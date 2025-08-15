Rennes x Olympique: Palpite Odds Altas +8, Onde Assistir, Ligue 1 (15/08)

Rennes x Olympique: veja o palpite com odds altas +8, prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 15/08, pela 1ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Roazhon Park, com transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN.

O Rennes, jogando em casa, busca uma estreia sólida para começar com o pé direito. Do outro lado, o Olympique de Marseille, que tem um histórico favorável no confronto direto, quer impor sua força logo na primeira partida para se posicionar como um dos candidatos na competição.

Rennes x Olympique Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.63 na Betnacional



⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Olympique 2-1 - odd pagando 8.00 na F12.Bet



💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.58 na Superbet



Para as apostas em Rennes x Olympique, indicamos esses três palpites com base no histórico recente e nas estatísticas de confronto direto entre os dois times na Ligue 1.

🔥 Palpite 1. Acima de 2.5 Gols - odd pagando 1.63

Os confrontos entre Rennes e Olympique têm sido historicamente recheados de gols. A análise dos últimos jogos mostra que o Olympique costuma balançar as redes, e o último encontro entre os dois times terminou em uma vitória por 4-2 para o Olympique.

A tendência é que, com o início de uma nova temporada, ambos os times entrem em campo com uma mentalidade mais ofensiva, buscando um resultado positivo, aumentando a probabilidade de um placar com mais de 2,5 gols.

⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Olympique 2-1 - odd pagando 8.00

Apostar no placar exato de 2 a 1 para o Olympique pode render um retorno ótimo. O Olympique tem um histórico recente de vitórias sobre o Rennes, vencendo a maioria dos confrontos nos últimos três anos.

Além disso, o Olympique tem demonstrado um ataque bastante eficaz, enquanto o Rennes, mesmo jogando em casa, costuma sofrer gols do adversário.

💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.58

Apesar do favoritismo do Olympique, é bem provável que o Rennes, jogando em casa e com o apoio de sua torcida, também consiga marcar. O histórico de confrontos recentes, como a vitória por 4-2 do Olympique e a vitória por 2-0 do Rennes, mostra que ambos os times conseguem balançar as redes.

A odd para essa aposta é sólida, refletindo a grande chance de que ambas as equipes marquem pelo menos um gol na partida de abertura da Ligue 1.

Rennes x Olympique: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir Rennes x Olympique ao vivo na Disney+ e ESPN. O jogo começa às 15h45, nesta sexta-feira, no Roazhon Park, em Rennes.

Tudo o que você precisa saber de Rennes x Olympique:



⚽️ Confronto: Rennes x Olympique - Ligue 1 2025/26

📅 Data: 15/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Roazhon Park, Rennes

📺 Onde vai passar: Disney+ e ESPN



Rennes x Olympique: Últimos 5 jogos entre os times



17/05/2025 - Olympique 4-2 Rennes (Ligue 1)



11/01/2025 - Rennes 1-2 Olympique (Ligue 1)



17/03/2024 - Rennes 2-0 Olympique (Ligue 1)



03/12/2023 - Olympique 2-0 Rennes (Ligue 1)



05/03/2023 - Rennes 0-1 Olympique (Ligue 1)



Rennes x Olympique: Quem Ganha? Melhores Odds

O Olympique tem cerca de 51,02% de chance de vitória, jogando fora de casa. O Rennes corre por fora, com 28,17% de chances, enquanto o empate tem 26,67% de probabilidade.