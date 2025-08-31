Assine UOL
River Plate
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Mâs Monumental
San Martin S.J.
Melhores Odds 1X2
1
1.3
x
4.75
2
10
1
1.33
x
4.65
2
10.75
Odds atualizadas a 31.08.2025 às 09:01

River Plate x San Martin S.J. Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Liga Argentina

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
4 min

River Plate e San Martin S.J. se enfrentam neste sábado, 31 de agosto, em partida válida pela quarta rodada da Liga Profesional Argentina 2025. A bola rola a partir das 19h15 no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires. O confronto terá transmissão da ESPN e Disney+


O River Plate entra em campo buscando manter a boa fase em casa e consolidar sua posição na liderança da competição. O time quer impor seu ritmo e garantir mais uma vitória para a torcida.


Já o San Martin S.J. chega para desafiar o favoritismo em busca de pontos importantes fora de casa. A equipe almeja surpreender e demonstrar que pode competir contra os grandes clubes do país.


Confira nossos palpites de River Plate x San Martin S.J., saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de River Plate x San Martin S.J: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de River Plate x San Martin S.J., é fundamental analisar o momento atual de ambas as equipes. O River Plate tem apresentado um futebol consistente, especialmente em seus domínios, onde busca controlar as partidas.


O San Martin S.J., por outro lado, busca mostrar sua força como visitante. Observando os últimos resultados, percebe-se que a equipe tem capacidade de criar chances, mas a solidez defensiva contra um ataque forte como o do River é o grande desafio.



  • 🎯 Vitória do River Plate - odd 1.20

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 1.60

  • 🎯 River Plate para Marcar no 1º Tempo - odd 1.45


Palpites Alternativos River Plate x San Martin S.J.


Para apostadores que buscam alternativas com odds mais atrativas, separamos algumas opções interessantes para este confronto. A necessidade de o River Plate impor seu jogo desde o início pode abrir oportunidades.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem observa detalhes táticos. A expectativa é de um jogo movimentado, onde a eficiência nas finalizações pode ser decisiva.



  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.10

  • 🎯 Handicap Asiático -1.5 River Plate - odd 1.80

  • 🎯 Total de Gols do River Plate Acima de 2.5 - odd 2.40


Super Palpites River Plate x San Martin S.J.



  • 🚀 Vitória do River Plate com Mais de 2.5 Gols - odd 2.20


💰 Palpites de Odds Baixas River Plate x San Martin S.J.


Para quem prefere apostar em mercados com maior probabilidade de acerto, as odds baixas são ideais. A força do River Plate em casa sugere alguns mercados com maior segurança.



  • 🔵 River Plate vence - odd 1.20

  • 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.35

  • 🟡 Total de Gols no Jogo Acima de 1.5 - odd 1.25


⚖️ Palpites de Odds Médias River Plate x San Martin S.J.


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo uma boa pedida para quem busca valor nas apostas sem se expor a mercados de alto risco.



  • 🔵 Ambos Marcam Não - odd 2.50

  • 🟢 San Martin S.J. marca no 2º Tempo - odd 3.10

  • 🟡 Resultado Correto 3-0 para River Plate - odd 3.50


🚀 Palpites de Odds Altas River Plate x San Martin S.J.


Para os apostadores que buscam um retorno mais expressivo, as odds altas podem ser a escolha. Estes mercados geralmente envolvem previsões mais específicas sobre o desenvolvimento da partida.



  • 🔵 Placar Exato: River Plate 4x0 San Martin S.J. - odd 7.50

  • 🟢 San Martin S.J. marca primeiro gol - odd 6.00

  • 🟡 River Plate vence ambos os tempos - odd 1.90


River Plate x San Martin S.J.: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: River Plate x San Martin S.J. - Liga Profesional Argentina 2025

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 19:15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Mâs Monumental, Buenos Aires

  • 📺 Transmissão: Star+


Nossa Opinião para River Plate x San Martin S.J.


Acreditamos que o River Plate é o grande favorito para este confronto. O time joga em casa, com um retrospecto favorável e um elenco superior tecnicamente.


A tendência é de um jogo onde o River Plate controle as ações, buscando o gol desde os minutos iniciais. O San Martin S.J. precisará de muita organização defensiva e ser eficiente nos contra-ataques.

River Plate x San Martin S.J.: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

River Plate x San Martin S.J.: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
San Martin S.J.
0 - 2
River Plate
2018 Liga Profesional Argentina
River Plate
4 - 1
San Martin S.J.
2017 Liga Profesional Argentina
San Martin S.J.
1 - 3
River Plate
2016 Liga Profesional Argentina
River Plate
1 - 1
San Martin S.J.
2015 Liga Profesional Argentina
River Plate
0 - 1
San Martin S.J.

