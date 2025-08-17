Assine UOL
Rio Ave
Primeira Liga - Portugal
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Nacional
Rio Ave x Nacional: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Primeira Liga (17/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Rio Ave x Nacional: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 17/08, pela 2ª rodada da Primeira Liga 2025. A bola rola às 11h30 (horário de Brasília), no Estádio dos Arcos, com transmissão ao vivo pelo Disney+ e ESPN.


Este é um confronto crucial para duas equipes que buscam os primeiros pontos no campeonato. Tanto o Rio Ave, em 10º, quanto o Nacional, em 14º, foram derrotados na primeira rodada e chegam pressionados por um resultado positivo. 


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Rio Ave x Nacional Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.74 na Superbet

  • Palpite 2. Dupla Chance: Rio Ave ou Empate (1X), odd pagando 1.33 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Empate & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 4.00 na Betnacional


Para as apostas em Rio Ave x Nacional, indicamos esses três palpites com base no equilibrado e movimentado histórico de confrontos diretos.


🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.74


O histórico recente entre Rio Ave e Nacional aponta fortemente para gols dos dois lados. Esta aposta foi vencedora em quatro dos últimos cinco encontros entre eles, incluindo um eletrizante empate por 3 a 3.


Com as duas equipes precisando atacar para buscar a primeira vitória, a tendência de um jogo aberto se repete.


⚡ Palpite 2. Dupla Chance: Rio Ave ou Empate (1X), odd pagando 1.33


Para uma aposta mais segura, cobrir a vitória do time da casa e o empate é o caminho. O Rio Ave joga em seus domínios e está invicto há três jogos no confronto direto contra o Nacional.


Considerando que o Nacional perdeu seu jogo de estreia em casa, o Rio Ave tem um claro favoritismo para, no mínimo, não ser derrotado.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Empate & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 4.00


Esta é uma aposta de altíssimo valor que combina o histórico do confronto. Dois dos últimos três duelos terminaram em empates com gols (3 a 3 e 1 a 1).


Em um jogo entre duas equipes pressionadas e de nível técnico semelhante, um novo empate com gols é um resultado muito plausível e com uma odd excelente.


Rio Ave x Nacional: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Rio Ave x Nacional ao vivo no Disney+ e na ESPN (TV Fechada). O jogo começa às 11h30, neste domingo.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Rio Ave x Nacional - Primeira Liga

  • 📅 Data: 17/08/2025

  • Horário: 11h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estadio dos Arcos, Vila do Conde

  • 📺 Onde vai passar: Disney+ e ESPN


Rio Ave x Nacional: Últimos 5 jogos entre os times



  • 10/05/2025 - Nacional 3-3 Rio Ave

  • 29/12/2024 - Rio Ave 2-1 Nacional

  • 31/07/2024 - Rio Ave 1-1 Nacional

  • 10/04/2022 - Nacional 2-0 Rio Ave

  • 28/11/2021 - Rio Ave 1-0 Nacional


Rio Ave x Nacional: Quem Ganha? Melhores Odds


O Rio Ave é o favorito para vencer o jogo por atuar em casa, com 43,5% de probabilidade. O Nacional tem 31,7% de chances de vencer, enquanto o empate está cotado em 31,3%.



  • 🏆 Rio Ave vence, odd 2.30 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.20 na Superbet

  • 👀 Nacional vence, odd 3.15 na F12.bet

Rio Ave x Nacional: Palpite do Dia

Rio Ave Vence
Superbet logo
2.35
Apostar agora

Rio Ave x Nacional: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Rio Ave x Nacional: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Primeira Liga
Nacional
3 - 3
Rio Ave
2024 Primeira Liga
Rio Ave
2 - 1
Nacional
2024 Friendlies Clubs
Rio Ave
1 - 1
Nacional
2021 Segunda Liga
Nacional
2 - 0
Rio Ave
2021 Segunda Liga
Rio Ave
1 - 0
Nacional

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

