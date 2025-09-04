Assine UOL
Romania
Friendlies - World Wide
Arena Naţională
Canada
Romênia x Canadá, Palpite, Odds +10, Amistoso (05/09/2025)

Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Romênia e Canadá se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09. A partida está marcada para às 18:00 (horário de Brasília) na Arena Națională, em Bucareste. O confronto não terá transmissão na TV.


O amistoso é uma oportunidade para as seleções testarem suas estratégias. A Romênia busca evoluir seu jogo, enquanto o Canadá visa manter o bom momento.


Com base nas estatísticas, preparamos palpites com boas odds para você.


Confira nossos palpites de Romênia x Canadá, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Romênia x Canadá



  🎯 Empate no 1º Tempo - odd 2.20

  🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

  🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 2.30


Para os palpites de Romênia x Canadá, é crucial analisar o momento de cada equipe. A Romênia busca ajustes, enquanto o Canadá chega embalado. A experiência e a organização tática podem ser fatores decisivos.


Romênia x Canadá: Palpites Alternativos



  🎯 Resultado Correto: 2x2 - odd 10.00

  🎯 Canadá vence e Ambos Marcam - odd 4.50

  🎯 Romênia Marca no 1º Tempo - odd 2.80


Para os apostadores mais experientes, separamos essas opções alternativas com boas chances de lucro. A análise de cada equipe sugere um jogo com potencial de gols e jogadas emocionantes.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem estuda as equipes. A partida tem tudo para ser bem disputada e aberta.


Romênia x Canadá: Super Palpite



  🚀 Canadá vence e Total de Gols acima de 3.5 - odd 7.50


Palpites de Odds Baixas Romênia x Canadá


Para quem prefere **odds mais seguras**, separamos algumas opções com boas chances de acontecer. Analisamos as estatísticas, o momento das equipes e as prováveis formações.



  🔵 Dupla Chance: Canadá ou Empate - odd 1.45

  🟢 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.35

  🟡 Canadá para se Classificar - odd 1.90


Palpites de Odds Médias Romênia x Canadá


Se você busca odds com um pouco mais de emoção, confira as nossas dicas com odds na média. 



  🔵 Ambos Marcam e Total de Gols Acima de 2.5 - odd 3.20

  🟢 Resultado Correto: 1x2 - odd 3.80

  🟡 Canadá para vencer o primeiro tempo - odd 2.90


Palpites de Odds Altas Romênia x Canadá


Para os apostadores que gostam de arriscar um pouco mais, separamos palpites com odds altas. Lembre-se sempre de apostar com responsabilidade e de acordo com seu perfil.



  🔵 Resultado Correto: 1x3 - odd 9.00

  🟢 Jogador a marcar: Jonathan David - odd 6.50

  🟡 Romênia vence e Ambas as equipes marcam - odd 5.50


Romênia x Canadá: Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  Confronto: Romênia x Canadá - Amistoso 2025

  📅 Data: 05/09/2025

  Horário: 18:00 (horário de Brasília)

  🏟️ Local: Arena Națională, Bucareste

  📺 Transmissão: Sem transmissão


Como Romênia e Canadá Chegam Para o Confronto


A Romênia busca testar novas formações e jogadores neste amistoso, visando os próximos desafios. A equipe quer mostrar evolução e encontrar o time ideal para as próximas competições.


O Canadá chega com o objetivo de manter o bom desempenho e a evolução tática. A equipe busca testar novas estratégias e consolidar seu jogo, buscando uma vitória fora de casa.


Últimos Jogos da Romênia


A Romênia teve resultados variados em seus últimos jogos, com vitórias e derrotas. A equipe tem mostrado potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols, mas também sofreu. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal.



  ✅ Romênia 2x1 Chipre - Amistoso

  ❌ Áustria 2x1 Romênia - Amistoso

  ✅ San Marino 0x2 Romênia - Eliminatórias

  ❌ Romênia 1x2 Bósnia & Herzegovina - Eliminatórias

  ✅ Romênia 3x1 Chipre - Eliminatórias


Últimos Jogos do Canadá


O Canadá vem de uma sequência positiva, com vitórias importantes. A equipe tem se mostrado eficiente no ataque e na defesa, demonstrando consistência.


A equipe canadense tem mantido um bom ritmo de jogo. O técnico tem trabalhado para manter a evolução e o bom futebol.



  ❌ Canadá 0x1 Guatemala - Amistoso

  ✅ Canadá 3x0 El Salvador - Eliminatórias

  ✅ Curaçao 1x2 Canadá - Eliminatórias

  ✅ Canadá 2x1 Honduras - Eliminatórias

  ❌ Canadá 0x1 Costa do Marfim - Amistoso


Romênia x Canadá: Nota Final


Com base nas análises e nos dados, esperamos um jogo com muitas chances de gols. O Canadá, em melhor fase, pode levar vantagem, mas a Romênia busca mostrar evolução.


Acreditamos que um empate no primeiro tempo é uma boa aposta, com potencial para gols na segunda etapa. Lembre-se, apostas devem ser feitas com responsabilidade.

Romania x Canada: Palpite do Dia

Romania x Canada: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Romania
Empate
Canada

Jogo Responsável


As apostas esportivas são uma forma de entretenimento e devem ser tratadas com responsabilidade. Lembre-se de que apostar envolve riscos e é crucial não comprometer dinheiro destinado a contas pessoais ou gastos essenciais. Aposte com moderação e priorize a diversão acima de tudo.

Jogos do Dia

