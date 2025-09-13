Assine UOL
AS Roma
Serie A - Italy
Stadio Olimpico
Torino
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2
Melhores Odds 1X2 by
1
1.5
x
4.1
2
7
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 20:33

Roma x Torino Palpite, Odds +20, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 14/09/2025

Alex Alves
Autor
Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Roma x Torino: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


A partida entre Roma e Torino acontece no domingo, 14 de setembro, às 07h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma. O confronto é válido pela Serie A do Campeonato Italiano 2025/2026. Roma x Torino passa ao vivo no Brasil via Disney+.


Será um duelo entre a solidez e eficiência da Roma contra um Torino que precisa reagir rapidamente para não se afundar ainda mais na parte baixa da tabela.


Roma x Torino Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória da Roma: 1.52

  • 🎯 Empate: 4.17

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 2.10


Roma x Torino Palpites Alternativos



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.97

  • 🎯 Roma total de gols: Mais de 1.5: 1.71

  • 🎯 Resultado Exato: 2-1: 7.68


⚖️ Roma x Torino Palpite Odds Médias



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.39

  • 🎯 Handicap Asiático - Roma (-1.0): 1.83

  • 🎯 Torino total de gols - Mais de 0.5: 1.81


🚀 Roma x Torino Palpite Odds Altas



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 8.75

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 20.41

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Torino: 12.99


Roma x Torino: Onde Assistir ao Vivo no Brasil


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Roma x Torino - Campeonato Italiano

  • 📅 Data: 14/09/2025

  • ⏰ Horário: 07h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Olímpiaco, Roma

  • 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)


Roma x Torino: Escalações prováveis


Roma: Mile Svilar; Wesley França, Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan Ndicka; Angeliño, Bryan Cristante, Manu Koné, Matìas Soulé; Evan Ferguson, El Shaarawy


Torino: Franco Israel; Marcus Pedersen, Guillermo Maripán, Saúl Coco, Cristiano Biraghi; Nikola Vlasic, Cesare Casadei, Kristjan Asllani, Ivan Ilic; Cyril Ngonge, Giovanni Simeone


Como Roma e Torino Chegam Para o Confronto


Roma e Torino vivem começos de temporada opostos e se encontram em momentos distintos.


A Roma ocupa a 4ª posição, com 6 pontos em 2 jogos, campanha perfeita até aqui, com 2 vitórias, 2 gols marcados e nenhuma bola sofrida.


Já o Torino aparece em 19º lugar, com apenas 1 ponto, ainda sem vitórias, não marcou nenhum gol e já sofreu 5.


Os números ofensivos mostram a superioridade da Roma: média de 1 gol por jogo, 1,03 gols esperados, 12 finalizações e 4,5 escanteios por partida.


O Torino, por sua vez, apresenta dificuldades no ataque, com 0 gols marcados, embora registre 0,94 gols esperados, além de 9,5 finalizações e 6 escanteios por jogo.

AS Roma x Torino: Palpite do Dia

AS Roma Vence
1.55
Apostar agora

AS Roma x Torino: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

AS Roma x Torino: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Serie A
Torino
0 - 2
AS Roma
2024 Serie A
AS Roma
1 - 0
Torino
2023 Serie A
AS Roma
3 - 2
Torino
2023 Serie A
Torino
1 - 1
AS Roma
2022 Serie A
Torino
0 - 1
AS Roma

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

