Rennes
  • V
  • D
  • V
  • V
  • E
Ligue 1 - France
Roazhon Park
Lyon
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds atualizadas a 14.09.2025 às 11:00

Rennes x Lyon Palpite; Odds 3+, 6+; Onde Assistir, Ligue 1 (14/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Rennes e Lyon se enfrentam neste domingo (14) em jogo que promete ser um dos melhores da rodada. O duelo acontece no Roazhon Park, às 15h45, pela 4ª rodada do Campeonato Francês, e coloca frente a frente duas das equipes mais fortes do país.


De um lado, o Rennes, em 9º lugar, precisa da vitória em casa para se recuperar de resultados ruins e subir na tabela. Do outro, o Lyon, vice-líder com 100% de aproveitamento, quer manter a fase perfeita e a defesa intacta neste início de temporada.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Rennes x Lyon, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir. 


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Rennes x Lyon Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🟢 Baixo Risco: Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.62 na Superbet. A aposta mais segura do jogo. Este palpite foi vencedor nos últimos oito confrontos diretos entre as equipes, um retrospecto impressionante.

  • 🟡 Médio Risco: Mais de 2,5 gols - Odd 1.74 na Bet365. O histórico do confronto é uma garantia de gols, com todos os últimos oito jogos superando esta linha. A tendência deve continuar.

  • 🔴 Alto Risco: Rennes vence - Odd 2.65 na Betnacional. Para quem busca um retorno alto, esta aposta se baseia no incrível fator casa deste duelo: o mandante venceu sete dos últimos oito jogos.


Palpites Alternativos Rennes x Lyon



  • Dupla Chance: Rennes ou Empate - Com odd de 1.48, é uma aposta sólida que confia na força do Rennes em casa, onde raramente perde para o Lyon.

  • Mais de 3,5 gols - Com odd de 2.80, é uma opção ousada para um confronto que costuma ter placares muito elásticos, como 4 a 1, 3 a 2 e 4 a 2.


Super Palpites Rennes x Lyon



  • Resultado Correto: Rennes 2 a 1 - Com uma odd de 9.20, este placar reflete a vitória do time da casa (tendência do confronto) em um jogo aberto com gols para os dois lados, como é o costume neste clássico.


💰 Palpites de Odds Baixas Rennes x Lyon



  • 🟢 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.62: É a aposta com o maior embasamento histórico. Os últimos oito jogos entre Rennes e Lyon tiveram gols dos dois lados. Mesmo com a defesa do Lyon ainda não vazada na temporada, este confronto tem um histórico próprio de quebrar qualquer tendência defensiva.


⚖️ Palpites de Odds Médias Rennes x Lyon



  • 🟡 Mais de 2,5 gols - Odd 1.74: Todos os últimos oito duelos entre as equipes superaram a marca de 2.5 gols. Com dois ataques tão qualificados em campo e um histórico de jogos abertos, a chance de um novo placar movimentado é altíssima.


🚀 Palpites de Odds Altas Rennes x Lyon



  • 🔴 Rennes vence - Odd 2.65: O fator casa é absurdamente decisivo neste confronto. O time mandante venceu em sete das últimas oito ocasiões. Mesmo com o Lyon em fase perfeita, o retrospecto no Roazhon Park favorece amplamente o Rennes, tornando esta uma aposta de grande valor.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


Rennes x Lyon: Onde Assistir e Ficha do Jogo



  • Confronto: Rennes x Lyon - Ligue 1

  • Data: 14/09/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • Local: Roazhon Park, Rennes

  • Transmissão: Cazé TV


Como Rennes e Lyon Chegam Para o Confronto


O Rennes chega precisando dar uma resposta ao seu torcedor. A equipe vem de resultados decepcionantes, especialmente uma dura goleada de 4 a 0 para o Lorient. A partida em casa contra um grande rival é a chance perfeita para virar a chave e embalar no campeonato.


O Lyon vive um momento espetacular. Com três vitórias em três jogos, a equipe tem o melhor início de temporada dos últimos anos, com um ataque eficiente e uma defesa que ainda não sofreu gols. O desafio é manter a perfeição em um dos estádios mais difíceis da França.


Últimos 5 jogos do Rennes:



  • 🟡 Angers 1-1 Rennes

  • ❌ Lorient 4-0 Rennes

  • ✅ Rennes 1-0 Marseille

  • ❌ Marseille 4-2 Rennes

  • ✅ Rennes 2-0 Nice 


Aproveitamento: 47% (7 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 6 gols (média de 1,2 por jogo) Gols sofridos: 9 gols (média de 1,8 por jogo)


Últimos 5 jogos do Lyon:



  • ✅ Lyon 1-0 Marseille

  • ✅ Lyon 3-0 Metz

  • ✅ Lens 0-1 Lyon

  • ❌ Bayern Munique 2-1 Lyon

  • ✅ Lyon 2-0 Angers 


Aproveitamento: 80% (12 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 8 gols (média de 1,6 por jogo) Gols sofridos: 2 gols (média de 0,4 por jogo)


Nossa Opinião para Rennes x Lyon


Este promete ser o melhor jogo da rodada. O Lyon vive uma fase espetacular, mas o Rennes tem a seu favor o incrível retrospecto do fator casa neste confronto. Acreditamos que a tendência de gols para os dois lados e um jogo movimentado irá se manter, com leve favoritismo para o Rennes por jogar em casa.


Provável Escalação Rennes x Lyon


Escalação Provável Rennes: Steve Mandanda; Guela Doué, Warmed Omari, Arthur Theate, Adrien Truffert; Baptiste Santamaria, Enzo Le Fée; Benjamin Bourigeaud, Ludovic Blas, Amine Gouiri; e Arnaud Kalimuendo.


Escalação Provável Lyon: Anthony Lopes; Clinton Mata, Jake O'Brien, Duje Ćaleta-Car, Nicolás Tagliafico; Maxence Caqueret, Nemanja Matić, Orel Mangala; Saïd Benrahma, Alexandre Lacazette, Malick Fofana.


Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.

Rennes x Lyon: Palpite do Dia

Rennes Vence
Superbet logo
2.4
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Rennes x Lyon: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Rennes x Lyon: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2024 Ligue 1
Lyon
4 - 1
Rennes
2024 Ligue 1
Rennes
3 - 0
Lyon
2023 Ligue 1
Lyon
2 - 3
Rennes
2023 Ligue 1
Rennes
0 - 1
Lyon
2022 Ligue 1
Lyon
3 - 1
Rennes

