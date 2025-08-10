Assine UOL
Retrô
Serie C - Brazil
Itaipava Arena Pernambuco
São Bernardo
Retrô x São Bernardo: Palpite, Odds Altas +12 Onde Assistir, Série C - 10/08

Alex Alves
Autor
Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
5 min

🎯 Confira os melhores palpites Retrô x São Bernardo com odds altas e palpite placar exato. 🎯


O confronto deste domingo é decisivo para as pretensões de ambas as equipes na Série C do Campeonato Brasileiro. O Retrô, jogando em casa, luta para sair da zona de rebaixamento, enquanto o São Bernardo busca consolidar sua posição na parte de cima da tabela.


Para ajudar você a se preparar para o jogo, preparamos uma análise completa, com um palpite detalhado, odds altas e as melhores dicas de aposta. Você encontrará aqui todas as informações necessárias para fazer suas apostas de forma consciente, incluindo as estatísticas das equipes, o momento de cada uma no campeonato e os principais mercados de apostas.


O jogo acontece neste domingo, 10 de agosto de 2025, às 19h00 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco.


Retrô x São Bernardo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Ambos os times marcam - Sim - odd 2.18

  • 🎯 Palpite: São Bernardo vence ou empate - odd 1.29

  • 🎯 Palpite: Total de gols - Abaixo de 2.5 - odd 1.40


O São Bernardo vive um momento de invencibilidade, enquanto o Retrô luta para pontuar e escapar da zona de rebaixamento. O palpite do dia, dadas as estatísticas recentes, é que o São Bernardo tem boas chances de não perder o jogo, seja com uma vitória ou um empate. No entanto, o Retrô, jogando em casa e precisando do resultado, deve buscar o gol, tornando o mercado de "ambos os times marcam" uma aposta com boas chances, mesmo com a defesa sólida do São Bernardo.


🚀 Retrô x São Bernardo Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato - 1 a 1 - odd 5.41

  • 🟢 Palpite: São Bernardo vence por 1 a 0 - odd 5.74

  • 🟡 Palpite: Ambos os times marcam no 1º tempo - odd 6.13


Considerando o cenário de um jogo disputado, mas com a defesa do São Bernardo se sobressaindo, a aposta em um placar exato de 1 a 1 ou uma vitória magra do São Bernardo por 1 a 0 se mostram interessantes. A odd de 6.13 para o mercado de ambos os times marcam no 1º tempo também é uma boa pedida para quem busca uma aposta mais arriscada, já que um gol cedo pode abrir a partida.


Melhores Odds para jogo hoje Retrô x São Bernardo



  • 🔥 Placar Exato - 2 a 1 para o Retrô - odd 12.60 - na Betnacional 

  • 🔥 Resultado do 1º tempo - Empate e ambos os times marcam - odd 5.40


A odd de 12.60 para uma vitória do Retrô por 2 a 1 é um superpalpite, especialmente considerando a necessidade do time da casa de se impor. Apesar da fase ruim, o Retrô tem o apoio da torcida e pode surpreender. Outra opção de alto valor é o empate com gols no primeiro tempo, refletindo o equilíbrio e a busca por um resultado positivo de ambas as partes.


💰 Palpites de Odds Baixas Retrô x São Bernardo



  • 🔵 Total de gols - Acima de 1.5 - odd 1.54

  • 🟢 São Bernardo ou empate - odd 1.29

  • 🟡 Retrô - Mais de 0.5 gols - odd 1.53


Para os apostadores que preferem um palpite mais seguro, a aposta em "acima de 1.5 gols" é uma boa pedida, já que os dois times devem buscar o ataque em algum momento da partida. O "São Bernardo ou empate" também é uma excelente opção, dada a fase invicta da equipe paulista. Já a aposta para o Retrô marcar pelo menos um gol é outra alternativa interessante, já que a equipe, mesmo em má fase, joga em casa.


Informações do Jogo: Retrô x São Bernardo: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Retrô x São Bernardo - Brasileirão Série C

  • 📅 Data: 10/08/2025

  • ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata - PE

  • 📺 Transmissão: Sportynet


Se você curte apostas de futebol e busca outras dicas, não deixe de conferir nossos palpites de futebol para hoje e ficar por dentro das melhores análises.


📺 Onde Assistir Retrô x São Bernardo


O confronto entre Retrô e São Bernardo terá transmissão ao vivo e com exclusividade pelo canal de streaming Sportynet.


Como Retrô e São Bernardo Chegam Para o Confronto


Retrô chega para o confronto em uma situação delicada. A equipe pernambucana se encontra na parte de baixo da tabela da Série C, lutando para sair da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos pelo campeonato, a equipe venceu apenas um, empatou dois e perdeu outros dois, demonstrando a dificuldade em conseguir resultados positivos. O desempenho em casa também não tem sido o esperado, com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em 7 jogos, sem conseguir marcar em 5 dessas partidas. A equipe precisa urgentemente de uma vitória para ganhar fôlego na competição e afastar o fantasma do rebaixamento.


O São Bernardo vive uma situação oposta. A equipe paulista está em uma excelente fase e vem de uma sequência invicta de sete jogos na Série C, com destaque para a vitória por 2 a 0 sobre o Tombense na última rodada. O time é um dos mais fortes do campeonato, com 6 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas em 14 jogos. A defesa do São Bernardo é sólida, tendo sofrido apenas 9 gols em 14 jogos, o que representa uma média de 0,64 gols por partida. O ataque também tem feito sua parte, marcando 15 gols na competição.

Retrô x São Bernardo: Palpite do Dia

Empate
2.85
Retrô x São Bernardo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Retrô
Empate
São Bernardo

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que as apostas esportivas são uma forma de entretenimento e diversão. Aposte com moderação, definindo limites e buscando apoio se sentir que está perdendo o controle. Busque sempre respeitar o Jogo Responsável.

