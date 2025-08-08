- E
- E
- D
- D
- V
- V
- E
- V
- D
- E
Rennes x Genoa: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 09/08
Rennes x Genoa: Confira os palpites para o jogo amistoso desse sábado. saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Rennes x Genoa - Amistosos de Clubes
- 📅 Data: 09 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Roazhon Park
Rennes x Genoa Palpite - Amistosos de Clubes
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim
- 🎯 Resultado Final: Rennes 3-1 Genoa
- 🔄 Handicap Asiático: Rennes -0.5
Rennes x Genoa: Onde Assistir
O jogo Rennes x Genoa pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Rennes x Genoa: Palpite do Dia
Rennes x Genoa: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O confronto entre Rennes e Genoa promete muita emoção, mas na hora de apostar, é fundamental manter o controle e apostar com consciência.
✅ Jogue com responsabilidade:
>> Defina um orçamento e não ultrapasse
Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.
>> Aposte para se divertir, não para lucrar a qualquer custo
O objetivo é o entretenimento, não a pressão por resultados.
>> Lembre-se que o resultado é imprevisível
No futebol, surpresas acontecem — e isso faz parte do jogo.
>> Não persiga perdas
Tentar recuperar rapidamente o dinheiro perdido pode piorar a situação.
🎯 Rennes x Genoa vai agitar o campo. Fora dele, a melhor jogada é apostar com responsabilidade.
Jogos do Dia
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- V
Empate
- V
- D
- E
- V
- E
- V
- V
- V
- D
- V
Vasco DA Gama Vence
- E
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- V
- D
- E
Ceilândia Vence
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- V
Hibernian Vence
- E
- E
- V
- V
- E
- E
- V
- V
- D
- D
Fluminense Vence
- E
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- D
AC Milan Vence