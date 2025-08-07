Riga x Beitar Jerusalem: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08

Riga x Beitar Jerusalem: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Riga recebe o Beitar Jerusalem nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Skonto, na Letônia, em duelo válido pela fase classificatória da Liga Conferência.

Riga x Beitar Jerusalem Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Vitória do Riga - odd 1.80 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.50 na Novibet







Palpite 3 - Resultado no Intervalo: Riga - odd 2.20 na Novibet





Força letã em casa

O Riga costuma apresentar um bom desempenho como mandante e pode se impor diante do Beitar, especialmente nos minutos iniciais.

Tendência de jogo movimentado

Com times ofensivos e a pressão do mata-mata, a expectativa é por pelo menos dois gols no total.

Pressão desde o início

Jogando em seus domínios, o Riga deve acelerar o jogo no primeiro tempo em busca de vantagem, o que reforça a aposta no intervalo.

Riga x Beitar Jerusalem: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Riga x Beitar Jerusalem



ℹ️ Jogo: Riga x Beitar Jerusalem pela Liga Conferência



📅 Data: 7 de agosto de 2025



🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Skonto, Letônia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Riga x Beitar Jerusalem: Escalações prováveis

Riga: Krijnis Zviedris; Maksims Tonisevs, Mouhamed Ngom, Emils Birka, Antonijs Cernomordijs; Ahmed Ankrah, Brian Peña, Orlando Galo, Marko Regza; Abdulrahman Taiwo, Anthony Contreras.

Beitar Jerusalem: Miguel Silva; Grigori Morozov, Uri Dahan, Brayan Carabalí, Yarden Cohen; Dor Micha, Aílson Tavares, Yarin Levi, Omer Atzili; Johnbosco Kalu, Yarden Shua.