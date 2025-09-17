Assine UOL
River Plate
CONMEBOL Libertadores - World Wide
Estadio Mâs Monumental
Palmeiras
Odds atualizadas a 17.09.2025 às 17:53

River Plate x Palmeiras: Palpite, Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Libertadores (17/09)

17.09.2025
17.09.2025
17.09.2025
17.09.2025
4 min
4 min

River Plate e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 17/09, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O duelo está agendado para às 21:30 (horário de Brasília) no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.


O confronto terá transmissão na TV Globo, ESPN, Disney+ e GE TV. O Palmeiras, que fez uma campanha impecável até aqui, viaja para a Argentina buscando um bom resultado para decidir a vaga em casa. Já o River Plate conta com a força de sua torcida para largar na frente.


Confira nossos palpites de River Plate x Palmeiras, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de River Plate x Palmeiras: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Ambos Marcam: Sim - odd 2.65

  • 🎯 Resultado Final: Empate - odd 2.65

  • 🎯 Palmeiras marca o primeiro gol - odd 2.42


Para os palpites de River Plate x Palmeiras, analisamos o ótimo momento das duas equipes, que chegam invictas e com ataques poderosos. O equilíbrio deve ser a marca do confronto, com os dois times buscando o gol a todo momento, mas com muita cautela.


Palpites Alternativos River Plate x Palmeiras


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O fato de ser o primeiro jogo do mata-mata pode deixar o duelo mais estudado, mas a qualidade técnica dos jogadores pode fazer a diferença a qualquer momento.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem analisa o cenário de um jogo truncado, mas com chances de gols para os dois lados, como é a característica de ambos os times.



  • 🎯 Dupla Chance: Empate ou Palmeiras - odd 1.44

  • 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.28

  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 1.72


Super Palpites River Plate x Palmeiras


Para quem busca uma odd mais ousada, um placar exato de empate com gols é uma excelente pedida. Considerando o equilíbrio e a força dos ataques, um gol para cada lado reflete bem o que esperamos para este primeiro confronto em Buenos Aires.



  • 🚀 Resultado Correto: 1-1 - odd 5.20


💰 Palpites de Odds Baixas River Plate x Palmeiras



  • 🔵 Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.19

  • 🟢 Dupla Chance: Empate ou River Plate (1X) - odd 1.32

  • 🟡 Ambos Marcam: Não - odd 1.44


⚖️ Palpites de Odds Médias River Plate x Palmeiras



  • 🔵 Empate Anula Aposta: River Plate - odd 1.70

  • 🟢 Primeiro Gol: Palmeiras - odd 2.42

  • 🟡 Resultado Final: Empate - odd 2.65


🚀 Palpites de Odds Altas River Plate x Palmeiras



  • 🔵 Resultado Correto: 1-1 - odd 5.20

  • 🟢 Intervalo / Final de Jogo: Empate / Empate - odd 3.25

  • 🟡 Vitor Roque marcar a qualquer momento - odd 4.60


River Plate x Palmeiras: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: River Plate x Palmeiras - Copa Libertadores 2025

  • 📅 Data: 17/09/2025

  • Horário: 21:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Monumental de Nuñez, Buenos Aires

  • 📺 Transmissão: TV Globo, ESPN, Disney+ e GE TV


Como River Plate e Palmeiras Chegam Para o Confronto


O River Plate chega para este duelo invicto há dez jogos, somando todas as competições. Na Libertadores, a equipe argentina passou pelo Libertad nos pênaltis nas oitavas de final, mostrando força mental para superar momentos de pressão.


O Palmeiras também vive uma fase espetacular. O time de Abel Ferreira


não perde há sete partidas e atropelou o Universitário nas oitavas com um placar agregado de 4 a 0. O ataque alviverde tem sido o ponto forte na temporada.


Últimos Jogos do River Plate


A equipe argentina vem de uma sequência sólida, com vitórias importantes no campeonato local e classificações nas copas. O time


mostra consistência defensiva, sofrendo poucos gols, mas o ataque nem sempre é avassalador, resultando em muitos empates.



  • ✅ Estudiantes 1x2 River Plate - Superliga Argentina

  • ✅ River Plate 2x0 San Martín SJ - Superliga Argentina

  • 🟡 Unión 0x0 River Plate - Copa Argentina

  • 🟡 Lanús 1x1 River Plate - Superliga Argentina

  • 🟡 River Plate 1x1 Libertad - Libertadores


Últimos Jogos do Palmeiras


O Palmeiras está em um ritmo muito forte, com vitórias expressivas e um futebol convincente. A equipe marcou 11 gols nos últimos cinco jogos e a única derrota recente foi para o Corinthians na Copa do Brasil, o que não abalou a confiança do elenco.



  • ✅ Palmeiras 4x1 Internacional - Brasileirão

  • 🟡 Corinthians 1x1 Palmeiras - Brasileirão

  • ✅ Palmeiras 3x0 Sport - Brasileirão

  • 🟡 Palmeiras 0x0 Universitario - Libertadores

  • ✅ Botafogo 0x1 Palmeiras - Brasileirão


Nossa Opinião para River Plate x Palmeiras


Este tem tudo para ser o confronto mais equilibrado das quartas de final. O River Plate joga em casa e tentará impor seu ritmo, mas o Palmeiras de Abel Ferreira é extremamente competitivo fora de seus domínios e sabe como jogar partidas de mata-mata.


A tendência é de um jogo muito tático, com as duas equipes se estudando bastante. Por isso, o empate é um resultado bastante provável. No entanto, a qualidade dos ataques deve furar as defesas em algum momento, justificando a aposta em "ambos marcam".

River Plate x Palmeiras: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
2.62
Apostar agora

River Plate x Palmeiras: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

River Plate x Palmeiras: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 CONMEBOL Libertadores
Palmeiras
0 - 0
River Plate
2020 CONMEBOL Libertadores
Palmeiras
0 - 2
River Plate
2020 CONMEBOL Libertadores
River Plate
0 - 3
Palmeiras

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
River Plate
Empate
Palmeiras

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


 


