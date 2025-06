Red Bull Salzburg x Real Madrid: Palpite, Onde Assistir - Mundial de Clubes - 26/06

Red Bull Salzburg x Real Madrid - confira os palpites para o jogo no Mundial de Clubes da FIFA, que acontecerá no dia 26 de junho de 2025, às 22:00, no horário de Brasília.

Red Bull Salzburg x Real Madrid - Palpites - Mundial de Clubes

- ⚽ Ambas Equipas Marcam: Não

- ⚽ Primeiro Tempo/Final de jogo: Real Madrid/Real Madrid

- ⚽ Total de Gols: Mais de 2,5

- ⚽ Handicap Asiático: Real Madrid -1,5

- ⚽ Total de Cartões: Mais de 5

Usamos estatísticas e consultamos mercados das casas de apostas para criar estes palpites. Mantenha-se atento aos dados recentes das equipes para fazer escolhas mais precisas.

Dicas: Procure explorar mercados alternativos, como handicaps, escanteios, marcadores ou cartões, para encontrar boas oportunidades e odds interessantes.

Red Bull Salzburg x Real Madrid - Onde Assistir - Mundial de Clubes

O jogo terá transmissão pelos seguintes canais: Globo, SporTV, CazéTV e DAZN. Pode também ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.