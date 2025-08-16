- V
Remo x Botafogo-SP Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (16/08)
Em um confronto com ambições opostas na tabela, Remo e Botafogo-SP se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo será neste sábado (16/08), às 16:00 (horário de Brasília), no Estádio do Mangueirão, com transmissão da ESPN e Disney+.
O Remo, que está no G5, quer a vitória para entrar de vez no G4. Já o Botafogo-SP, que está na parte de baixo da tabela, precisa somar pontos para sair da zona de rebaixamento. As motivações dos dois times são claras, e o duelo promete ser de muita emoção.
Neste artigo você encontrará os palpites Remo x Botafogo-SP, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.
Palpites para o Remo x Botafogo-SP
Nossa análise aponta um claro favoritismo para o Remo. O time da casa tem um retrospecto melhor e uma defesa sólida, o que deve ser suficiente para garantir uma vitória convincente na partida.
- Resultado Final: Remo - odd de 1.73
- Primeiro Gol: Remo - odd de 1.56
- Resultado Exato: 1-0 para o Remo - odd de 4.70
O Remo, que joga em casa, tem tudo para abrir o placar primeiro. A odd para o Primeiro Gol: Remo está em 1.56, um valor bastante seguro. Já o Resultado Exato: 1-0 para o Remo é uma aposta de alto risco, mas que reflete a capacidade de o time da casa vencer a partida com sua defesa sólida.
Análise de Remo x Botafogo-SP
O Remo entra em campo na 5ª posição da Série B, com 33 pontos, logo atrás do G4. Já o Botafogo-SP está em 19º lugar, com 21 pontos, o que o coloca na zona de rebaixamento.
Momento do Remo
O Remo tem um retrospecto recente de altos e baixos, com uma vitória e uma derrota em seus últimos dois jogos. No entanto, a equipe tem um bom desempenho em casa, com 6 vitórias em 11 jogos. O Remo tem uma defesa sólida e precisa da vitória para entrar de vez no G4.
Momento do Botafogo-SP
O Botafogo-SP vive uma fase complicada, com apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos (quatro derrotas). A equipe tem um ataque com dificuldades para marcar gols, com média de 0.6 por partida, e uma defesa muito vulnerável. O time precisa de pontos para sair da zona de rebaixamento.
O que esperar da Partida
Com o Remo jogando em casa e com um elenco superior, a equipe deve dominar as ações ofensivas do jogo. O Botafogo-SP, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar segurar o adversário. A expectativa é de uma vitória do Remo, que tem tudo para se impor e conquistar os três pontos.
Histórico Recente e Estatísticas
O histórico recente do confronto direto é equilibrado, com uma derrota e um empate para o Remo em dois jogos.
Últimos 5 jogos do Remo
- ✅ América-MG 0x1 Remo
- ❌ Remo 0x2 Ferroviária
- 🟡 Goiás 1x1 Remo
- ✅ Remo 2x1 Avaí
- 🟡 Remo 1x1 Novorizontino
Últimos 5 jogos do Botafogo-SP
- ❌ Atlético-GO 2x0 Botafogo-SP
- ✅ Itapirense 0x3 Botafogo-SP
- ❌ Botafogo-SP 0x2 Comercial
- ✅ Botafogo-SP 2x1 América-MG
- ❌ Avaí 5x0 Botafogo-SP
Onde Assistir ao Vivo
A partida entre Remo e Botafogo-SP, válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio do Mangueirão a partir das 16:00 (horário de Brasília).
- ⚽️ Jogo: Remo x Botafogo-SP
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
- 📅 Data: 16/08/2025
- ⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio do Mangueirão
remo x Botafogo SP: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
remo x Botafogo SP: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
remo x Botafogo SP: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Com base na nossa análise, acreditamos que o Remo tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor em casa e somar os três pontos.
Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.
