Rijeka x PAOK: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08

Rijeka x PAOK: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Rijeka e PAOK se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. O confronto será às 15h45 (horário de Brasília), no Stadion Rijeka, em Rijeka, na Croácia.

O duelo promete equilíbrio, já que ambos os times têm histórico competitivo em torneios europeus.

O PAOK chega com leve favoritismo, mas o Rijeka tem a vantagem de atuar diante da sua torcida.

Rijeka x PAOK Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



Palpite 1: Empate – odd pagando 3.10 na bet365

– odd pagando 3.10 na bet365

Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365

– odd pagando 1.85 na bet365

Palpite 3: Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.95 na bet365



Empate - odd pagando 3.10

O equilíbrio entre as equipes sugere um resultado dividido, especialmente no primeiro duelo.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85

Tanto Rijeka quanto PAOK têm qualidade ofensiva para balançar as redes.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.95

O estilo ofensivo das duas equipes pode levar a uma partida com muitos gols.

Rijeka x PAOK: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Rijeka x PAOK pela Liga Europa



📅 Data: 21 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Stadion Rijeka, Rijeka, Croácia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Rijeka x PAOK: Escalações prováveis

Rijeka: Martin Zlomislic; Ante Orec, Ante Majstorovic, Stjepan Radeljic, Mladen Devetak; Tiago Dantas, Niko Jankovic, Merveil Ndockyt, Toni Fruk; Gabrijel Rukavina, Ante Juric.

PAOK: Jiri Pavlenka; Tomasz Kedziora, Baba Rahman, Jonjoe Kenny, Ioannis Michailidis; Giannis Konstantelias, Soualiho Meité, Magomed Ozdoev, Andrija Zivkovic; Luka Ivanusec, Fedor Chalov.