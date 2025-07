Remo x Avaí: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série B 2025 (24/07)

Remo e Avaí se enfrentam na quinta-feira, 24/07, em partida válida pela 18ª rodada da Série B 2025. A bola rola às 21h35 no Mangueirão, em Belém. Você pode acompanhar ao vivo pela RedeTV! (aberto), ESPN e Disney+ (fechada/streaming) e pelo canal Desimpedidos no YouTube. O Remo busca manter viva a briga pelo G4 após três empates seguidos, enquanto o Avaí tenta a reabilitação para voltar ao grupo de acesso.

Confira nosso palpite, saiba Onde Assistir e as prováveis Escalações deste duelo.

→ Palpites de hoje

Remo x Avaí Palpite – 3 Opções Para Você Apostar

Para os palpites em Remo x Avaí nós sugerimos estas três apostas com base na análise das estatísticas das equipes na Série B 2025. Como você verá a seguir, ambos os times oscilaram nas últimas rodadas, mas carregam potencial ofensivo para buscar a vitória.



Palpite 1 – Ambos equipes marcam – odd pagando 2.05 na Superbet



Palpite 2 – Mais de 2,5 gols – odd pagando 2.46 na Betnacional



Palpite 3 – Empate anula aposta do Remo – odd pagando 1.66 na Bet365



Ambos equipes marcam – odd pagando 2.05

O Remo marcou em 82% dos últimos dez jogos e sofreu em 71%, enquanto o Avaí balançou as redes em 82% das suas dez últimas partidas e sofreu em 88%. A combinação de defesas instáveis e necessidade de reabilitação sugere que ambos vão ao gol. Estatísticas de escanteios e cartões também indicam jogo aberto e disputado.

A partida vale briga direta pelo G4, o que deve levar os técnicos a optar por posturas mais ofensivas desde o início. Além disso, no Mangueirão, o Remo costuma abrir o marcador e terminar vencendo ou empatando, reforçando a chance de gols em ambos os lados.

Mais de 2,5 gols – odd pagando 2.46

Nas últimas partidas, as equipes oscilaram e agora precisam correr atrás do prejuízo. Muitas das partidas de Remo e Avaí contam com mais de 2.5 gols, e num jogo como este isso pode se repetir.

Empate anula aposta do Remo – odd pagando 1.66

Remo e Avaí não vivem fase de vitórias fáceis: somam seis empates nos últimos seis confrontos em situações semelhantes. O equilíbrio na tabela (26 x 25 pontos) e desempenho condicional (Remo imbatível há quatro jogos, Avaí sem perder dois dos últimos quatro) apontam para um possível empate.

O empate anula a aposta a favor do Remo diminui o risco de perda total, caso o time da casa não vença.

Últimas Notícias do Remo

O Remo vem de três empates seguidos na Série B, tendo ficado no 1x1 contra Novorizontino e Chapecoense e um 0x0 contra o Cuiabá. O desempenho caseiro mantém média de 1,11 gol marcado e apenas 0,44 sofrido, mas a falta de vitórias gera pressão para não se distanciar ainda mais do G4. O técnico tem cobrado mais objetividade no ataque em treinos intensos esta semana.

Últimas Notícias do Avaí

O Avaí não vence há três rodadas: empatou em 1x1 com Vila Nova, 0x0 com o Paysandu, e perdeu por 4-0 para o Athletic. A equipe visitante sofre média de 1,63 gol por partida e precisa mais solidez defensiva longe de casa. O treinador promete ajustes táticos para reforçar o meio-campo e melhorar a saída de bola.

Remo x Avaí: quem ganha? – Melhores odds

Remo tem 42,2% de probabilidade de vitória e o Avaí 31,3%, considerando as odds médias da Bet365. Isto se baseia no momento das equipes e histórico recente.



Remo ganha – Odd de @2.37 na Bet365



Empate – Odd de @3.00 na Bet365



Avaí ganha – Odd de @3.20 na Bet365



Remo x Avaí: Estatísticas



Remo tem média de 1.12 gols por partida na Série B 2025



Avaí tem média de 1.18 gols por partida na mesma competição



Remo abre o marcador em 56% dos jogos em casa



Avaí sofre o primeiro gol em 63% dos jogos fora



Média combinada de escanteios nos duelos recentes: 9,4 por partida



Remo x Avaí – Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Remo x Avaí na RedeTV! (TV aberta), ESPN e Disney+ (TV fechada e streaming) e pelo canal Desimpedidos no YouTube. A partida começa às 21h35 no Mangueirão, em Belém.

Tudo o que você precisa saber de Remo x Avaí:



⚽️ Confronto: Remo x Avaí – Série B 2025



📅 Data: 24/07/25



⏰ Horário: 21h35 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Mangueirão, Belém



📺 Onde vai passar Remo x Avaí: RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos



Remo x Avaí: Escalações

Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Camutanga, Kayky Almeida e Sávio; Caio Vinicius, Cantillo e Jáderson; Janderson, Pedro Rocha e Davó.

Provável escalação do Avaí: Igor; Marcos Vinicius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Andrey; Barreto, Zé Ricardo, João Vitor e Emerson Ramon; Marquinhos Gabriel e Cléber.

(As escalações são projeções até a bola rolar; sujeitas a alterações de última hora)

Jogue com responsabilidade. Aposte apenas o que você pode perder e evite riscos desnecessários.