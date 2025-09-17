- V
- V
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- E
- V
River Plate x Palmeiras: Palpite, Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Libertadores (17/09)
River Plate e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 17/09, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O duelo está agendado para às 21:30 (horário de Brasília) no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.
O confronto terá transmissão na TV Globo, ESPN, Disney+ e GE TV. O Palmeiras, que fez uma campanha impecável até aqui, viaja para a Argentina buscando um bom resultado para decidir a vaga em casa. Já o River Plate conta com a força de sua torcida para largar na frente.
Confira nossos palpites de River Plate x Palmeiras, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de River Plate x Palmeiras: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Ambos Marcam: Sim - odd 2.65
- 🎯 Resultado Final: Empate - odd 2.65
- 🎯 Palmeiras marca o primeiro gol - odd 2.42
Para os palpites de River Plate x Palmeiras, analisamos o ótimo momento das duas equipes, que chegam invictas e com ataques poderosos. O equilíbrio deve ser a marca do confronto, com os dois times buscando o gol a todo momento, mas com muita cautela.
Palpites Alternativos River Plate x Palmeiras
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O fato de ser o primeiro jogo do mata-mata pode deixar o duelo mais estudado, mas a qualidade técnica dos jogadores pode fazer a diferença a qualquer momento.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem analisa o cenário de um jogo truncado, mas com chances de gols para os dois lados, como é a característica de ambos os times.
- 🎯 Dupla Chance: Empate ou Palmeiras - odd 1.44
- 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.28
- 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 1.72
Super Palpites River Plate x Palmeiras
Para quem busca uma odd mais ousada, um placar exato de empate com gols é uma excelente pedida. Considerando o equilíbrio e a força dos ataques, um gol para cada lado reflete bem o que esperamos para este primeiro confronto em Buenos Aires.
- 🚀 Resultado Correto: 1-1 - odd 5.20
💰 Palpites de Odds Baixas River Plate x Palmeiras
- 🔵 Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.19
- 🟢 Dupla Chance: Empate ou River Plate (1X) - odd 1.32
- 🟡 Ambos Marcam: Não - odd 1.44
⚖️ Palpites de Odds Médias River Plate x Palmeiras
- 🔵 Empate Anula Aposta: River Plate - odd 1.70
- 🟢 Primeiro Gol: Palmeiras - odd 2.42
- 🟡 Resultado Final: Empate - odd 2.65
🚀 Palpites de Odds Altas River Plate x Palmeiras
- 🔵 Resultado Correto: 1-1 - odd 5.20
- 🟢 Intervalo / Final de Jogo: Empate / Empate - odd 3.25
- 🟡 Vitor Roque marcar a qualquer momento - odd 4.60
River Plate x Palmeiras: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: River Plate x Palmeiras - Copa Libertadores 2025
- 📅 Data: 17/09/2025
- ⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Monumental de Nuñez, Buenos Aires
- 📺 Transmissão: TV Globo, ESPN, Disney+ e GE TV
Como River Plate e Palmeiras Chegam Para o Confronto
O River Plate chega para este duelo invicto há dez jogos, somando todas as competições. Na Libertadores, a equipe argentina passou pelo Libertad nos pênaltis nas oitavas de final, mostrando força mental para superar momentos de pressão.
O Palmeiras também vive uma fase espetacular. O time de Abel Ferreira
não perde há sete partidas e atropelou o Universitário nas oitavas com um placar agregado de 4 a 0. O ataque alviverde tem sido o ponto forte na temporada.
Últimos Jogos do River Plate
A equipe argentina vem de uma sequência sólida, com vitórias importantes no campeonato local e classificações nas copas. O time
mostra consistência defensiva, sofrendo poucos gols, mas o ataque nem sempre é avassalador, resultando em muitos empates.
- ✅ Estudiantes 1x2 River Plate - Superliga Argentina
- ✅ River Plate 2x0 San Martín SJ - Superliga Argentina
- 🟡 Unión 0x0 River Plate - Copa Argentina
- 🟡 Lanús 1x1 River Plate - Superliga Argentina
- 🟡 River Plate 1x1 Libertad - Libertadores
Últimos Jogos do Palmeiras
O Palmeiras está em um ritmo muito forte, com vitórias expressivas e um futebol convincente. A equipe marcou 11 gols nos últimos cinco jogos e a única derrota recente foi para o Corinthians na Copa do Brasil, o que não abalou a confiança do elenco.
- ✅ Palmeiras 4x1 Internacional - Brasileirão
- 🟡 Corinthians 1x1 Palmeiras - Brasileirão
- ✅ Palmeiras 3x0 Sport - Brasileirão
- 🟡 Palmeiras 0x0 Universitario - Libertadores
- ✅ Botafogo 0x1 Palmeiras - Brasileirão
Nossa Opinião para River Plate x Palmeiras
Este tem tudo para ser o confronto mais equilibrado das quartas de final. O River Plate joga em casa e tentará impor seu ritmo, mas o Palmeiras de Abel Ferreira é extremamente competitivo fora de seus domínios e sabe como jogar partidas de mata-mata.
A tendência é de um jogo muito tático, com as duas equipes se estudando bastante. Por isso, o empate é um resultado bastante provável. No entanto, a qualidade dos ataques deve furar as defesas em algum momento, justificando a aposta em "ambos marcam".
River Plate x Palmeiras: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
River Plate x Palmeiras: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
River Plate x Palmeiras: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- E
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- V
- D
LDU de Quito Vence