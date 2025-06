Rio Branco ES x Água Santa: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 28/06

Rio Branco-ES x Água Santa: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no sábado, 28 de junho, às 17h (horário de Brasília), pela 10ª rodada do Brasileirão Série D.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Rio Branco-ES x Água Santa Palpites – Brasileirão Série D



Palpite 1 – Handicap Asiático: Água Santa +0.5



Palpite 2 – Total de Gols no 1º Tempo: Mais de 0.5



Palpite 3 – Resultado Correto: 1-1



Palpite 1 – Handicap Asiático: Água Santa +0.5

O Água Santa vem em sequência de 4 jogos sem perder e está na 2ª posição do grupo com 14 pontos. A equipe tem aproveitamento superior como visitante nos últimos jogos.

O Rio Branco-ES está na 3ª colocação com 13 pontos e vem de empate fora de casa. Em casa, o time tem aproveitamento de 75% sem sofrer gols, mas média ofensiva baixa de 1.75 gols por jogo.

Palpite 2 – Total de Gols no 1º Tempo: Mais de 0.5

Analisando o histórico recente, ambas as equipes costumam iniciar os jogos de forma propositiva. O Água Santa marcou no primeiro tempo em 67% dos jogos como visitante.

O Rio Branco-ES, jogando em casa, busca abrir o placar cedo para aproveitar o apoio da torcida. A equipe marcou no primeiro tempo em 75% dos jogos na condição de mandante.

Palpite 3 – Resultado Correto: 1-1

O histórico direto entre as equipes mostra confronto equilibrado. No único jogo anterior, o Água Santa venceu por 2-1, mas jogando em casa o cenário tende a ser diferente.

Ambas as equipes têm características defensivas sólidas, mas também possuem qualidade ofensiva para marcar pelo menos um gol. O empate em 1-1 reflete o equilíbrio técnico esperado.

Rio Branco-ES x Água Santa – Onde Assistir

Rio Branco-ES x Água Santa se enfrentam no sábado, 28 de junho, às 20:15 (horário de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Transmissão: sem TV aberta; opção de streaming nas casas de apostas online licenciadas.

Ficha do jogo: