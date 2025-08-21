Realidade Jovem x Corinthians: Palpite Odds Altas +15, Paulistão Feminino, 21/08

As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Corinthians venceu os quatro confrontos anteriores contra o Realidade Jovem, marcando 29 gols e sofrendo apenas um. Em todos esses jogos, a linha de Mais de 3.5 gols foi superada. Com o Corinthians vivendo uma excelente fase, a aposta em um placar elástico é uma opção muito forte. O Corinthians também tem uma taxa de 75% de "Clean Sheets" (sem sofrer gols) contra o Realidade Jovem.

Palpites Alternativos Realidade Jovem x Corinthians

🎯 Palpite: 1º Tempo - Handicap Asiático Corinthians SP - Feminino (-1.5) - odd 1.82

1º Tempo - Handicap Asiático Corinthians SP - Feminino (-1.5) - odd 1.82 🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate / Corinthians SP - Feminino) - odd 3.61

Intervalo/Final do Jogo (Empate / Corinthians SP - Feminino) - odd 3.61 🎯 Palpite: Placar Exato (0:2) - odd 6.04

Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. O Corinthians tem um retrospecto de dominar as partidas desde o início e buscar os gols. A aposta de handicap de -1.5 no primeiro tempo é uma boa pedida, assim como o palpite no placar exato de 2 a 0, considerando o bom desempenho defensivo do Corinthians.

💰 Realidade Jovem x Corinthians: Palpites de Odds Baixas