- D
- E
- E
- E
- D
- D
- E
- E
- V
- D
República Centro-Africana x Mauritânia: Palpite Odds Altas, Onde Assistir CHAN 09/08
República Centro-Africana x Mauritânia: Palpite para o jogo de 9 de agosto, às 11h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Benjamin Mkapa, em Dar-es Salaam, na Tanzânia. O duelo é válido pela 3ª rodada do Grupo B do Campeonato Africano das Nações - CHAN 2025.
As duas seleções estão no fim do Grupo B. A República Centro-Africana só tem um jogo realizado, mas perdeu para o Burkina Faso. A Mauritânia também somou uma derrota, com a Tanzânia, mas antes havia empatado com Madagáscar.
República Centro-Africana x Mauritânia: Palpite do Dia
Total de Gols: Mais de 1.5 - Odd pagando 1.58 na Esportes da Sorte
Considerando que tanto República Centro-Africana como Mauritânia querem a primeira vitória no torneio, as chances da partida ter pelo menos dois gols são bastante altas.
República Centro-Africana x Mauritânia: Palpites Alternativos
- 🎯 Resultado Final: Mauritânia - Odd pagando 2.76 na Esportes da Sorte: as casas de apostas dão um ligeiro favoritismo à Mauritânia, refletida numa odd interessante.
- 🥅 Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd pagando 1.72 na Esportes da Sorte: essa dica é para quem acredita em um jogo fechado, com as duas seleções buscando evitar nova derrota.
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim - Odd pagando 2.25 na Esportes da Sorte: em alternativa, essa dica favorece quem acredita que tanto República Centro-Africana como Mauritânia marcam pelo menos um gol cada.
República Centro-Africana x Mauritânia: Palpites com Odds Altas
- ⭐ Mauritânia vence e Ambas as equipes marcam: Sim - Odd pagando 6.92 na Esportes da Sorte: essa dica tem grande potencial caso a Mauritânia ganhe a partida com a República Centro-Africana a marcar pelo menos um gol.
- 🏆 Resultado Exato: 0x1 - Odd pagando 5.13 na Esportes da Sorte: de forma similar, esse palpite compensa a quem acredita numa vitória da Mauritânia por um placar apertado.
- 🚀 Mauritânia vence ambos os tempos - Odd pagando 6.75 na Esportes da Sorte: se considera que a Mauritânia ganha com gols em ambos os tempos, esta aposta é para si.
República Centro-Africana x Mauritânia: Onde Assistir
Esse jogo da CHAN 2025 não tem transmissão confirmada para o Brasil. Porém, ele poderá ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365.
Ficha Técnica
- Jogo: República Centro-Africana x Mauritânia
- Competição: Campeonato das Nações Africanas (CHAN) 2025 - 3ª rodada do Grupo B
- Data: 9 de agosto de 2025, sexta-feira
- Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nacional Benjamin Mkapa, Dar-es Salaam, Tanzânia
Central African Republic x Mauritania: Palpite do Dia
Central African Republic x Mauritania: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Central African Republic x Mauritania: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
ogar de forma responsável é fundamental para garantir uma experiência segura e divertida. O jogo, seja em cassinos físicos ou online, pode ser uma forma de entretenimento, mas é importante estar ciente dos riscos.
Aqui estão algumas dicas para manter o controle e jogar de forma responsável:
- Defina um orçamento: Antes de começar, decida quanto dinheiro você está disposto a gastar e não exceda esse limite. Veja esse valor como o custo do seu entretenimento, e não como um investimento.
- Gerencie seu tempo: Estabeleça um limite de tempo para jogar. Evitar sessões longas e frequentes ajuda a manter o equilíbrio com outras atividades da sua vida.
- Não persiga prejuízos: Se você perder dinheiro, não tente recuperá-lo apostando mais. Isso é um ciclo perigoso que pode levar a perdas ainda maiores.
- O jogo não é uma solução: Não use o jogo como uma forma de lidar com problemas financeiros ou emocionais. É um entretenimento e não deve ser visto como uma fonte de renda.
- Busque ajuda se precisar: Se sentir que está perdendo o controle ou que o jogo está afetando negativamente sua vida, procure ajuda. Existem diversas organizações que oferecem suporte e orientação.
Jogos do Dia
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- E
- V
- V
- D
Empate
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Dynamo Kyiv Vence
- E
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- D
- D
Cerro Porteno Vence
- D
- D
- D
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- V
Monterrey Vence
- E
- D
- V
- V
- E
- D
- V
- E
- E
- E
South Africa Vence
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- E
Charlton Vence