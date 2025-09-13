- V
Roma x Torino Palpite, Odds +20, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 14/09/2025
Roma x Torino: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
A partida entre Roma e Torino acontece no domingo, 14 de setembro, às 07h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma. O confronto é válido pela Serie A do Campeonato Italiano 2025/2026. Roma x Torino passa ao vivo no Brasil via Disney+.
Será um duelo entre a solidez e eficiência da Roma contra um Torino que precisa reagir rapidamente para não se afundar ainda mais na parte baixa da tabela.
Roma x Torino Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da Roma: 1.52
- 🎯 Empate: 4.17
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 2.10
Roma x Torino Palpites Alternativos
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.97
- 🎯 Roma total de gols: Mais de 1.5: 1.71
- 🎯 Resultado Exato: 2-1: 7.68
⚖️ Roma x Torino Palpite Odds Médias
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.39
- 🎯 Handicap Asiático - Roma (-1.0): 1.83
- 🎯 Torino total de gols - Mais de 0.5: 1.81
🚀 Roma x Torino Palpite Odds Altas
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 8.75
- 🎯 Resultado Exato: 2-2: 20.41
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Torino: 12.99
Roma x Torino: Onde Assistir ao Vivo no Brasil
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Roma x Torino - Campeonato Italiano
- 📅 Data: 14/09/2025
- ⏰ Horário: 07h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Olímpiaco, Roma
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)
Roma x Torino: Escalações prováveis
Roma: Mile Svilar; Wesley França, Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan Ndicka; Angeliño, Bryan Cristante, Manu Koné, Matìas Soulé; Evan Ferguson, El Shaarawy
Torino: Franco Israel; Marcus Pedersen, Guillermo Maripán, Saúl Coco, Cristiano Biraghi; Nikola Vlasic, Cesare Casadei, Kristjan Asllani, Ivan Ilic; Cyril Ngonge, Giovanni Simeone
Como Roma e Torino Chegam Para o Confronto
Roma e Torino vivem começos de temporada opostos e se encontram em momentos distintos.
A Roma ocupa a 4ª posição, com 6 pontos em 2 jogos, campanha perfeita até aqui, com 2 vitórias, 2 gols marcados e nenhuma bola sofrida.
Já o Torino aparece em 19º lugar, com apenas 1 ponto, ainda sem vitórias, não marcou nenhum gol e já sofreu 5.
Os números ofensivos mostram a superioridade da Roma: média de 1 gol por jogo, 1,03 gols esperados, 12 finalizações e 4,5 escanteios por partida.
O Torino, por sua vez, apresenta dificuldades no ataque, com 0 gols marcados, embora registre 0,94 gols esperados, além de 9,5 finalizações e 6 escanteios por jogo.
AS Roma x Torino: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
AS Roma x Torino: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
AS Roma x Torino: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
Inter Miami Vence
