Rennes
Friendlies Clubs - World Wide
Genoa
Rennes x Genoa: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Rennes x Genoa: Confira os palpites para o jogo amistoso desse sábado. saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Rennes x Genoa - Amistosos de Clubes

  • 📅 Data: 09 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Roazhon Park


Rennes x Genoa Palpite - Amistosos de Clubes



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: Rennes 3-1 Genoa

  • 🔄 Handicap Asiático: Rennes -0.5


Rennes x Genoa: Onde Assistir


O jogo Rennes x Genoa pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Rennes x Genoa: Palpite do Dia

Rennes x Genoa: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Rennes
Empate
Genoa

Jogo Responsável


O confronto entre Rennes e Genoa promete muita emoção, mas na hora de apostar, é fundamental manter o controle e apostar com consciência.


✅ Jogue com responsabilidade:


>> Defina um orçamento e não ultrapasse
Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.


>> Aposte para se divertir, não para lucrar a qualquer custo
O objetivo é o entretenimento, não a pressão por resultados.


>> Lembre-se que o resultado é imprevisível
No futebol, surpresas acontecem — e isso faz parte do jogo.


>> Não persiga perdas
Tentar recuperar rapidamente o dinheiro perdido pode piorar a situação.


🎯 Rennes x Genoa vai agitar o campo. Fora dele, a melhor jogada é apostar com responsabilidade.

