Reals Bet tem crescimento grande nas redes sociais e atinge 2.5 milhões de seguidores

Atualmente, a Reals está no Top3 das marcas que têm o maior número de seguidores entre as mais de 200 bets autorizadas a operar no país.

“Esse crescimento mostra que estamos no caminho certo. Hoje, a Reals já está entre as casas de apostas mais seguidas do mundo no Instagram. Desde o início, a ideia foi ser uma marca presente de verdade, que conversa com as pessoas e que cria um conteúdo que elas querem ver. Fugimos daquela comunicação engessada e falamos de um jeito próximo, misturando entretenimento com a mensagem do jogo responsável. É isso que transforma números em comunidade e faz a Reals crescer tão rápido”, explica Diego Buriti, diretor de marketing da Reals.

E a atuação constante da empresa de apostas no Instagram é comprovada pela quantidade de material produzido pelo seu time de marketing e comunicação. Em 19 meses, foram mais de 3.300 stories, pouco mais de 1000 reels e um número total de posts superior a 1500.

Outra estratégia adotada é a parceria com embaixadores renomados, como o apresentador Rodrigo Faro (30 milhões), o influencer Edu Primitivo (5.9 milhões) e o humorista Ítalo Sena (3.5 milhões).

Em termos de comparação, a DraftKings, gigante norte-americana do setor iGaming, tem 295 mil seguidores em sua conta de sportsbook e 93 mil na conta de cassino.

O número de 2.5 milhões também impressiona quando é comparado a outros temas: essa quantidade de pessoas representa 30 “Maracanãs” lotados ou mais do que toda a população de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais.