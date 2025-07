Rio Branco x Maricá: Palpite, Onde Assistir - Série D 2025 (26/07)

Rio Branco x Maricá movimenta a 14ª rodada da primeira fase do Brasileirão Série D neste sábado, 26/07, às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Estadual Kleber José de Andrade. A transmissão será feita pelo site da TV Brasil e pelo YouTube do portal Metrópoles.

O Rio Branco, atual vice-líder do grupo F com 23 pontos, busca manter a regularidade e garantir vaga direta à próxima fase. Já o Maricá, em terceiro com 19 pontos, tenta encurtar essa distância para brigar até o fim pela vice-liderança.

Confira nosso palpite de hoje do embate entre Rio Branco x Maricá, estatísticas e onde assistir ao vivo.

Rio Branco x Maricá Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1. Menos de 2.5 gols na partida - odd pagando 1.53 na bet365

Palpite 2. Rio Branco vence com empate anula aposta - odd pagando 1.45 na Alfa.bet

Palpite 3. Placar exato 1-0 para o Rio Branco - odd pagando 6.00 na Superbet



Para as apostas em Rio Branco x Maricá, nós sugerimos esses três palpites baseados no desempenho recente das equipes na Série D 2025.

A estatística é clara: 80% dos jogos do Rio Branco e também 80% dos jogos do Maricá na Série D terminaram com menos de 2.5 gols. Essa consistência mostra um padrão defensivo forte dos dois lados.

Além disso, o Maricá tem média inferior a um gol marcado por jogo (0,88), enquanto o Rio Branco sofre apenas 0,56 gol por partida. A tendência é de um confronto truncado e de placar baixo.

O Brancão está invicto há dois jogos, com destaque para os dois últimos: vitórias por 2-0 e 1-0 fora de casa. Em casa, venceu dois dos últimos quatro confrontos e está muito sólido defensivamente.

O Maricá, por outro lado, vem de derrota para a Portuguesa e tem desempenho irregular fora de casa. Com o fator local e a defesa segura, apostar na vitória do Rio Branco com proteção contra empate faz sentido.

Palpite 3. Placar exato 1-0 para o Rio Branco - odd pagando 6.00

Três dos últimos cinco jogos do Rio Branco tiveram o placar de 1-0 ou 2-0 a seu favor. A equipe tem se mostrado pragmática e eficiente. Por isso, a vitória mínima é um resultado bastante plausível.

Já o Maricá sofreu ao menos um gol em 3 dos seus últimos 5 jogos fora. O palpite no 1-0 combina com a média de gols baixíssima e o estilo de jogo de ambos os lados.

Rio Branco x Maricá - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Rio Branco x Maricá pelo site da TV Brasil e no canal do YouTube do portal Metrópoles. A partida será neste sábado (26/07), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Estadual Kleber José de Andrade.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Rio Branco x Maricá – Série D

📅 Data: 26/07/2025

⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Estadual Kleber José de Andrade

📺 Onde vai passar: site da TV Brasil e canal do Metrópoles (YouTube)



Rio Branco x Maricá - Últimos Jogos Entre Os Times



19/04/2025 - Maricá 2-0 Rio Branco (Série D 2025)



Rio Branco x Maricá: Quem Ganha? - Melhores Odds

O Rio Branco tem 69% de chance de vitória neste sábado. A equipe vive melhor momento, tem mais vitórias recentes e atua em casa, onde é forte.



Rio Branco ganha - Odd de 1.45 na Superbet



Empate - Odd de 3.60 na Superbet



Maricá ganha - Odd de 5.50 na Superbet



