Rep. Centro-Africana x Comores: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 07/09

Rep. Centro-Africana x Comores: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Rep. Centro-Africana e Comores se enfrentam neste domingo, 07 de setembro de 2025, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África. A bola vai rolar às 13h (horário de Brasília), e o palco do confronto será o Estádio d'Honneur, Marrocos. A transmissão do jogo será pelo FIFA+.

O duelo promete intensidade, com a República Centro-Africana buscando surpreender em casa, enquanto as Comores tentam manter a boa campanha e se aproximar da liderança do grupo.

Palpites de Rep. Centro-Africana x Comores: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória da Rep. Centro- Africana (2.62)



🎯 Empate (3.17)



🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 (1.56)



Palpites Alternativos Rep. Centro-Africana x Comores



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.90)



🎯 Dupla Chance: Casa ou Fora (1.35)



🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.38)



Super Palpites Rep. Centro-Africana x Comores



🚀 Resultado Exato: 1-1: 5.38



💰 Palpites de Odds Baixas Rep. Centro-Africana x Comores



🎯 Total de Gols - Menos de 2.5: 1.56

1.56

🎯 Dupla Chance: Casa ou Fora: 1.35

1.35

🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.38



⚖️ Palpites de Odds Médias Rep. Centro-Africana x Comores



🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 1.90

1.90

🎯 Vitória da Rep. Centro-Africana: 2.62

2.62

🎯 Empate: 3.17



🚀 Palpites de Odds Altas Rep. Centro-Africana x Comores



🎯 Resultado Exato: 0-0: 7.02



🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.38



🎯 Margem de ganho: Comores por 2: 8.30



Rep. Centro-Africana x Comores: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Rep. Centro-Africana x Comores - Eliminatórias Copa do Mundo da África 2025



📅 Data: 07/09/2025



⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio d'Honneur, Marrocos



📺 Transmissão: FIFA+.



Rep. Centro-Africana x Comores: Escalações prováveis

República Centro-Africana: Mauril Abimala; Leonce Namgbema, Cyril Kokpakpa-Boko, Donald Guesset-Bangagbi, Flory Yangao; Cherubin Basse-Zokana, Fourdeau Miambaye, Melky Ndokomandji, Héritier Namsona; Dimitri Kogbeto, Ange Zoumara.

Comores: Yannick Pandor; Ismaël Boura, Warmed Omari, Said Bakari, Hakim Abdallah; Ahmed Soilihi, Raouf Mroivili, Iyad Mohamed, Zaydou Youssouf; Rafiki Saïd, Myziane Maolida.

Como Rep. Centro-Africana e Comores Chegam Para o Confronto

A República Centro-Africana encara o confronto contra as Ilhas Comores tentando recuperar terreno no grupo.

A equipe ocupa a 5ª posição com 4 pontos em 6 jogos, conquistados através de 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Com 8 gols marcados e 15 sofridos, a média de gols é de 1,33 por partida, mostrando dificuldades tanto na defesa quanto na consistência ofensiva.

As Ilhas Comores, por sua vez, aparecem na 3ª posição com 12 pontos em 7 jogos, resultado de 4 vitórias e 3 derrotas, anotando 9 gols e sofrendo 10, com média de 1,29 gol por partida.

Apesar de um ataque levemente superior, a equipe precisa de estabilidade defensiva para consolidar a vantagem sobre adversários diretos.