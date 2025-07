Palpites Remo x Ferroviária: Melhores Odds - Brasileirão Série B 2025

Confira Remo x Ferroviária: Palpite, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O confronto entre Remo e Ferroviária, nesta sexta-feira, 1 de agosto, às 19h00 (horário de Brasília), no Mangueirão, coloca frente a frente duas equipas em fases distintas no Brasileirão Série B.

O Remo ocupa o 5.º lugar com 30 pontos e apresenta uma série de empates e vitórias, enquanto a Ferroviária, na zona de rebaixamento (18.º), tenta reencontrar o caminho dos três pontos após cinco partidas sem vencer.

Do ponto de vista do apostador experiente, este duelo oferece mercados interessantes, especialmente devido ao desempenho sólido do Remo em casa e à vulnerabilidade da Ferroviária fora. Estatísticas como a alta incidência de jogos com poucos gols, empates no 1º tempo e vitórias mínimas do Remo tornam o cenário favorável para apostas em under goals, duplas chances e handicaps ajustados.

🔥 Remo x Ferroviária: Palpites de Alto Risco

Palpites ousados, com retorno potencial elevado, mas menor probabilidade de acerto:



🔥 Remo vence por 2x0 odd 6.92

odd 6.92

🔥 Intervalo/Final - Empate/Remo odd 4.68

odd 4.68

🔥 Ferroviária vence e ambas marcam odd 10.85

odd 10.85

🔥 Ambos marcam nos dois tempos (Sim/Sim) odd 30.77

odd 30.77

🔥 Remo vence ambas as partes odd 5.51



💰 Remo x Ferroviária Palpite Odds Baixas



💰 Menos de 2.5 gols no total da partida odd 1.51

odd 1.51

💰 Remo ou empate (Dupla chance) odd 1.22

odd 1.22

💰 1º tempo - Menos de 1.5 gols odd 1.28

odd 1.28

💰 Ferroviária não marca em ambos tempos odd 1.08

odd 1.08

💰 Remo para marcar pelo menos 1 gol odd 1.57



💎 Super Palpite Remo x Ferroviária

🔮 Intervalo/Final – Empate/Remo – odd 4.68

Remo empatou no 1º tempo em 10 das últimas 15 partidas e costuma crescer na etapa final. A Ferroviária sofre gols no fim com frequência. Essa odd oferece alto valor tático para quem conhece a dinâmica do jogo ao vivo.

📢 Dica de Especialista



“O mercado de menos de 2.5 gols se destaca pela solidez estatística neste jogo. O Remo tem uma média baixa de gols marcados, e a Ferroviária, mesmo quando marca, dificilmente ultrapassa 1 gol por partida fora.”

— Leandro Barros, especialista em análise de valor em apostas esportivas.



Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Remo x Ferroviária pela Série B



📅 Data: 2 de agosto de 2025



🕒 Horário: 19h (Brasilia)



🏟️ Local: Mangueirão



Remo x Ferroviária: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming. Mas também pode assistir pela ESPN.