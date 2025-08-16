Assine UOL
remo
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
Serie B - Brazil
Botafogo SP
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.7
x
3.6
2
5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.69
x
3.45
2
5.02
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.72
x
3.45
2
5.05
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.68
x
3.4
2
5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.72
x
3.5
2
5
Apostar agora
Odds atualizadas a 15.08.2025 às 13:59

Remo x Botafogo-SP Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (16/08)

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Em um confronto com ambições opostas na tabela, Remo e Botafogo-SP se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo será neste sábado (16/08), às 16:00 (horário de Brasília), no Estádio do Mangueirão, com transmissão da ESPN e Disney+.


O Remo, que está no G5, quer a vitória para entrar de vez no G4. Já o Botafogo-SP, que está na parte de baixo da tabela, precisa somar pontos para sair da zona de rebaixamento. As motivações dos dois times são claras, e o duelo promete ser de muita emoção.


Neste artigo você encontrará os palpites Remo x Botafogo-SP, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.


Palpites para o Remo x Botafogo-SP


Nossa análise aponta um claro favoritismo para o Remo. O time da casa tem um retrospecto melhor e uma defesa sólida, o que deve ser suficiente para garantir uma vitória convincente na partida.



  • Resultado Final: Remo - odd de 1.73

  • Primeiro Gol: Remo - odd de 1.56

  • Resultado Exato: 1-0 para o Remo - odd de 4.70


O Remo, que joga em casa, tem tudo para abrir o placar primeiro. A odd para o Primeiro Gol: Remo está em 1.56, um valor bastante seguro. Já o Resultado Exato: 1-0 para o Remo é uma aposta de alto risco, mas que reflete a capacidade de o time da casa vencer a partida com sua defesa sólida.


Análise de Remo x Botafogo-SP


O Remo entra em campo na 5ª posição da Série B, com 33 pontos, logo atrás do G4. Já o Botafogo-SP está em 19º lugar, com 21 pontos, o que o coloca na zona de rebaixamento.


Momento do Remo


O Remo tem um retrospecto recente de altos e baixos, com uma vitória e uma derrota em seus últimos dois jogos. No entanto, a equipe tem um bom desempenho em casa, com 6 vitórias em 11 jogos. O Remo tem uma defesa sólida e precisa da vitória para entrar de vez no G4.


Momento do Botafogo-SP


O Botafogo-SP vive uma fase complicada, com apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos (quatro derrotas). A equipe tem um ataque com dificuldades para marcar gols, com média de 0.6 por partida, e uma defesa muito vulnerável. O time precisa de pontos para sair da zona de rebaixamento.


O que esperar da Partida


Com o Remo jogando em casa e com um elenco superior, a equipe deve dominar as ações ofensivas do jogo. O Botafogo-SP, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar segurar o adversário. A expectativa é de uma vitória do Remo, que tem tudo para se impor e conquistar os três pontos.


Histórico Recente e Estatísticas


O histórico recente do confronto direto é equilibrado, com uma derrota e um empate para o Remo em dois jogos.


Últimos 5 jogos do Remo



  • ✅ América-MG 0x1 Remo

  • ❌ Remo 0x2 Ferroviária

  • 🟡 Goiás 1x1 Remo

  • ✅ Remo 2x1 Avaí

  • 🟡 Remo 1x1 Novorizontino


Últimos 5 jogos do Botafogo-SP



  • ❌ Atlético-GO 2x0 Botafogo-SP

  • ✅ Itapirense 0x3 Botafogo-SP

  • ❌ Botafogo-SP 0x2 Comercial

  • ✅ Botafogo-SP 2x1 América-MG

  • ❌ Avaí 5x0 Botafogo-SP


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Remo e Botafogo-SP, válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio do Mangueirão a partir das 16:00 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: Remo x Botafogo-SP

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio do Mangueirão




 



 


 

Ver mais Ver menos

remo x Botafogo SP: Palpite do Dia

remo Vence
Superbet logo
1.72
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Veres Rivne - Shakhtar Donetsk
2
1.26
Celta Vigo - Getafe
1
1.73
Estrela - Benfica
2
1.21
Múltipla
2.64
x
Aposta
20
=
Ganhos
52.75
Apostar agora

remo x Botafogo SP: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

remo x Botafogo SP: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Serie B
Botafogo SP
2 - 2
remo
2022 Serie C
Botafogo SP
2 - 1
remo
2015 Serie D
remo
0 - 0
Botafogo SP
2015 Serie D
Botafogo SP
1 - 0
remo

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
remo
Empate
Botafogo SP

Com base na nossa análise, acreditamos que o Remo tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor em casa e somar os três pontos.


Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Lens
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Lyon
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Lens Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Athletic Club
  • E
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Sevilla
  • V
  • V
  • E
  • V
  • D

Athletic Club Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
ES Sahel
  • D
  • D
  • D
  • V
  • E
-
Club Africain
  • V
  • D
  • E
  • D
  • D

Club Africain Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Stade Brestois 29
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Lille
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D

Lille Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Epitsentr Dunayivtsi
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Dynamo Kyiv
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

Dynamo Kyiv Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Perguntas frequentes

Quem tem mais chance de vencer entre Remo e Botafogo-SP?

Que dia é o jogo do Remo?

Onde assistir a Remo x Botafogo-SP?