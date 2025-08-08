República Centro-Africana x Mauritânia: Palpite Odds Altas, Onde Assistir CHAN 09/08

República Centro-Africana x Mauritânia: Palpite para o jogo de 9 de agosto, às 11h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Benjamin Mkapa, em Dar-es Salaam, na Tanzânia. O duelo é válido pela 3ª rodada do Grupo B do Campeonato Africano das Nações - CHAN 2025.

As duas seleções estão no fim do Grupo B. A República Centro-Africana só tem um jogo realizado, mas perdeu para o Burkina Faso. A Mauritânia também somou uma derrota, com a Tanzânia, mas antes havia empatado com Madagáscar.

República Centro-Africana x Mauritânia: Palpite do Dia

Total de Gols: Mais de 1.5 - Odd pagando 1.58 na Esportes da Sorte

Considerando que tanto República Centro-Africana como Mauritânia querem a primeira vitória no torneio, as chances da partida ter pelo menos dois gols são bastante altas.

República Centro-Africana x Mauritânia: Palpites Alternativos



🎯 Resultado Final: Mauritânia - Odd pagando 2.76 na Esportes da Sorte : as casas de apostas dão um ligeiro favoritismo à Mauritânia, refletida numa odd interessante.

🥅 Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd pagando 1.72 na Esportes da Sorte : essa dica é para quem acredita em um jogo fechado, com as duas seleções buscando evitar nova derrota.

⚽ Ambas as equipes marcam: Sim - Odd pagando 2.25 na Esportes da Sorte: em alternativa, essa dica favorece quem acredita que tanto República Centro-Africana como Mauritânia marcam pelo menos um gol cada.



República Centro-Africana x Mauritânia: Palpites com Odds Altas



⭐ Mauritânia vence e Ambas as equipes marcam: Sim - Odd pagando 6.92 na Esportes da Sorte : essa dica tem grande potencial caso a Mauritânia ganhe a partida com a República Centro-Africana a marcar pelo menos um gol.

🏆 Resultado Exato: 0x1 - Odd pagando 5.13 na Esportes da Sorte : de forma similar, esse palpite compensa a quem acredita numa vitória da Mauritânia por um placar apertado.

🚀 Mauritânia vence ambos os tempos - Odd pagando 6.75 na Esportes da Sorte: se considera que a Mauritânia ganha com gols em ambos os tempos, esta aposta é para si.



República Centro-Africana x Mauritânia: Onde Assistir

Esse jogo da CHAN 2025 não tem transmissão confirmada para o Brasil. Porém, ele poderá ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365.

Ficha Técnica