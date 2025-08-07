Assine UOL
Riga
UEFA Europa Conference League - World Wide
Beitar Jerusalem
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 12:30

Riga x Beitar Jerusalem: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Riga x Beitar Jerusalem: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O Riga recebe o Beitar Jerusalem nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Skonto, na Letônia, em duelo válido pela fase classificatória da Liga Conferência.


Riga x Beitar Jerusalem Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 - Vitória do Riga - odd 1.80 na Novibet




  • Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.50 na Novibet




  • Palpite 3 - Resultado no Intervalo: Riga - odd 2.20 na Novibet




Força letã em casa


O Riga costuma apresentar um bom desempenho como mandante e pode se impor diante do Beitar, especialmente nos minutos iniciais.


Tendência de jogo movimentado


Com times ofensivos e a pressão do mata-mata, a expectativa é por pelo menos dois gols no total.


Pressão desde o início


Jogando em seus domínios, o Riga deve acelerar o jogo no primeiro tempo em busca de vantagem, o que reforça a aposta no intervalo.


Riga x Beitar Jerusalem: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Riga x Beitar Jerusalem



  • ℹ️ Jogo: Riga x Beitar Jerusalem pela Liga Conferência

  • 📅 Data: 7 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Skonto, Letônia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Riga x Beitar Jerusalem: Escalações prováveis


Riga: Krijnis Zviedris; Maksims Tonisevs, Mouhamed Ngom, Emils Birka, Antonijs Cernomordijs; Ahmed Ankrah, Brian Peña, Orlando Galo, Marko Regza; Abdulrahman Taiwo, Anthony Contreras.


Beitar Jerusalem: Miguel Silva; Grigori Morozov, Uri Dahan, Brayan Carabalí, Yarden Cohen; Dor Micha, Aílson Tavares, Yarin Levi, Omer Atzili; Johnbosco Kalu, Yarden Shua.

Riga x Beitar Jerusalem: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Riga x Beitar Jerusalem: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Beitar Jerusalem
0 - 0
Riga

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Riga
Empate
Beitar Jerusalem

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

