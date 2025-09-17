River Plate x Palmeiras: Palpite, Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Libertadores (17/09)

River Plate e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 17/09, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O duelo está agendado para às 21:30 (horário de Brasília) no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

O confronto terá transmissão na TV Globo, ESPN, Disney+ e GE TV. O Palmeiras, que fez uma campanha impecável até aqui, viaja para a Argentina buscando um bom resultado para decidir a vaga em casa. Já o River Plate conta com a força de sua torcida para largar na frente.

Confira nossos palpites de River Plate x Palmeiras, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de River Plate x Palmeiras: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Ambos Marcam: Sim - odd 2.65

🎯 Resultado Final: Empate - odd 2.65

🎯 Palmeiras marca o primeiro gol - odd 2.42



Para os palpites de River Plate x Palmeiras, analisamos o ótimo momento das duas equipes, que chegam invictas e com ataques poderosos. O equilíbrio deve ser a marca do confronto, com os dois times buscando o gol a todo momento, mas com muita cautela.

Palpites Alternativos River Plate x Palmeiras

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O fato de ser o primeiro jogo do mata-mata pode deixar o duelo mais estudado, mas a qualidade técnica dos jogadores pode fazer a diferença a qualquer momento.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem analisa o cenário de um jogo truncado, mas com chances de gols para os dois lados, como é a característica de ambos os times.



🎯 Dupla Chance: Empate ou Palmeiras - odd 1.44

🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.28

🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 1.72



Super Palpites River Plate x Palmeiras

Para quem busca uma odd mais ousada, um placar exato de empate com gols é uma excelente pedida. Considerando o equilíbrio e a força dos ataques, um gol para cada lado reflete bem o que esperamos para este primeiro confronto em Buenos Aires.



🚀 Resultado Correto: 1-1 - odd 5.20



💰 Palpites de Odds Baixas River Plate x Palmeiras



🔵 Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.19

🟢 Dupla Chance: Empate ou River Plate (1X) - odd 1.32

🟡 Ambos Marcam: Não - odd 1.44



⚖️ Palpites de Odds Médias River Plate x Palmeiras



🔵 Empate Anula Aposta: River Plate - odd 1.70

🟢 Primeiro Gol: Palmeiras - odd 2.42

🟡 Resultado Final: Empate - odd 2.65



🚀 Palpites de Odds Altas River Plate x Palmeiras



🔵 Resultado Correto: 1-1 - odd 5.20

🟢 Intervalo / Final de Jogo: Empate / Empate - odd 3.25

🟡 Vitor Roque marcar a qualquer momento - odd 4.60



River Plate x Palmeiras: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: River Plate x Palmeiras - Copa Libertadores 2025

📅 Data: 17/09/2025

⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Monumental de Nuñez, Buenos Aires

📺 Transmissão: TV Globo, ESPN, Disney+ e GE TV



Como River Plate e Palmeiras Chegam Para o Confronto

O River Plate chega para este duelo invicto há dez jogos, somando todas as competições. Na Libertadores, a equipe argentina passou pelo Libertad nos pênaltis nas oitavas de final, mostrando força mental para superar momentos de pressão.

O Palmeiras também vive uma fase espetacular. O time de Abel Ferreira

não perde há sete partidas e atropelou o Universitário nas oitavas com um placar agregado de 4 a 0. O ataque alviverde tem sido o ponto forte na temporada.

Últimos Jogos do River Plate

A equipe argentina vem de uma sequência sólida, com vitórias importantes no campeonato local e classificações nas copas. O time

mostra consistência defensiva, sofrendo poucos gols, mas o ataque nem sempre é avassalador, resultando em muitos empates.



✅ Estudiantes 1x2 River Plate - Superliga Argentina



✅ River Plate 2x0 San Martín SJ - Superliga Argentina



🟡 Unión 0x0 River Plate - Copa Argentina



🟡 Lanús 1x1 River Plate - Superliga Argentina



🟡 River Plate 1x1 Libertad - Libertadores



Últimos Jogos do Palmeiras

O Palmeiras está em um ritmo muito forte, com vitórias expressivas e um futebol convincente. A equipe marcou 11 gols nos últimos cinco jogos e a única derrota recente foi para o Corinthians na Copa do Brasil, o que não abalou a confiança do elenco.



✅ Palmeiras 4x1 Internacional - Brasileirão



🟡 Corinthians 1x1 Palmeiras - Brasileirão



✅ Palmeiras 3x0 Sport - Brasileirão



🟡 Palmeiras 0x0 Universitario - Libertadores



✅ Botafogo 0x1 Palmeiras - Brasileirão



Nossa Opinião para River Plate x Palmeiras

Este tem tudo para ser o confronto mais equilibrado das quartas de final. O River Plate joga em casa e tentará impor seu ritmo, mas o Palmeiras de Abel Ferreira é extremamente competitivo fora de seus domínios e sabe como jogar partidas de mata-mata.

A tendência é de um jogo muito tático, com as duas equipes se estudando bastante. Por isso, o empate é um resultado bastante provável. No entanto, a qualidade dos ataques deve furar as defesas em algum momento, justificando a aposta em "ambos marcam".