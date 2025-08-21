Realidade Jovem x Corinthians: Palpite Odds Altas +15, Paulistão Feminino, 21/08
Realidade Jovem x Corinthians: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de quinta-feira (21/08), às 15h (horário de Brasília), válido pelo Paulistão Feminino no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto, com transmissão na RecordPlus e SPACE.
O Realidade Jovem, uma das equipes que buscam se consolidar no cenário do futebol feminino paulista, vive um momento de grande dificuldade na temporada de 2025. O time tem encontrado dificuldades para pontuar e se manter competitivo no Paulistão. Já o Corinthians, uma verdadeira potência do futebol feminino brasileiro, continua sua trajetória de sucesso, mostrando consistência e um poder ofensivo que o coloca como o principal candidato aos títulos que disputa.
Realidade Jovem x Corinthians: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático Corinthians SP - Feminino (-3.5) - odd 1.86
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta (Corinthians SP - Feminino) - odd 1.01
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 4) - odd 1.92
As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Corinthians venceu os quatro confrontos anteriores contra o Realidade Jovem, marcando 29 gols e sofrendo apenas um. Em todos esses jogos, a linha de Mais de 3.5 gols foi superada. Com o Corinthians vivendo uma excelente fase, a aposta em um placar elástico é uma opção muito forte. O Corinthians também tem uma taxa de 75% de "Clean Sheets" (sem sofrer gols) contra o Realidade Jovem.
Palpites Alternativos Realidade Jovem x Corinthians
- 🎯 Palpite: 1º Tempo - Handicap Asiático Corinthians SP - Feminino (-1.5) - odd 1.82
- 🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate / Corinthians SP - Feminino) - odd 3.61
- 🎯 Palpite: Placar Exato (0:2) - odd 6.04
Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. O Corinthians tem um retrospecto de dominar as partidas desde o início e buscar os gols. A aposta de handicap de -1.5 no primeiro tempo é uma boa pedida, assim como o palpite no placar exato de 2 a 0, considerando o bom desempenho defensivo do Corinthians.
💰 Realidade Jovem x Corinthians: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: Corinthians SP - Feminino - Vencedor - odd 1.03
- • 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 4) - odd 1.92
- • 🟡 Palpite: Handicap Asiático Corinthians SP - Feminino (-3.5) - odd 1.86
⚖️ Realidade Jovem x Corinthians: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: Empate / Corinthians SP - Feminino - odd 3.61
- • 🟢 Palpite: Placar Exato (0:3) - odd 4.77
- • 🟡 Palpite: Placar Exato (0:4) - odd 4.94
🚀 Realidade Jovem x Corinthians: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: Placar Exato (0:2) - odd 6.04
- • 🟢 Palpite: Placar Exato (0:1) - odd 11.37
- • 🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / Empate) - odd 15.92
Realidade Jovem x Corinthians: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Realidade Jovem e Corinthians será no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto. A partida acontece na quinta-feira, dia 21 de agosto, às 15h (horário de Brasília) e é válida pelo Paulistão Feminino. O jogo terá transmissão exclusiva da RecordPlus e do SPACE.
📋 Informações Completas da Partida
- • ⚽ Confronto: Realidade Jovem x Corinthians - Paulistão Feminino
- • 📅 Data: 21/08/25
- • ⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)
- • 🏟️ Local: Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto
- • 📺 Transmissão: RecordPLus e SPACE
Como Realidade Jovem e Corinthians Chegam Para o Confronto
O Realidade Jovem enfrenta um momento de grande dificuldade na temporada, sendo uma das equipes que buscam se consolidar no cenário do futebol feminino paulista. No Paulistão Feminino, o time ocupa a 8ª colocação com apenas um ponto em seis jogos, fruto de um empate e cinco derrotas. A equipe tem um saldo de gols de -11, com um gol marcado e 12 sofridos, mostrando uma fragilidade defensiva. O último jogo foi uma derrota de 1 a 0 para o São Paulo.
O Corinthians, por outro lado, é uma verdadeira potência do futebol feminino brasileiro e continua sua trajetória de sucesso em 2025. A equipe de Lucas Piccinato tem dominado o cenário paulista e nacional, mostrando consistência e um poder ofensivo que a coloca como principal candidata aos títulos que disputa.
No Paulistão Feminino, o Corinthians lidera com 15 pontos em seis jogos, com cinco vitórias e apenas uma derrota. O time se destaca pelo seu desempenho ofensivo, com 16 gols marcados, e pela sua defesa, que sofreu apenas três gols. A equipe alvinegra também avançou para as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino.
