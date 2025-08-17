- D
Rio Ave x Nacional: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Primeira Liga (17/08)
Rio Ave x Nacional: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 17/08, pela 2ª rodada da Primeira Liga 2025. A bola rola às 11h30 (horário de Brasília), no Estádio dos Arcos, com transmissão ao vivo pelo Disney+ e ESPN.
Este é um confronto crucial para duas equipes que buscam os primeiros pontos no campeonato. Tanto o Rio Ave, em 10º, quanto o Nacional, em 14º, foram derrotados na primeira rodada e chegam pressionados por um resultado positivo.
Rio Ave x Nacional Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.74 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Dupla Chance: Rio Ave ou Empate (1X), odd pagando 1.33 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Empate & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 4.00 na Betnacional
Para as apostas em Rio Ave x Nacional, indicamos esses três palpites com base no equilibrado e movimentado histórico de confrontos diretos.
🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.74
O histórico recente entre Rio Ave e Nacional aponta fortemente para gols dos dois lados. Esta aposta foi vencedora em quatro dos últimos cinco encontros entre eles, incluindo um eletrizante empate por 3 a 3.
Com as duas equipes precisando atacar para buscar a primeira vitória, a tendência de um jogo aberto se repete.
⚡ Palpite 2. Dupla Chance: Rio Ave ou Empate (1X), odd pagando 1.33
Para uma aposta mais segura, cobrir a vitória do time da casa e o empate é o caminho. O Rio Ave joga em seus domínios e está invicto há três jogos no confronto direto contra o Nacional.
Considerando que o Nacional perdeu seu jogo de estreia em casa, o Rio Ave tem um claro favoritismo para, no mínimo, não ser derrotado.
💧 Palpite 3. Empate & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 4.00
Esta é uma aposta de altíssimo valor que combina o histórico do confronto. Dois dos últimos três duelos terminaram em empates com gols (3 a 3 e 1 a 1).
Em um jogo entre duas equipes pressionadas e de nível técnico semelhante, um novo empate com gols é um resultado muito plausível e com uma odd excelente.
Rio Ave x Nacional: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Rio Ave x Nacional ao vivo no Disney+ e na ESPN (TV Fechada). O jogo começa às 11h30, neste domingo.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Rio Ave x Nacional - Primeira Liga
- 📅 Data: 17/08/2025
- ⏰ Horário: 11h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estadio dos Arcos, Vila do Conde
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e ESPN
Rio Ave x Nacional: Últimos 5 jogos entre os times
- 10/05/2025 - Nacional 3-3 Rio Ave
- 29/12/2024 - Rio Ave 2-1 Nacional
- 31/07/2024 - Rio Ave 1-1 Nacional
- 10/04/2022 - Nacional 2-0 Rio Ave
- 28/11/2021 - Rio Ave 1-0 Nacional
Rio Ave x Nacional: Quem Ganha? Melhores Odds
O Rio Ave é o favorito para vencer o jogo por atuar em casa, com 43,5% de probabilidade. O Nacional tem 31,7% de chances de vencer, enquanto o empate está cotado em 31,3%.
- 🏆 Rio Ave vence, odd 2.30 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.20 na Superbet
- 👀 Nacional vence, odd 3.15 na F12.bet
Rio Ave x Nacional: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Rio Ave x Nacional: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Rio Ave x Nacional: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
