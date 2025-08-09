Assine UOL
Rizespor
Süper Lig - Turkey
Çaykur Didi Stadyumu
Goztepe
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 14:30

Rizespor x Goztepe: Palpite Odds +5 e +9, Onde Assistir, Escalações, Süper Lig 10/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Rizespor x Goztepe: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O confronto Rizespor x Goztepe promete equilíbrio e emoção na Super Lig da Turquia.


Pelas odds, o Caykur Rizespor aparece como favorito moderado, com vitória cotada a 2.15, contra 3.20 do Goztepe SK e 3.50 para empate.


O mercado também indica uma boa probabilidade de vermos gols: o “Mais de 2,5 gols” está a 1.77 e “Ambas Marcam” a 1.62, sinalizando expectativa ofensiva.


A força caseira do Rizespor pesa, mas o Goztepe chega competitivo e com boas oportunidades para surpreender.


Em mercados de aposta complementares, há valor no Chance Dupla e em combinações com total de gols, especialmente para quem busca segurança.


Rizespor x Goztepe Palpite com Odds +5 e +9



  • 🥅 Mais de 3,5 gols – Odd 2.88

  • 🎲 Ambas marcam & Mais de 3,5 gols – Odd 3.00

  • 🏹 Rizespor vence & Ambas marcam – Odd 4.00

  • ⚡ X/1 (Empate no intervalo e Rizespor vence no fim) – Odd 5.50

  • 🎯 Placar exato 2-1 Rizespor – Odd 9.00


🔥 Palpites ousados, para quem aceita o risco em busca de grandes ganhos.


Rizespor x Goztepe Palpite - Süper Lig


Rizespor x Goztepe Palpite de Baixo Risco



  • 📈 Mais de 1,5 gols – Odd 1.25

  • ⚽ Chance Dupla 1X – Odd 1.33

  • 🎯 Mais de 0,5 gols no 1º tempo – Odd 1.36

  • 🛡️ Empate Anula Aposta – Rizespor – Odd 1.57

  • 🟨 Mais de 3,5 cartões amarelos – Odd 1.60


💡 Foco em mercados mais estáveis, para quem prefere segurança em vez de grandes retornos.


Rizespor x Goztepe Palpite de Médio Risco



  • 🤝 Ambas as equipes marcam – Odd 1.62

  • 🔄 1X & Mais de 1,5 gols – Odd 1.73

  • ⚽ Mais de 2,5 gols – Odd 1.77

  • 📏 Mais de 9,5 escanteios – Odd 1.92

  • 🚀 Resultado Final & Mais de 1,5 gols – Rizespor – Odd 2.62


📊 Combinações e mercados mais específicos, com retorno mais interessante.


*Lembrando: as odds são dinâmicas e podem sofrer alterações até a hora do jogo, por isso vale sempre conferir as cotações atualizadas na sua casa de apostas antes de confirmar qualquer palpite.


Rizespor x Goztepe: Onde Assistir


O jogo Rizespor x Goztepe vai ser transmitido na Novibet, através de sua plataforma de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Rizespor x Goztepe pela Süper Lig

  • 📅 Data: 10 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Çaykur Didi Stadyumu

Rizespor x Goztepe: Palpite do Dia

Rizespor Vence

Rizespor Vence
2.12
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Rizespor x Goztepe: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Rizespor x Goztepe: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 Süper Lig
Rizespor
6 - 3
Goztepe
2024 Süper Lig
Goztepe
3 - 0
Rizespor
2022 1. Lig
Goztepe
3 - 3
Rizespor
2022 1. Lig
Rizespor
0 - 2
Goztepe
2021 Süper Lig
Goztepe
1 - 7
Rizespor

Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir que as apostas sejam uma forma saudável de entretenimento. Antes de apostar:



  • 📏 Defina um orçamento e nunca aposte mais do que pode perder.

  • 🕒 Estabeleça limites de tempo para não perder o controle.

  • 🧠 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.

  • 🚫 Evite apostar sob efeito de álcool ou em momentos de stress.

  • 👥 Procure apoio se sentir que o jogo está afetando sua vida pessoal, financeira ou emocional.

  • 📚 Encare como diversão, não como fonte de renda.


Apostar deve ser seguro, consciente e responsável.

