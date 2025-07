Retrô x Ypiranga-RS: Palpite, Onde Assistir - Série C 2025 (26/07)

Retrô e Ypiranga-RS se enfrentam neste sábado, 26/07, em partida válida pela 14ª rodada da Série C 2025. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, que terá transmissão da DAZN e CBF TV.

O Retrô vai a campo tentando reagir na competição. Com apenas 12 pontos e na 18ª posição, a equipe ainda busca se firmar para sair da zona do rebaixamento. Já o Ypiranga-RS, em 5º lugar com 20 pontos, quer manter a boa campanha para seguir entre os classificados ao mata-mata.

Confira nosso palpite de Retrô x Ypiranga-RS, e saiba onde assistir ao vivo o confronto de hoje.

Retrô x Ypiranga-RS Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Retrô x Ypiranga-RS, nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025.



Palpite 1. Ambas equipes marcam - odd pagando 2.20 na bet365

Palpite 2. Menos de 2,5 gols - odd pagando 1.70 na Alfa.Bet

Palpite 3. Vitória do Ypiranga-RS - odd pagando 2.40 na Superbet



Apesar de campanhas diferentes, ambos os times sofreram gols em 69% (Retrô) e 62% (Ypiranga-RS) de seus jogos. Isso mostra vulnerabilidade defensiva de lado a lado, mesmo com o Ypiranga tendo números melhores na tabela.

Além disso, o Retrô marcou fora de casa nos dois últimos compromissos e o Ypiranga sofreu gols nas últimas duas partidas como visitante. O cenário é favorável para um jogo com gols de ambos os lados, mesmo que as médias gerais sejam modestas.

Palpite 2. Menos de 2,5 gols - odd pagando 1.70

Apostar em poucos gols aqui também é coerente. O Retrô tem média de 1,61 gols por jogo, enquanto o Ypiranga tem 2,00, somando marcados e sofridos. Ou seja, o padrão das duas equipes indica partidas truncadas.

Palpite 3. Vitória do Ypiranga-RS - odd pagando 2.40

Mesmo fora de casa, o Ypiranga-RS aparece como favorito técnico. O time tem média superior de gols marcados (0.92 contra 0.46 do Retrô), melhor desempenho como visitante e mais consistência defensiva.

Retrô x Ypiranga-RS - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Retrô x Ypiranga-RS na DAZN e na CBF TV. A partida está marcada para às 19h30, deste sábado, na Arena de Pernambuco.

⚽️ Confronto: Retrô x Ypiranga-RS - Série C 2025

📅 Data: 26/07/2025

⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Arena de Pernambuco

📺 Onde vai passar: DAZN e CBF TV



Retrô x Ypiranga-RS - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Não há confrontos diretos entre essas equipes nos últimos 3 anos.

Retrô x Ypiranga-RS: quem ganha? - Melhores odds

O Ypiranga-RS tem cerca de 41,7% de probabilidade de vencer. Isso porque vive melhor fase, tem desempenho superior fora de casa e média mais sólida de gols marcados e sofridos.



Retrô ganha - Odd de 2.90 na Superbet



Empate - Odd de 3.00 na Superbet



Ypiranga-RS ganha - Odd de 2.40 na Superbet



