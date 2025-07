Remo x Novorizontino: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie B - 17/07

Remo e Novorizontino duelam nesta quinta‑feira, 17/07, em partida válida pela 17ª rodada da Série B. A bola rola às 21h35 no Estádio Mangueirão (Belém‑PA) e a transmissão será pela Rede TV!, Disney+ e ESPN 4. Remo, em 5º com 25 pontos, busca entrar no G4; Novorizontino, em 3º com 30, quer manter a liderança. Veja nosso palpite, onde assistir e escalações prováveis.

Ambas as equipes apresentam bom desempenho recente na parte de cima da tabela e não sabem o que é perder há três jogos. Confira abaixo nossas três sugestões de aposta para este confronto equilibrado.

Confira nosso palpite de Remo x Novorizontino, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Remo x Novorizontino Palpite – 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 – Dupla Chance (1X) – odd 1.36 na Bet365



Palpite 2 – Total de Gols Menos de 2,5 – odd 1.40 na Bet365



Palpite 3 – Ambas Equipas Marcam: Não – odd 1.57 na Bet365



Dupla Chance (1X) – odd 1.36

Remo vem de três jogos sem derrota, com uma vitória e dois empates. Aproveitando o mando de campo e a necessidade de vencer, vamos apostar que a equipe vai pelo menos empatar.

Total de Gols Menos de 2,5 – odd 1.40

Em sete dos últimos dez jogos de Novorizontino houve menos de 2,5 gols. Remo também registrou seis partidas abaixo desse limite no Mangueirão. O perfil defensivo dos treinadores sugere duelo de poucas redes balançadas.

Ambas Equipas Marcam: Não – odd 1.57

O Remo concedeu gols em apenas três partidas como mandante. O Novorizontino marcou em apenas quatro jogos como visitante. Esta característica pode apontar para um jogo em que apenas uma equipe marque gols, ou até mesmo para nenhuma marcar e o jogo acabar 0x0.

Remo x Novorizontino: Onde Assistir Ao vivo

A partida entre Remo e Novorizontino contará com transmissão da TV Aberta, Fechada e Streaming.



📺 Transmissão: Rede TV!, Disney+ Premium Brazil, ESPN 4



📅 Data: 17/07/25



⏰ Horário: 21h35 (Brasília)



🏟️ Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)



Remo x Novorizontino: Escalações

Provável Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo e Sávio; Luan Gonçalves, Pedro Castro e Jáderson; Janderson, Pedro Rocha e Marrony.

Técnico: António Oliveira

Provável Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Martins, Dantas e Fábio Matheus; Jean, Marlon e Matheus Frizzo; Bruno José, Léo Natel e Robson.

Técnico: Umberto Louzer

Lembramos que as escalações oficiais de Remo x Novorizontino são divulgadas oficialmente uma hora antes do jogo.

Remo x Novorizontino: Quem vence de acordo com as probabilidades



Remo vence – odd @2.70 (37% de chance)



Empate – odd @2.80 (35,7% de chance)



Novorizontino vence – odd @3.00 (33,3% de chance)



Aposte com responsabilidade e aproveite o jogo!