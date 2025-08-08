Rennes x Genoa: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Rennes x Genoa: Confira os palpites para o jogo amistoso desse sábado. saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Rennes x Genoa - Amistosos de Clubes



📅 Data: 09 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Roazhon Park



Rennes x Genoa Palpite - Amistosos de Clubes



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Rennes 3-1 Genoa



🔄 Handicap Asiático: Rennes -0.5



Rennes x Genoa: Onde Assistir

O jogo Rennes x Genoa pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.