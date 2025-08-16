Assine UOL
Rosario Central
  • E
  • E
  • V
  • E
  • D
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Gigante de Arroyito
Deportivo Riestra
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.75
x
3.1
2
6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.76
x
3.15
2
5.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.74
x
3.15
2
5.96
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.8
x
3.05
2
5.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 16.08.2025 às 15:10

Rosario Central x Deportivo Riestra: Palpite, Onde Assistir, Liga Argentina, 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Rosario Central x Deportivo Riestra: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Rosario Central e Deportivo Riestra se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Liga Profesional Argentina. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, com transmissão da Novibet (streaming).


O Rosario Central chega como favorito por jogar em casa e ter mais experiência na competição. O Deportivo Riestra, no entanto, pode surpreender se aproveitar as chances de contra-ataque.


Rosario Central x Deportivo Riestra Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1 – Vitória do Rosario Central – odd pagando 1.75 na bet365

  • Palpite 2 – Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.60 na bet365

  • Palpite 3 – Rosario Central vence sem sofrer gols – odd pagando 2.30 na bet365


Vitória do Rosario Central - odd pagando 1.75


O fator casa e a pressão da torcida são armas importantes para o Rosario Central.


Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.60


A expectativa é de um jogo de marcação forte e poucas finalizações claras.


Rosario Central vence sem sofrer gols - odd pagando 2.30


A defesa do Rosario Central pode segurar o ataque adversário e garantir um triunfo sólido.


Rosario Central x Deportivo Riestra: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Rosario Central x Deportivo Riestra pela Liga Profesional Argentina

  • 📅 Data: 16 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 18:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Gigante de Arroyito, Rosário, Argentina 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Rosario Central x Deportivo Riestra: Escalações prováveis


Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Tomás O'Connor, Franco Ibarra, Di María, Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz, Alejo Veliz.


Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Rodrigo Gallo, Juan Randazzo, Cristian Paz; Nicolás Caro Torres, Pablo Monje, Mateo Ramírez, Leonardo Landriel; Alexander Díaz, Jonathan Herrera.

Ver mais Ver menos

Rosario Central x Deportivo Riestra: Palpite do Dia

Rosario Central Vence
Superbet logo
1.8
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Nantes - Paris Saint Germain
2
1.35
Adana Demirspor - Yeni Çorumspor
2
1.27
Atletico Paranaense - Cuiaba
1
1.88
Múltipla
3.22
x
Aposta
20
=
Ganhos
64.47
Apostar agora

Rosario Central x Deportivo Riestra: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Rosario Central x Deportivo Riestra: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Deportivo Riestra
0 - 0
Rosario Central
2024 Liga Profesional Argentina
Deportivo Riestra
0 - 2
Rosario Central
2024 Copa de la Liga Profesional
Rosario Central
1 - 1
Deportivo Riestra
2017 Copa Argentina
Rosario Central
2 - 1
Deportivo Riestra

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Rosario Central
Empate
Deportivo Riestra

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Manauara
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
-
ASA
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V

Manauara Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Confiança
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Floresta
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Floresta Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Atletico-MG
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
-
Gremio
  • D
  • D
  • V
  • D
  • E

Atletico-MG Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Alanyaspor
  • E
  • E
  • V
  • V
  • E
-
Rizespor
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V

Alanyaspor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
River Plate
  • E
  • E
  • V
  • E
  • V
-
Godoy Cruz
  • D
  • D
  • E
  • E
  • E

River Plate Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
CA Bizertin
  • E
  • V
  • D
  • V
  • D
-
CS Sfaxien
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites