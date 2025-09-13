Roma x Torino Palpite, Odds +20, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 14/09/2025

Roma x Torino: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

A partida entre Roma e Torino acontece no domingo, 14 de setembro, às 07h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma. O confronto é válido pela Serie A do Campeonato Italiano 2025/2026. Roma x Torino passa ao vivo no Brasil via Disney+.

Será um duelo entre a solidez e eficiência da Roma contra um Torino que precisa reagir rapidamente para não se afundar ainda mais na parte baixa da tabela.

Roma x Torino Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória da Roma: 1.52

🎯 Empate: 4.17

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 2.10



Roma x Torino Palpites Alternativos



🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.97

🎯 Roma total de gols: Mais de 1.5: 1.71

🎯 Resultado Exato: 2-1: 7.68



⚖️ Roma x Torino Palpite Odds Médias



🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.39

🎯 Handicap Asiático - Roma (-1.0): 1.83

🎯 Torino total de gols - Mais de 0.5: 1.81



🚀 Roma x Torino Palpite Odds Altas



🎯 Resultado Exato: 0-0: 8.75

🎯 Resultado Exato: 2-2: 20.41

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Torino: 12.99



Roma x Torino: Onde Assistir ao Vivo no Brasil

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Roma x Torino - Campeonato Italiano



📅 Data: 14/09/2025



⏰ Horário: 07h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Olímpiaco, Roma



📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)



Roma x Torino: Escalações prováveis

Roma: Mile Svilar; Wesley França, Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan Ndicka; Angeliño, Bryan Cristante, Manu Koné, Matìas Soulé; Evan Ferguson, El Shaarawy

Torino: Franco Israel; Marcus Pedersen, Guillermo Maripán, Saúl Coco, Cristiano Biraghi; Nikola Vlasic, Cesare Casadei, Kristjan Asllani, Ivan Ilic; Cyril Ngonge, Giovanni Simeone

Como Roma e Torino Chegam Para o Confronto

Roma e Torino vivem começos de temporada opostos e se encontram em momentos distintos.

A Roma ocupa a 4ª posição, com 6 pontos em 2 jogos, campanha perfeita até aqui, com 2 vitórias, 2 gols marcados e nenhuma bola sofrida.

Já o Torino aparece em 19º lugar, com apenas 1 ponto, ainda sem vitórias, não marcou nenhum gol e já sofreu 5.

Os números ofensivos mostram a superioridade da Roma: média de 1 gol por jogo, 1,03 gols esperados, 12 finalizações e 4,5 escanteios por partida.

O Torino, por sua vez, apresenta dificuldades no ataque, com 0 gols marcados, embora registre 0,94 gols esperados, além de 9,5 finalizações e 6 escanteios por jogo.