Rizespor x Goztepe: Palpite Odds +5 e +9, Onde Assistir, Escalações, Süper Lig 10/08

Rizespor x Goztepe: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O confronto Rizespor x Goztepe promete equilíbrio e emoção na Super Lig da Turquia.

Pelas odds, o Caykur Rizespor aparece como favorito moderado, com vitória cotada a 2.15, contra 3.20 do Goztepe SK e 3.50 para empate.

O mercado também indica uma boa probabilidade de vermos gols: o “Mais de 2,5 gols” está a 1.77 e “Ambas Marcam” a 1.62, sinalizando expectativa ofensiva.

A força caseira do Rizespor pesa, mas o Goztepe chega competitivo e com boas oportunidades para surpreender.

Em mercados de aposta complementares, há valor no Chance Dupla e em combinações com total de gols, especialmente para quem busca segurança.

Rizespor x Goztepe Palpite com Odds +5 e +9



🥅 Mais de 3,5 gols – Odd 2.88



🎲 Ambas marcam & Mais de 3,5 gols – Odd 3.00



🏹 Rizespor vence & Ambas marcam – Odd 4.00



⚡ X/1 (Empate no intervalo e Rizespor vence no fim) – Odd 5.50



🎯 Placar exato 2-1 Rizespor – Odd 9.00



🔥 Palpites ousados, para quem aceita o risco em busca de grandes ganhos.

Rizespor x Goztepe Palpite - Süper Lig

Rizespor x Goztepe Palpite de Baixo Risco



📈 Mais de 1,5 gols – Odd 1.25



⚽ Chance Dupla 1X – Odd 1.33



🎯 Mais de 0,5 gols no 1º tempo – Odd 1.36



🛡️ Empate Anula Aposta – Rizespor – Odd 1.57



🟨 Mais de 3,5 cartões amarelos – Odd 1.60



💡 Foco em mercados mais estáveis, para quem prefere segurança em vez de grandes retornos.

Rizespor x Goztepe Palpite de Médio Risco



🤝 Ambas as equipes marcam – Odd 1.62



🔄 1X & Mais de 1,5 gols – Odd 1.73



⚽ Mais de 2,5 gols – Odd 1.77



📏 Mais de 9,5 escanteios – Odd 1.92



🚀 Resultado Final & Mais de 1,5 gols – Rizespor – Odd 2.62



📊 Combinações e mercados mais específicos, com retorno mais interessante.

*Lembrando: as odds são dinâmicas e podem sofrer alterações até a hora do jogo, por isso vale sempre conferir as cotações atualizadas na sua casa de apostas antes de confirmar qualquer palpite.

Rizespor x Goztepe: Onde Assistir

O jogo Rizespor x Goztepe vai ser transmitido na Novibet, através de sua plataforma de streaming.

Ficha de Jogo