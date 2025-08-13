Reals Bet tem crescimento grande nas redes sociais e atinge 2.5 milhões de seguidores
Patrocinadora do Milan e do Coritiba, a Reals é uma casa de apostas 100% brasileira e que tem a licença definitiva do Governo Federal para atuar no país. Com uma estratégia diversificada, a empresa vem se destacando no cenário digital e, nesta semana, chegou à marca de 2.5 milhões de seguidores em sua página no Instagram (@reals.bet).
O número representa um crescimento de mais de 1000% na base de fãs em um ano e sete meses. De fevereiro de 2024 - data em que iniciou o processo de expansão no marketing - a agosto de 2025, o perfil saltou de 217 mil seguidores para os atuais 2.5 milhões.
No período, a Reals acumulou outros dados impressionantes: foram cerca de 936 milhões de visualizações, 16 milhões de interações, 13 milhões de curtidas, 2.8 milhões de comentários, 330 mil compartilhamentos e 132 mil postagens salvas.
Atualmente, a Reals está no Top3 das marcas que têm o maior número de seguidores entre as mais de 200 bets autorizadas a operar no país.
“Esse crescimento mostra que estamos no caminho certo. Hoje, a Reals já está entre as casas de apostas mais seguidas do mundo no Instagram. Desde o início, a ideia foi ser uma marca presente de verdade, que conversa com as pessoas e que cria um conteúdo que elas querem ver. Fugimos daquela comunicação engessada e falamos de um jeito próximo, misturando entretenimento com a mensagem do jogo responsável. É isso que transforma números em comunidade e faz a Reals crescer tão rápido”, explica Diego Buriti, diretor de marketing da Reals.
E a atuação constante da empresa de apostas no Instagram é comprovada pela quantidade de material produzido pelo seu time de marketing e comunicação. Em 19 meses, foram mais de 3.300 stories, pouco mais de 1000 reels e um número total de posts superior a 1500.
Outra estratégia adotada é a parceria com embaixadores renomados, como o apresentador Rodrigo Faro (30 milhões), o influencer Edu Primitivo (5.9 milhões) e o humorista Ítalo Sena (3.5 milhões).
Em termos de comparação, a DraftKings, gigante norte-americana do setor iGaming, tem 295 mil seguidores em sua conta de sportsbook e 93 mil na conta de cassino.
O número de 2.5 milhões também impressiona quando é comparado a outros temas: essa quantidade de pessoas representa 30 “Maracanãs” lotados ou mais do que toda a população de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais.
Além do bom desempenho no mundo digital, a Reals também vem colhendo frutos em outras áreas: recentemente, a plataforma de apostas e jogos online foi indicada a duas categorias no prêmio SBC Awards Portugal, que acontecerá no dia 18 de setembro deste ano, em Lisboa. A empresa brasileira irá concorrer como “Estrela em Ascensão no Cassino” e “Campanha de Marketing do Ano”.