Houston Rockets x Portland Trail Blazers: Palpite e Onde Assistir - Summer League

Palpite 2 – Total de pontos acima de 180.5 – odd 1.90

As duas equipes têm mostrado tendência de pontuação alta. O Rockets permitiu 98, 95 e 111 pontos nos três jogos. O Blazers também não se destaca pela defesa. A soma de mais de 180 pontos foi atingida em 2 dos 3 jogos do Houston, e a última partida do Portland terminou com 180 cravados. As defesas expõem espaços no garrafão e permitem volume alto de arremessos.

Palpite 3 – Rockets total ímpar – odd 1.85

Em duas das três partidas do Rockets, o total de pontos do time terminou em número ímpar (83, 95, 108). A rotação instável do ataque e o padrão de finalizações nos segundos finais de posse favorecem variações de pontuação que tendem ao ímpar. Como o time depende de atuações individuais irregulares, essa aposta tem valor estatístico.

Palpite 4 – Par no total combinado de pontos – odd 1.90

Três dos últimos cinco jogos envolvendo Rockets ou Blazers terminaram com total par de pontos. A tendência é de jogo equilibrado até os minutos finais, o que aumenta a chance de uma soma “fechada”, sem pontuação extra não planejada (como lances livres isolados no fim do jogo).