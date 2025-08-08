Assine UOL
Central African Republic
African Nations Championship - World Wide
Benjamin Mkapa National Stadium
Mauritania
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 10:30

República Centro-Africana x Mauritânia: Palpite Odds Altas, Onde Assistir CHAN 09/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

República Centro-Africana x Mauritânia: Palpite para o jogo de 9 de agosto, às 11h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Benjamin Mkapa, em Dar-es Salaam, na Tanzânia. O duelo é válido pela 3ª rodada do Grupo B do Campeonato Africano das Nações - CHAN 2025.


As duas seleções estão no fim do Grupo B. A República Centro-Africana só tem um jogo realizado, mas perdeu para o Burkina Faso. A Mauritânia também somou uma derrota, com a Tanzânia, mas antes havia empatado com Madagáscar.


República Centro-Africana x Mauritânia: Palpite do Dia


Total de Gols: Mais de 1.5 - Odd pagando 1.58 na Esportes da Sorte


Considerando que tanto República Centro-Africana como Mauritânia querem a primeira vitória no torneio, as chances da partida ter pelo menos dois gols são bastante altas.


República Centro-Africana x Mauritânia: Palpites Alternativos



  • 🎯 Resultado Final: Mauritânia - Odd pagando 2.76 na Esportes da Sorte: as casas de apostas dão um ligeiro favoritismo à Mauritânia, refletida numa odd interessante.

  • 🥅 Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd pagando 1.72 na Esportes da Sorte: essa dica é para quem acredita em um jogo fechado, com as duas seleções buscando evitar nova derrota.

  • Ambas as equipes marcam: Sim - Odd pagando 2.25 na Esportes da Sorte: em alternativa, essa dica favorece quem acredita que tanto República Centro-Africana como Mauritânia marcam pelo menos um gol cada.


República Centro-Africana x Mauritânia: Palpites com Odds Altas



  • Mauritânia vence e Ambas as equipes marcam: Sim - Odd pagando 6.92 na Esportes da Sorte: essa dica tem grande potencial caso a Mauritânia ganhe a partida com a República Centro-Africana a marcar pelo menos um gol.

  • 🏆 Resultado Exato: 0x1 - Odd pagando 5.13 na Esportes da Sorte: de forma similar, esse palpite compensa a quem acredita numa vitória da Mauritânia por um placar apertado.

  • 🚀 Mauritânia vence ambos os tempos - Odd pagando 6.75 na Esportes da Sorte: se considera que a Mauritânia ganha com gols em ambos os tempos, esta aposta é para si.


República Centro-Africana x Mauritânia: Onde Assistir


Esse jogo da CHAN 2025 não tem transmissão confirmada para o Brasil. Porém, ele poderá ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365.


Ficha Técnica



  • Jogo: República Centro-Africana x Mauritânia

  • Competição: Campeonato das Nações Africanas (CHAN) 2025 - 3ª rodada do Grupo B

  • Data: 9 de agosto de 2025, sexta-feira

  • Horário: 11:00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Nacional Benjamin Mkapa, Dar-es Salaam, Tanzânia

Central African Republic x Mauritania: Palpite do Dia

Central African Republic x Mauritania: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Central African Republic x Mauritania: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2025 Friendlies
Mauritania
2 - 1
Central African Republic
2021 Africa Cup of Nations - Qualification
Central African Republic
0 - 1
Mauritania
2021 Africa Cup of Nations - Qualification
Mauritania
2 - 0
Central African Republic

Jogo Responsável


ogar de forma responsável é fundamental para garantir uma experiência segura e divertida. O jogo, seja em cassinos físicos ou online, pode ser uma forma de entretenimento, mas é importante estar ciente dos riscos.


Aqui estão algumas dicas para manter o controle e jogar de forma responsável:



  • Defina um orçamento: Antes de começar, decida quanto dinheiro você está disposto a gastar e não exceda esse limite. Veja esse valor como o custo do seu entretenimento, e não como um investimento.

  • Gerencie seu tempo: Estabeleça um limite de tempo para jogar. Evitar sessões longas e frequentes ajuda a manter o equilíbrio com outras atividades da sua vida.

  • Não persiga prejuízos: Se você perder dinheiro, não tente recuperá-lo apostando mais. Isso é um ciclo perigoso que pode levar a perdas ainda maiores.

  • O jogo não é uma solução: Não use o jogo como uma forma de lidar com problemas financeiros ou emocionais. É um entretenimento e não deve ser visto como uma fonte de renda.

  • Busque ajuda se precisar: Se sentir que está perdendo o controle ou que o jogo está afetando negativamente sua vida, procure ajuda. Existem diversas organizações que oferecem suporte e orientação.

