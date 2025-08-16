Remo x Botafogo-SP Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (16/08)

Em um confronto com ambições opostas na tabela, Remo e Botafogo-SP se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo será neste sábado (16/08), às 16:00 (horário de Brasília), no Estádio do Mangueirão, com transmissão da ESPN e Disney+.

O Remo, que está no G5, quer a vitória para entrar de vez no G4. Já o Botafogo-SP, que está na parte de baixo da tabela, precisa somar pontos para sair da zona de rebaixamento. As motivações dos dois times são claras, e o duelo promete ser de muita emoção.

Neste artigo você encontrará os palpites Remo x Botafogo-SP, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.

Palpites para o Remo x Botafogo-SP

Nossa análise aponta um claro favoritismo para o Remo. O time da casa tem um retrospecto melhor e uma defesa sólida, o que deve ser suficiente para garantir uma vitória convincente na partida.



Resultado Final: Remo - odd de 1.73

Primeiro Gol: Remo - odd de 1.56

Resultado Exato: 1-0 para o Remo - odd de 4.70



O Remo, que joga em casa, tem tudo para abrir o placar primeiro. A odd para o Primeiro Gol: Remo está em 1.56, um valor bastante seguro. Já o Resultado Exato: 1-0 para o Remo é uma aposta de alto risco, mas que reflete a capacidade de o time da casa vencer a partida com sua defesa sólida.

Análise de Remo x Botafogo-SP

O Remo entra em campo na 5ª posição da Série B, com 33 pontos, logo atrás do G4. Já o Botafogo-SP está em 19º lugar, com 21 pontos, o que o coloca na zona de rebaixamento.

Momento do Remo

O Remo tem um retrospecto recente de altos e baixos, com uma vitória e uma derrota em seus últimos dois jogos. No entanto, a equipe tem um bom desempenho em casa, com 6 vitórias em 11 jogos. O Remo tem uma defesa sólida e precisa da vitória para entrar de vez no G4.

Momento do Botafogo-SP

O Botafogo-SP vive uma fase complicada, com apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos (quatro derrotas). A equipe tem um ataque com dificuldades para marcar gols, com média de 0.6 por partida, e uma defesa muito vulnerável. O time precisa de pontos para sair da zona de rebaixamento.

O que esperar da Partida

Com o Remo jogando em casa e com um elenco superior, a equipe deve dominar as ações ofensivas do jogo. O Botafogo-SP, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar segurar o adversário. A expectativa é de uma vitória do Remo, que tem tudo para se impor e conquistar os três pontos.

Histórico Recente e Estatísticas

O histórico recente do confronto direto é equilibrado, com uma derrota e um empate para o Remo em dois jogos.

Últimos 5 jogos do Remo



✅ América-MG 0x1 Remo



❌ Remo 0x2 Ferroviária



🟡 Goiás 1x1 Remo



✅ Remo 2x1 Avaí



🟡 Remo 1x1 Novorizontino



Últimos 5 jogos do Botafogo-SP



❌ Atlético-GO 2x0 Botafogo-SP



✅ Itapirense 0x3 Botafogo-SP



❌ Botafogo-SP 0x2 Comercial



✅ Botafogo-SP 2x1 América-MG



❌ Avaí 5x0 Botafogo-SP



Onde Assistir ao Vivo

A partida entre Remo e Botafogo-SP, válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio do Mangueirão a partir das 16:00 (horário de Brasília).