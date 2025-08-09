Assine UOL
Rio Branco x Luverdense: Palpite Odds Altas +7, Onde Assistir, Série D (09/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Rio Branco x Luverdense: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado (09/08), a partir das 17h00 (horário de Brasília), válido pela Série D 2025. O confronto será no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica–ES, com transmissão gratuita no YouTube do Metrópoles e no site da TV Brasil.


Após um empate sem gols na ida, a decisão está aberta. O Rio Branco tenta fazer valer o mando e sua defesa sólida, enquanto o Luverdense aposta em uma partida reativa e decisiva nos detalhes.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Rio Branco x Luverdense: Palpite com Odds Altas +7



  • 🔥 Palpite 1: Resultado Correto 2-0 Rio Branco - Odd 7.80 na Betnacional

  • ⚡ Palpite 2: Empate Anula Aposta Rio Branco - Odd 1.46 na Superbet

  • 💧 Palpite 3: Total de Gols Menos de 2.5 - Odd 1.54 na Bet365


O equilíbrio defensivo entre os times e a necessidade de um jogo seguro após o 0 a 0 na ida fazem desse confronto uma boa oportunidade para buscar valor em mercados como placar exato e total de gols reduzido.


🔥 Palpite 1: Resultado Correto 2-0 Rio Branco - Odd 7.80


Jogando em casa, o Rio Branco venceu com mais de 2 gols três de cinco jogos em casa e tem uma média de somente 0,33 gol sofrido como mandante. Além disso, 80% dos seus jogos em casa terminaram com a defesa zerada.


O Luverdense tem média de 0,5 gol por jogo fora de casa e passou em branco em metade das partidas como visitante. O placar favorecendo o time da casa combina com o cenário e as estatísticas.


⚡ Palpite 2: Empate Anula Aposta Rio Branco - Odd 1.46


O histórico do Rio Branco jogando no Kleber Andrade mostra força: venceu dois dos três últimos jogos como mandante e sempre que saiu na frente, confirmou a vitória.


Já o Luverdense tem desempenho instável fora de casa, sem reviravoltas nesta edição da Série D. Essa aposta com proteção no empate tem bom potencial de retorno com risco reduzido.


💧 Palpite 3: Total de Gols Menos de 2.5 - Odd 1.54


O perfil do jogo de ida (0-0) pode se repetir: 70% dos jogos do Rio Branco e 70% dos jogos do Luverdense fora de casa terminaram com menos de 2,5 gols.


As médias ofensivas e defensivas das duas equipes apontam para mais uma partida truncada e com poucos lances claros de gol.


Rio Branco x Luverdense: Onde Assistir ao Vivo


Você pode assistir ao duelo Rio Branco x Luverdense ao vivo neste sábado, 09/08, às 17h00, com transmissão gratuita pelo YouTube do Metrópoles e no site da TV Brasil.


Tudo o que você precisa saber de Rio Branco x Luverdense:



  • ⚽️ Confronto: Rio Branco x Luverdense - Série D 2025

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 17h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica-ES

  • 📺 Onde vai passar: YouTube Metrópoles e site da TV Brasil


Rio Branco x Luverdense: Escalações Prováveis


As escalações oficiais de Rio Branco x Luverdense serão divulgadas 1 hora antes do jogo. Com base nos últimos jogos, essas são as formações prováveis:


Escalação Rio Branco: Fernando Henrique; Matheus Castelo, Diego Guerra e Darlan; Cayo Tenório, Romarinho, Júnior Dindê, Bruno Silva e Maranhão; Luiz Fernando e Diego Fernandes.


Escalação Luverdense: João Guilherme; Raul Prata, Felipe Costa, Anderson Alagoano, Matheus Coruja; Danilo Borges, Lucas Góes, Douglas, Felipinho, Lucas Vieira e Beto.


Rio Branco x Luverdense: Últimos Jogos



  • 02/08/2025 - Luverdense 0-0 Rio Branco (Série D 2025)


Rio Branco x Luverdense: Quem Ganha? Melhores Odds


Com base nas odds exatas enviadas, o Rio Branco aparece como leve favorito, com as seguintes cotações:



  • 🏆 Rio Branco vence - Odd 2.12 na F12.Bet

  • ⚖️ Empate - Odd 2.95 na F12.Bet

  • 👀 Luverdense vence - Odd 3.45 na F12.Bet


Confira o que são odds e como usá-las a seu favor nas apostas esportivas.

Rio Branco ES x Luverdense: Palpite do Dia

Rio Branco ES Vence
Superbet logo
1.8
Rio Branco ES x Luverdense: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Rio Branco ES x Luverdense: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Serie D
Luverdense
0 - 0
Rio Branco ES

Jogo Responsável: Diversão com Consciência


Apostar com responsabilidade é parte essencial da experiência. Defina limites de gasto, evite tentar recuperar prejuízos e mantenha o foco na diversão, não no retorno financeiro.


A Série D é um torneio com jogos imprevisíveis, então evite múltiplas com odds altíssimas e seleções duvidosas. Use os dados e o histórico dos times como apoio e não como garantia.


Quer entender melhor como se proteger? Veja nosso conteúdo exclusivo sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

