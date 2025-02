Roma x Porto Palpite: Onde Assistir, Escalações e Hora - Liga Europa

Odds altas Apostar agora Análise Portaria SPA/MF Nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Análise do Confronto entre Roma x Porto

No primeiro jogo, na cidade do Porto, em Portugal, a Roma saiu na frente com um gol de Zeki Çelik, mas o Porto igualou com Francisco Moura. A equipe italiana enfrentou dificuldades após a expulsão de Bryan Cristante, mas conseguiu segurar o empate fora de casa.

Para o jogo de volta, a Roma contará com o apoio de sua torcida e buscará impor seu ritmo desde o início. Por outro lado, o Porto enfrenta uma fase de instabilidade ofensiva, especialmente com a recente seca de gols do atacante Samu Omorodion, que, apesar de somar 18 gols na temporada, não marca há oito jogos. A equipe portuguesa precisará superar esses desafios se quiser avançar na competição.

Justificativa dos Palpites: Roma x Porto

Menos de 2.5 gols na partida

Considerando a importância do confronto e a solidez defensiva de ambas as equipes, é provável que o jogo tenha poucos gols, tal qual aconteceu na partida de ida. Ninguém vai querer correr o risco de se expor no início do jogo e sofrer um gol, o que tende a levar a decisão da partida para o fim do jogo, diminuindo as chances de muitos gols. Na Alfa Bet, encontramos este palpite na odd 1.82.