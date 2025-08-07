- V
Riga x Beitar Jerusalem: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08
Riga x Beitar Jerusalem: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
O Riga recebe o Beitar Jerusalem nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Skonto, na Letônia, em duelo válido pela fase classificatória da Liga Conferência.
Riga x Beitar Jerusalem Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 - Vitória do Riga - odd 1.80 na Novibet
Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.50 na Novibet
Palpite 3 - Resultado no Intervalo: Riga - odd 2.20 na Novibet
Força letã em casa
O Riga costuma apresentar um bom desempenho como mandante e pode se impor diante do Beitar, especialmente nos minutos iniciais.
Tendência de jogo movimentado
Com times ofensivos e a pressão do mata-mata, a expectativa é por pelo menos dois gols no total.
Pressão desde o início
Jogando em seus domínios, o Riga deve acelerar o jogo no primeiro tempo em busca de vantagem, o que reforça a aposta no intervalo.
Riga x Beitar Jerusalem: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Riga x Beitar Jerusalem
- ℹ️ Jogo: Riga x Beitar Jerusalem pela Liga Conferência
- 📅 Data: 7 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Skonto, Letônia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Riga x Beitar Jerusalem: Escalações prováveis
Riga: Krijnis Zviedris; Maksims Tonisevs, Mouhamed Ngom, Emils Birka, Antonijs Cernomordijs; Ahmed Ankrah, Brian Peña, Orlando Galo, Marko Regza; Abdulrahman Taiwo, Anthony Contreras.
Beitar Jerusalem: Miguel Silva; Grigori Morozov, Uri Dahan, Brayan Carabalí, Yarden Cohen; Dor Micha, Aílson Tavares, Yarin Levi, Omer Atzili; Johnbosco Kalu, Yarden Shua.
Riga x Beitar Jerusalem: Palpite do Dia
Riga x Beitar Jerusalem: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Riga x Beitar Jerusalem: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.
