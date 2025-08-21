- D
Rijeka x PAOK: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08
Rijeka x PAOK: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Rijeka e PAOK se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. O confronto será às 15h45 (horário de Brasília), no Stadion Rijeka, em Rijeka, na Croácia.
O duelo promete equilíbrio, já que ambos os times têm histórico competitivo em torneios europeus.
O PAOK chega com leve favoritismo, mas o Rijeka tem a vantagem de atuar diante da sua torcida.
Rijeka x PAOK Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1: Empate – odd pagando 3.10 na bet365
- Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365
- Palpite 3: Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.95 na bet365
Empate - odd pagando 3.10
O equilíbrio entre as equipes sugere um resultado dividido, especialmente no primeiro duelo.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85
Tanto Rijeka quanto PAOK têm qualidade ofensiva para balançar as redes.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.95
O estilo ofensivo das duas equipes pode levar a uma partida com muitos gols.
Rijeka x PAOK: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Rijeka x PAOK pela Liga Europa
- 📅 Data: 21 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stadion Rijeka, Rijeka, Croácia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Rijeka x PAOK: Escalações prováveis
Rijeka: Martin Zlomislic; Ante Orec, Ante Majstorovic, Stjepan Radeljic, Mladen Devetak; Tiago Dantas, Niko Jankovic, Merveil Ndockyt, Toni Fruk; Gabrijel Rukavina, Ante Juric.
PAOK: Jiri Pavlenka; Tomasz Kedziora, Baba Rahman, Jonjoe Kenny, Ioannis Michailidis; Giannis Konstantelias, Soualiho Meité, Magomed Ozdoev, Andrija Zivkovic; Luka Ivanusec, Fedor Chalov.
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.