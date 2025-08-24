Assine UOL
Retrô
Serie C - Brazil
Itaipava Arena Pernambuco
ABC
Retrô x ABC: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, Escalações, Série C, 24/08

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Retrô x ABC: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece no domingo (24/08), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Arena Pernambuco, em Recife, com transmissão pelo SportyNet+.


O jogo é uma rodada da Série C e um duelo de times que vivem um péssimo momento na competição. O Retrô está quase matematicamente rebaixado e precisa da vitória a todo custo. O ABC também vive uma fase ruim, mas tem mais chances de escapar do rebaixamento e precisa ganhar aqui.


Retrô x ABC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final (ABC RN) - odd 2.17

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.96

  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Empate Ou ABC RN) - odd 1.28


Para este jogo, temos algumas dicas que considero boas pedidas, considerando o momento dos dois times. O palpite de Resultado Final a favor do ABC RN reflete a superioridade do time, que precisa muito da vitória para escapar do rebaixamento. A aposta de Ambos Os Times Marcam é uma ótima escolha, já que as duas equipes têm médias altas de gols por jogo, tanto marcados quanto sofridos. Por fim, a aposta em Dupla Hipótese a favor do ABC é uma aposta mais segura para quem não quer arriscar tanto, já que cobre o empate, que é uma possibilidade no confronto direto.


Palpites Alternativos Retrô x ABC



  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.28

  • 🎯 Palpite: ABC RN para Marcar Em Ambos Os Tempos - odd 3.76

  • 🎯 Palpite: ABC RN - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 3.27


Esses palpites são um pouco mais ousados, mas trazem odds interessantes. A aposta em Mais de 2.5 Gols faz sentido porque os dois times estão em uma situação de desespero e precisam atacar a todo custo. A aposta de que o ABC RN irá marcar em ambos os tempos é uma possibilidade, pois o time é ofensivo e pode dominar o jogo. Por fim, a aposta de que o ABC RN Vence Sem Sofrer Gols tem uma odd de valor e é uma boa pedida, pois o time tem uma boa defesa fora de casa, com uma média de 0.67 gols sofridos por jogo.


💰 Retrô x ABC: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: ABC RN (-0.5) - odd 2.09

  • 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.42

  • 🟡 Palpite: ABC RN - Total (Mais de 0.5) - odd 1.31


⚖️ Retrô x ABC: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Retrô - odd 3.11

  • 🟢 Palpite: ABC RN e Não - odd 3.29

  • 🟡 Palpite: ABC RN Para Marcar Em Ambos Os Tempos - odd 3.76


🚀 Retrô x ABC: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato (0:1) - odd 5.72

  • 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / ABC RN) - odd 5.08

  • 🟡 Palpite: Placar Exato (1:2) - odd 8.74


Retrô x ABC: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Retrô e ABC é um dos mais esperados da rodada da Série C, já que as duas equipes precisam da vitória para tentar escapar da zona de rebaixamento. O Retrô, em sua casa, busca reverter sua sequência de derrotas, enquanto o ABC tentará manter sua boa fase fora de casa. O jogo promete ser um teste de força para ambas as equipes, com as duas buscando os três pontos para continuar a sua luta na competição.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Retrô x ABC - Série C

  • 📅 Data: 24/08/2025

  • ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Arena Pernambuco, em Recife

  • 📺 Transmissão: SportyNet+


Como Retrô e ABC Chegam Para o Confronto


O Retrô chega para o confronto em uma fase muito ruim, com uma sequência de 4 jogos sem vencer e 3 derrotas consecutivas. O time tem uma média de 0.35 gols marcados e 1.18 gols sofridos por jogo, no geral. Em casa, o time não vence há 4 jogos, com uma média de 0.38 gols marcados e 1 gol sofrido por jogo. O técnico Itamar Schurlle foi demitido na última semana.


O ABC, por sua vez, vive uma fase um pouco melhor que o adversário. A equipe tem uma sequência de 5 jogos sem vencer no geral, mas fora de casa, a equipe não perde há 2 jogos. A equipe tem uma média de 1.12 gols marcados e 1.35 gols sofridos por jogo, no geral. Fora de casa, a equipe tem um ótimo desempenho, com duas vitórias e seis empates em nove jogos. O time tem uma média de 0.78 gols marcados e 0.67 gols sofridos por jogo, no geral.

Retrô x ABC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Retrô x ABC: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2021 Serie D
ABC
3 - 2
Retrô
2021 Serie D
Retrô
1 - 1
ABC

