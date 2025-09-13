Rosario Central x Boca Juniors, Palpite, Onde Assistir, Superliga Argentina, 14/09

Rosario Central x Boca Juniors: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Superliga Argentina, que acontece no domingo (14/09), às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, com transmissãod a Disney+.

O confronto é pela 8ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino e promete ser acirrado. Enquanto o Rosario Central tem uma boa defesa e busca somar pontos em casa, o Boca Juniors tenta manter a boa sequência para se manter entre os primeiros na tabela.

Rosario Central x Boca Juniors Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (Rosario Central vence) - odd 2.50

- odd 2.50

🎯 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.38

- odd 1.38

🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Não) - odd 1.58



Apostamos na vitória do Rosario Central, principalmente por jogar em casa e ter um bom histórico recente. O time tem um desempenho defensivo sólido, sofrendo em média 0.46 gols por partida, e tem um histórico de jogos com poucos gols, o que justifica o palpite de "Menos de 2.5 gols". Nos confrontos diretos, os placares também costumam ser apertados.

Palpites Alternativos Rosario Central x Boca Juniors



🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 9.5) - odd 1.97

- odd 1.97

🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 6.5) - odd 1.95

- odd 1.95

🎯 Palpite: Resultado Exato (1x0) - odd 5.41



Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre duas equipes que precisam de pontos. As partidas de Rosario Central e Boca Juniors têm uma média alta de escanteios e cartões, o que pode levar a um grande número de ambos. O placar exato de 1x0 para o Rosario Central é um palpite arriscado, mas com uma odd alta.

💰 Rosario Central x Boca Juniors: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Rosario Central ou Empate) - odd 1.32

- odd 1.32

🟢 Palpite: Total de Gols (Menos de 3.5) - odd 1.11

- odd 1.11

🟡 Palpite: Rosario Central para Marcar (Sim) - odd 1.46



⚖️ Rosario Central x Boca Juniors: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Empate Anula Aposta (Rosario Central) - odd 1.71

- odd 1.71

🟢 Palpite: Handicap Asiático (Boca Juniors +0.5) - odd 1.48

- odd 1.48

🟡 Palpite: Handicap Europeu (0:1) - odd 1.35



🚀 Rosario Central x Boca Juniors: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato (0x0) - odd 5.13

- odd 5.13

🟢 Palpite: Quando Será Marcado O 1º Gol (31-45) - odd 5.21

- odd 5.21

🟡 Palpite: Handicap Europeu (0:1) - odd 5.90



Rosario Central x Boca Juniors: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Rosario Central e Boca Juniors coloca frente a frente duas equipes com trajetórias diferentes na Superliga Argentina. O Boca Juniors está em uma ótima fase e quer manter a liderança do Grupo B, enquanto o Rosario Central tenta somar pontos para se manter entre os primeiros. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na tabela.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Rosario Central x Boca Juniors - Superliga Argentina



📅 Data: 14/09/2025



⏰ Horário: 17h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário



📺 Transmissão: Disney+



Como Rosario Central e Boca Juniors Chegam Para o Confronto

O Rosario Central chega para o confronto em 5º lugar no Grupo B, com 10 pontos em 6 jogos. A equipe tem um desempenho regular, com duas vitórias e quatro empates. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve cinco vitórias, quatro empates e uma derrota. O ataque tem uma média de 1.17 gols por partida e a defesa é um ponto de atenção, com 0.46 gols sofridos por jogo. O Rosario Central está invicto há 6 jogos.

Já o Boca Juniors está em uma ótima fase, com uma sequência de três vitórias consecutivas. A equipe está em 3º lugar no Grupo A da Superliga Argentina, com 12 pontos em 7 jogos. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve três vitórias, três empates e quatro derrotas. O ataque tem uma média de 1.32 gols por jogo, e a defesa tem um bom desempenho, com uma média de 0.6 gols sofridos por partida. O Boca Juniors está invicto há 4 jogos.