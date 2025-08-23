Roma x Bologna: Palpite, Odds +8, +11 e Onde Assistir Campeonato Italiano (23/08)

Confira palpite para Roma x Bologna, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Roma e Bologna se enfrentam pela 1ª rodada do Campeonato Italiano, Série A, neste sábado, dia 23 de agosto, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Olimpico. Roma x Bologna terá transmissão com vídeo ao vivo de graça pela Novibet e streaming Disney+.

Palpites de Roma x Bologna: Nossas 3 Melhores Dicas

Para a primeira rodada do Campeonato Italiano, a expectativa é de um jogo de muita energia, com ambas as equipes buscando um bom início de temporada. Acreditamos que a Roma tem o favoritismo do jogo, mas a defesa do Bologna pode dificultar o ataque adversário. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de estreia.



⚽ Dupla Chance - Roma/Empate - Odd de 1.31 na Superbet



⚽ Ambas as equipes marcam - sim - Odd de 1.86 na Novibet



⚽ Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 3.59 na Esportes da Sorte



Palpites Alternativos Roma x Bologna

Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



⚽ Handicap Asiático: Roma -1.5 - Odd de 2.80 na Superbet



⚽ Roma vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 3.50 na Novibet



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Roma - Odd de 5.00 na Novibet



Palpites de Odds Baixas Roma x Bologna



⚽ Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 1.37 na Superbet



⚽ Gol em ambos os tempos - Sim - Odd de 1.82 na Stake



⚽ Total de cartões amarelos - Mais de 3.5 - Odd de 1.64 na Novibet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de estreia de temporada.

Palpites de Odds Médias Roma x Bologna



⚽ Resultado no Intervalo: Roma - Odd de 2.50 na Superbet



⚽ Roma vence por 1 gol de diferença - Odd de 3.75 na Novibet



⚽ Total de escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 2.45 na Stake



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Roma x Bologna



⚽ Placar Exato: 2x1 para a Roma - Odd de 8.31 na Esportes da Sorte



⚽ Resultado da Partida até 10 minutos - Visitante - Odd de 11.00 na Superbet



⚽ Roma vence de virada - Odd de 13.00 na Novibet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Bologna.

Informações do Jogo: Roma x Bologna: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Transmissão: Novibet e Disney+



Como assistir Roma x Bologna

Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Roma e Bologna Chegam Para o Confronto

A Roma, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para iniciar a temporada com uma vitória. A equipe é conhecida por sua força ofensiva e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.

O Bologna, por sua vez, enfrenta um adversário de maior calibre e jogará fora de casa. A equipe deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo da Roma. Um bom resultado para o Bologna seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.