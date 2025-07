Rijeka x Ludogorets: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga dos Campeões, 22/07

Rijeka x Ludogorets: Confira os palpites para o jogo eliminatório da Liga dos Campeões, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

A segunda fase das eliminatórias da Liga dos Campeões terá um embate decisivo entre clubes da Croácia e da Bulgária.

Rijeka e Ludogorets se enfrentam em dois jogos eliminatórios que definirão quem segue na luta por uma vaga na fase de grupos da principal competição europeia.

O primeiro confronto será disputado nesta terça-feira, 22 de julho, no estádio HNK Rijeka, com início marcado para as 15h45 (horário de Brasília).

Já a partida de volta está agendada para o dia 30 de julho, uma quarta-feira, às 14h30, na Ludogorets Arena, em solo búlgaro.

Enquanto o Rijeka estreia na competição por ter conquistado o título croata, o Ludogorets já vem de uma fase anterior, onde eliminou o Dinamo Minsk para garantir seu lugar neste confronto.

Veja nossos palpites para o Rijeka x Ludogorets.

Rijeka x Ludogorets: Palpite Pela Liga dos Campeões da UEFA



⚽ Mais de 1.5 Gols no Jogo (1.34) - Expectativa de um jogo com pelo menos 2 gols.



🏠 Casa ou Empate (Dupla Chance) (1.33) - Rijeka tem maior segurança nessa aposta.



🔄 Ambas as equipes marcam? Não (1.21) - Odds baixas sugerem possibilidade de um time não marcar.



5 Palpites de Odds Médias Para o Rijeka x Ludogorets



🔢 Total de Gols: 2-3 (1.95) - Faixa mais provável de gols no jogo.



⏱️ Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - Rijeka (1.94) - Time da casa tende a começar pressionando.



📉 Menos de 2.5 Gols (1.63) - Se o jogo for mais fechado, essa aposta tem valor.



⚖️ Handicap Asiático: Fora (+0.5) (1.62) - Proteção caso o Ludogorets não perca.



🎲 Resultado Final: Rijeka (2.12) - Favoritismo moderado da equipe da casa.



3 Palpites de Odds Altas



🔥 Placar Exato: 2-1 para o Rijeka (8.36) - Um resultado plausível com boas odds.



💥 Ambas as equipes marcam no 2º tempo? Sim (3.39) - Se o jogo ficar aberto no final.



⚡ Mais de 3.5 Gols (3.52) - Para quem acredita em um jogo muito movimentado.



Rijeka x Ludogorets: Onde Assistir

O jogo Rijeka x Ludogorets pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo