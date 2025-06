Retrô x Londrina: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie C - 28/06

Confira palpites e saiba onde assistir Retrô x Londrina, jogo que acontecerá no Estádio Itaipava Arena Pernambuco, em Recife, Pernambuco, no dia 28 de junho de 2025, às 17:00h, pela 10ª rodada da Serie C do Campeonato Brasileiro.



















O Retrô, ocupando a 17ª posição com apenas 8 pontos em 9 jogos, luta contra o rebaixamento e precisa urgentemente da vitória para sair da zona da degola.

Já o Londrina vive momento bem mais estável: é o 4º colocado com 16 pontos e briga na parte de cima da tabela pela consolidação no top-8, que dá vaga à próxima fase.

Enquanto o Retrô busca reagir na competição, o Londrina tenta manter a regularidade e se firmar entre os líderes.



















Retrô x Londrina - Palpites de Hoje - Serie C





🏠 Vitória do Retrô - 2.35

Cotação que vale bom retorno para quem acredita na zebra da casa.







🤝 Empate – 3.05 - 3.15

Odds interessantes como 3.05 e até 3.15 são boas opções para apostar no equilíbrio do duelo embora o Londrina parta como favorito.







🚩 Vitória do Londrina

Òtima opção para quem confia no visitante que é um time muito concretizador, tendo uma das melhores marcas de gols apontados até ao momento.





Retrô x Londrina - Onde Assistir - Serie C

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming.