreender se aproveitar as chances de contra-ataque.

Rosario Central x Deportivo Riestra Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



Palpite 1 – Vitória do Rosario Central – odd pagando 1.75 na bet365

Palpite 2 – Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.60 na bet365

Palpite 3 – Rosario Central vence sem sofrer gols – odd pagando 2.30 na bet365



Vitória do Rosario Central - odd pagando 1.75

O fator casa e a pressão da torcida são armas importantes para o Rosario Central.

Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.60

A expectativa é de um jogo de marcação forte e poucas finalizações claras.

Rosario Central vence sem sofrer gols - odd pagando 2.30

A defesa do Rosario Central pode segurar o ataque adversário e garantir um triunfo sólido.

Rosario Central x Deportivo Riestra: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Rosario Central x Deportivo Riestra pela Liga Profesional Argentina



📅 Data: 16 de agosto de 2025



🕒 Horário: 18:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Gigante de Arroyito, Rosário, Argentina



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Rosario Central x Deportivo Riestra: Escalações prováveis

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Tomás O'Connor, Franco Ibarra, Di María, Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz, Alejo Veliz.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Rodrigo Gallo, Juan Randazzo, Cristian Paz; Nicolás Caro Torres, Pablo Monje, Mateo Ramírez, Leonardo Landriel; Alexander Díaz, Jonathan Herrera.