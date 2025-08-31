River Plate x San Martin S.J. Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Liga Argentina

River Plate e San Martin S.J. se enfrentam neste sábado, 31 de agosto, em partida válida pela quarta rodada da Liga Profesional Argentina 2025. A bola rola a partir das 19h15 no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires. O confronto terá transmissão da ESPN e Disney+

O River Plate entra em campo buscando manter a boa fase em casa e consolidar sua posição na liderança da competição. O time quer impor seu ritmo e garantir mais uma vitória para a torcida.

Já o San Martin S.J. chega para desafiar o favoritismo em busca de pontos importantes fora de casa. A equipe almeja surpreender e demonstrar que pode competir contra os grandes clubes do país.

Confira nossos palpites de River Plate x San Martin S.J., saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de River Plate x San Martin S.J: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de River Plate x San Martin S.J., é fundamental analisar o momento atual de ambas as equipes. O River Plate tem apresentado um futebol consistente, especialmente em seus domínios, onde busca controlar as partidas.

O San Martin S.J., por outro lado, busca mostrar sua força como visitante. Observando os últimos resultados, percebe-se que a equipe tem capacidade de criar chances, mas a solidez defensiva contra um ataque forte como o do River é o grande desafio.



🎯 Vitória do River Plate - odd 1.20

🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 1.60

🎯 River Plate para Marcar no 1º Tempo - odd 1.45



Palpites Alternativos River Plate x San Martin S.J.

Para apostadores que buscam alternativas com odds mais atrativas, separamos algumas opções interessantes para este confronto. A necessidade de o River Plate impor seu jogo desde o início pode abrir oportunidades.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem observa detalhes táticos. A expectativa é de um jogo movimentado, onde a eficiência nas finalizações pode ser decisiva.



🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.10

🎯 Handicap Asiático -1.5 River Plate - odd 1.80

🎯 Total de Gols do River Plate Acima de 2.5 - odd 2.40



Super Palpites River Plate x San Martin S.J.



🚀 Vitória do River Plate com Mais de 2.5 Gols - odd 2.20



💰 Palpites de Odds Baixas River Plate x San Martin S.J.

Para quem prefere apostar em mercados com maior probabilidade de acerto, as odds baixas são ideais. A força do River Plate em casa sugere alguns mercados com maior segurança.



🔵 River Plate vence - odd 1.20

🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.35

🟡 Total de Gols no Jogo Acima de 1.5 - odd 1.25



⚖️ Palpites de Odds Médias River Plate x San Martin S.J.

As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo uma boa pedida para quem busca valor nas apostas sem se expor a mercados de alto risco.



🔵 Ambos Marcam Não - odd 2.50

🟢 San Martin S.J. marca no 2º Tempo - odd 3.10

🟡 Resultado Correto 3-0 para River Plate - odd 3.50



🚀 Palpites de Odds Altas River Plate x San Martin S.J.

Para os apostadores que buscam um retorno mais expressivo, as odds altas podem ser a escolha. Estes mercados geralmente envolvem previsões mais específicas sobre o desenvolvimento da partida.



🔵 Placar Exato: River Plate 4x0 San Martin S.J. - odd 7.50

🟢 San Martin S.J. marca primeiro gol - odd 6.00

🟡 River Plate vence ambos os tempos - odd 1.90



River Plate x San Martin S.J.: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: River Plate x San Martin S.J. - Liga Profesional Argentina 2025

📅 Data: 31/08/2025

⏰ Horário: 19:15 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Mâs Monumental, Buenos Aires

📺 Transmissão: Star+



Nossa Opinião para River Plate x San Martin S.J.

Acreditamos que o River Plate é o grande favorito para este confronto. O time joga em casa, com um retrospecto favorável e um elenco superior tecnicamente.

A tendência é de um jogo onde o River Plate controle as ações, buscando o gol desde os minutos iniciais. O San Martin S.J. precisará de muita organização defensiva e ser eficiente nos contra-ataques.