River Plate
  • V
  • E
  • E
  • V
  • E
CONMEBOL Libertadores - World Wide
Estadio Mâs Monumental
Libertad Asuncion
  • E
  • E
  • V
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
1.31
x
5.22
2
11.64
Apostar agora
Odds atualizadas a 21.08.2025 às 20:30

River Plate x Libertad: Palpite Odds Altas +8, +11, Onde Assistir, 21/8, Libertadores

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
7 min

River Plate x Libertad: palpite com odds altas +8 e +11 para a partida desta quinta (21/08), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires. É o jogo 2 das oitavas de final da Libertadores — a ida terminou 0–0, e o River é favorito em casa.



River Plate x Libertad: Palpite com odds baixas



  • 🏟️ Palpite: Resultado Final: Vitória do River Plate – odd 1.32

  • 🥇 Palpite: Primeiro gol: River Plate – odd 1.29

  • 🚩 Palpite: Total de escanteios: Mais de 8.5 – odd 1.76

  • 🧱 Palpite: River Plate para não sofrer gol (Sim) – odd 1.68

  • 🛡️ Palpite: Dupla chance: River ou Empate – odd 1.08


🔎 Explicação: Com casa cheia e controle de posse, o River deve iniciar melhor, gerar cantos e limitar o Libertad.



River Plate x Libertad: Palpite com odds médias



  • 📈 Palpite: Mais de 2 gols (Total) – odd 2.86

  • 🤝 Palpite: Ambos os times marcam (Sim) – odd 2.36

  • Palpite: River vence ambos os tempos – odd 2.87

  • Palpite: Resultado & Total: River + Mais de 2.5 – odd 2.00

  • 🕑 Palpite: 2º tempo com mais gols – odd 2.12


🔎 Explicação: Se o River abrir o placar, o Libertad terá de sair, o que costuma elevar a produção ofensiva e os gols na segunda etapa.



River Plate x Libertad: Palpite com odds altas



  • 🧨 Palpite: Placar exato 2–0 River – odd 4.93

  • 🔥 Palpite: Placar exato 3–0 River – odd 11.17

  • 🔁 Palpite: Intervalo/Final: Empate / River Plate – odd 3.91

  • 🐯 Palpite: Libertad marca em ambos os tempos – odd 8.71

  • 📏 Palpite: Margem de vitória: River por 2 gols – odd 3.80


🔎 Explicação: Cenários menos prováveis, mas coerentes com o favoritismo do River e eventuais ajustes do Libertad no segundo tempo.



🔥 Super Palpite River Plate x Libertad


⭐ Palpite: River Plate vence & Mais de 2.5 gols – odd 2.00


🔎 Por quê: Combina o mando forte do River com um jogo que tende a abrir após o primeiro gol.



📋 Ficha de Jogo



  • 🏟️ Estádio: Monumental (Buenos Aires, Argentina)

  • 🏆 Competição: Copa Libertadores – Oitavas de final (jogo de volta)

  • 📅 Data: 21/08/2025 (quinta-feira)

  • Horário: 21h30 (Brasília)

  • ⚔️ Confronto: River Plate x Libertad



📺 Onde Assistir


O confronto será transmitido pela Paramount+. Além destes canais, poderá também ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.


River Plate x Libertad Asuncion: Palpite do Dia

River Plate Vence
Superbet logo
1.32
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

River Plate x Libertad Asuncion: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

River Plate x Libertad Asuncion: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 CONMEBOL Libertadores
Libertad Asuncion
0 - 0
River Plate
2024 CONMEBOL Libertadores
River Plate
2 - 0
Libertad Asuncion
2024 CONMEBOL Libertadores
Libertad Asuncion
1 - 2
River Plate

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
River Plate
Empate
Libertad Asuncion

⚠️ Jogo Responsável


Mantenha limites e trate as apostas como entretenimento:



  • 🎯 Aposte só o que cabe no seu orçamento.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção.

  • ⏱️ Defina limites de tempo e dinheiro.

  • 📉 Não persiga perdas.

  • 👥 Busque ajuda especializada se precisar.

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte