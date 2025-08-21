- V
River Plate x Libertad: Palpite Odds Altas +8, +11, Onde Assistir, 21/8, Libertadores
River Plate x Libertad: palpite com odds altas +8 e +11 para a partida desta quinta (21/08), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires. É o jogo 2 das oitavas de final da Libertadores — a ida terminou 0–0, e o River é favorito em casa.
River Plate x Libertad: Palpite com odds baixas
- 🏟️ Palpite: Resultado Final: Vitória do River Plate – odd 1.32
- 🥇 Palpite: Primeiro gol: River Plate – odd 1.29
- 🚩 Palpite: Total de escanteios: Mais de 8.5 – odd 1.76
- 🧱 Palpite: River Plate para não sofrer gol (Sim) – odd 1.68
- 🛡️ Palpite: Dupla chance: River ou Empate – odd 1.08
🔎 Explicação: Com casa cheia e controle de posse, o River deve iniciar melhor, gerar cantos e limitar o Libertad.
River Plate x Libertad: Palpite com odds médias
- 📈 Palpite: Mais de 2 gols (Total) – odd 2.86
- 🤝 Palpite: Ambos os times marcam (Sim) – odd 2.36
- ⏳ Palpite: River vence ambos os tempos – odd 2.87
- ➕ Palpite: Resultado & Total: River + Mais de 2.5 – odd 2.00
- 🕑 Palpite: 2º tempo com mais gols – odd 2.12
🔎 Explicação: Se o River abrir o placar, o Libertad terá de sair, o que costuma elevar a produção ofensiva e os gols na segunda etapa.
River Plate x Libertad: Palpite com odds altas
- 🧨 Palpite: Placar exato 2–0 River – odd 4.93
- 🔥 Palpite: Placar exato 3–0 River – odd 11.17
- 🔁 Palpite: Intervalo/Final: Empate / River Plate – odd 3.91
- 🐯 Palpite: Libertad marca em ambos os tempos – odd 8.71
- 📏 Palpite: Margem de vitória: River por 2 gols – odd 3.80
🔎 Explicação: Cenários menos prováveis, mas coerentes com o favoritismo do River e eventuais ajustes do Libertad no segundo tempo.
🔥 Super Palpite River Plate x Libertad
⭐ Palpite: River Plate vence & Mais de 2.5 gols – odd 2.00
🔎 Por quê: Combina o mando forte do River com um jogo que tende a abrir após o primeiro gol.
📋 Ficha de Jogo
- 🏟️ Estádio: Monumental (Buenos Aires, Argentina)
- 🏆 Competição: Copa Libertadores – Oitavas de final (jogo de volta)
- 📅 Data: 21/08/2025 (quinta-feira)
- ⏰ Horário: 21h30 (Brasília)
- ⚔️ Confronto: River Plate x Libertad
📺 Onde Assistir
O confronto será transmitido pela Paramount+. Além destes canais, poderá também ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
River Plate x Libertad Asuncion: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
River Plate x Libertad Asuncion: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
River Plate x Libertad Asuncion: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Mantenha limites e trate as apostas como entretenimento:
- 🎯 Aposte só o que cabe no seu orçamento.
- 🧠 Evite apostar sob forte emoção.
- ⏱️ Defina limites de tempo e dinheiro.
- 📉 Não persiga perdas.
- 👥 Busque ajuda especializada se precisar.
Jogos do Dia
