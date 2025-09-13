Assine UOL
Rosario Central
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Gigante de Arroyito
Boca Juniors
Rosario Central x Boca Juniors, Palpite, Onde Assistir, Superliga Argentina, 14/09

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
11.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Rosario Central x Boca Juniors: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Superliga Argentina, que acontece no domingo (14/09), às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, com transmissãod a Disney+.


O confronto é pela 8ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino e promete ser acirrado. Enquanto o Rosario Central tem uma boa defesa e busca somar pontos em casa, o Boca Juniors tenta manter a boa sequência para se manter entre os primeiros na tabela.


Rosario Central x Boca Juniors Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final (Rosario Central vence) - odd 2.50

  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.38

  • 🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Não) - odd 1.58


Apostamos na vitória do Rosario Central, principalmente por jogar em casa e ter um bom histórico recente. O time tem um desempenho defensivo sólido, sofrendo em média 0.46 gols por partida, e tem um histórico de jogos com poucos gols, o que justifica o palpite de "Menos de 2.5 gols". Nos confrontos diretos, os placares também costumam ser apertados.


Palpites Alternativos Rosario Central x Boca Juniors



  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 9.5) - odd 1.97

  • 🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 6.5) - odd 1.95

  • 🎯 Palpite: Resultado Exato (1x0) - odd 5.41


Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre duas equipes que precisam de pontos. As partidas de Rosario Central e Boca Juniors têm uma média alta de escanteios e cartões, o que pode levar a um grande número de ambos. O placar exato de 1x0 para o Rosario Central é um palpite arriscado, mas com uma odd alta.


💰 Rosario Central x Boca Juniors: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Rosario Central ou Empate) - odd 1.32

  • 🟢 Palpite: Total de Gols (Menos de 3.5) - odd 1.11

  • 🟡 Palpite: Rosario Central para Marcar (Sim) - odd 1.46


⚖️ Rosario Central x Boca Juniors: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Empate Anula Aposta (Rosario Central) - odd 1.71

  • 🟢 Palpite: Handicap Asiático (Boca Juniors +0.5) - odd 1.48

  • 🟡 Palpite: Handicap Europeu (0:1) - odd 1.35


🚀 Rosario Central x Boca Juniors: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato (0x0) - odd 5.13

  • 🟢 Palpite: Quando Será Marcado O 1º Gol (31-45) - odd 5.21

  • 🟡 Palpite: Handicap Europeu (0:1) - odd 5.90


Rosario Central x Boca Juniors: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Rosario Central e Boca Juniors coloca frente a frente duas equipes com trajetórias diferentes na Superliga Argentina. O Boca Juniors está em uma ótima fase e quer manter a liderança do Grupo B, enquanto o Rosario Central tenta somar pontos para se manter entre os primeiros. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na tabela.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Rosario Central x Boca Juniors - Superliga Argentina

  • 📅 Data: 14/09/2025

  • ⏰ Horário: 17h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Rosario Central e Boca Juniors Chegam Para o Confronto


O Rosario Central chega para o confronto em 5º lugar no Grupo B, com 10 pontos em 6 jogos. A equipe tem um desempenho regular, com duas vitórias e quatro empates. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve cinco vitórias, quatro empates e uma derrota. O ataque tem uma média de 1.17 gols por partida e a defesa é um ponto de atenção, com 0.46 gols sofridos por jogo. O Rosario Central está invicto há 6 jogos.


Já o Boca Juniors está em uma ótima fase, com uma sequência de três vitórias consecutivas. A equipe está em 3º lugar no Grupo A da Superliga Argentina, com 12 pontos em 7 jogos. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve três vitórias, três empates e quatro derrotas. O ataque tem uma média de 1.32 gols por jogo, e a defesa tem um bom desempenho, com uma média de 0.6 gols sofridos por partida. O Boca Juniors está invicto há 4 jogos.

Rosario Central x Boca Juniors: Palpite do Dia

Rosario Central Vence
Superbet logo
2.57
Apostar agora

Rosario Central x Boca Juniors: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Rosario Central x Boca Juniors: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Boca Juniors
1 - 0
Rosario Central
2024 Liga Profesional Argentina
Boca Juniors
2 - 1
Rosario Central
2023 Liga Profesional Argentina
Rosario Central
2 - 2
Boca Juniors
2022 Liga Profesional Argentina
Boca Juniors
0 - 0
Rosario Central
2022 Liga Profesional Argentina
Boca Juniors
2 - 1
Rosario Central

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Rosario Central
Empate
Boca Juniors

Jogo Responsável


É fundamental ter em mente que as apostas esportivas são uma forma de entretenimento, e não um caminho para a riqueza. A paixão pelo jogo pode ser envolvente, mas o resultado é sempre incerto, e as perdas fazem parte da experiência. Para manter o controle e garantir que a diversão continue, estabeleça um orçamento para suas apostas e jamais aposte dinheiro que você não pode perder. O objetivo principal é o lazer, e não o lucro. Aposte com responsabilidade e, se precisar de ajuda, procure o suporte adequado. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

