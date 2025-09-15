Assine UOL
Zaragoza
Segunda División - Spain
Albacete
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
Odds atualizadas a 15.09.2025 às 14:28

Real Zaragoza x Albacete: Palpite Odds Altas, Segunda División de Espanha, 15/09

Publicado
15.09.2025
Atualizado em
15.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira palpites para o Real Zaragoza x Albacete, jogo deste dia 15/09, pela Segunda División de Espanha. Descubra onde assistir.


Com as equipes buscando a vitória, o confronto promete muita emoção e oportunidades para quem gosta de apostar.


Vamos apresentar o momento das equipes e as melhores dicas para o Real Zaragoza x Albacete.


Real Zaragoza x Albacete: Palpite em Destaque



  • 🎯 Empate - odd 3.20

  • 🎯 Ambos marcam - odd 2.10

  • 🎯 Real Zaragoza vence - odd 2.00


Analisando as estatísticas e o momento das equipes, acreditamos que essas são apostas com boa relação risco/recompensa.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


Real Zaragoza x Albacete: Palpites de Odds Baixas


As apostas com menor risco podem ser uma boa para quem está começando ou para quem prefere a segurança. Veja algumas sugestões:



  • 🟢 Empate anula a aposta para Real Zaragoza, odd 1.70


Justificativa: o Zaragoza empatou duas partidas em seus últimos jogos, mostrando que consegue segurar o resultado.


Palpites de Odds Médias


Para quem gosta de um pouco mais de emoção e de uma odd maior, confira as sugestões abaixo:



  • 🟡 Ambos marcam - odd 2.10


Justificativa: Analisando os últimos jogos, as duas equipes têm demonstrado poder ofensivo, o que pode resultar em gols.


🚀 Palpites de Odds Altas


Se você busca por um retorno maior, confira estas opções com odds mais altas:



  • 🔴 Vitória do Albacete - odd 3.50


Justificativa: Apesar de jogar fora de casa, o Albacete pode surpreender, já que possui um bom histórico contra o Zaragoza.


Real Zaragoza x Albacete: Onde Assistir ao Vivo


Onde Assistir: O Real Zaragoza x Albacete não tem transmissão na TV, mas pode passar em casas de apostas com streaming, como a Superbet, a Novibet ou a Bet365.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Zaragoza x Albacete

  • Data: 15 de setembro de 2025 (segunda-feira)

  • Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio da casa do Zaragoza

  • Competição: Segunda Divisão da Espanha

  • Onde Assistir: Pode passar em casas de apostas com streaming


Como Zaragoza e Albacete Chegam Para o Confronto


O Zaragoza busca se firmar em casa e iniciar a temporada com vitórias. O time quer mostrar sua força desde o início da competição.


Já o Albacete tem como objetivo surpreender fora de casa e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, mostrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do Real Zaragoza


O Zaragoza vem de uma sequência de resultados mistos, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Segunda Divisão.



  • ❌ Real Zaragoza 1 x 2 Valladolid - Segunda Divisão

  • ❌ Castellón 2 x 1 Real Zaragoza - Segunda Divisão

  • 🟡 Real Zaragoza 2 x 2 FC Andorra - Segunda Divisão

  • ❌ Real Zaragoza 2 x 2 FC Andorra - Segunda Divisão

  • ❌ Real Sociedad II 2 x 1 Real Zaragoza - Segunda Divisão


Últimos Jogos do Albacete


O Albacete tem apresentado um desempenho irregular em seus últimos jogos, com derrotas e algumas vitórias importantes. O time tem se mostrado competitivo, mas precisa melhorar a consistência para alcançar melhores resultados.


A equipe tem alternado bons momentos com outros de menor desempenho. O técnico busca ajustar o time para que ele mantenha um bom ritmo de jogo e apresente um futebol consistente.



  • ❌ Albacete 1 x 2 Mirandes - Segunda Divisão

  • ❌ Cádiz 1 x 1 Albacete - Segunda Divisão

  • ❌ Albacete 1 x 2 Racing Santander - Segunda Divisão

  • ✅ Almeria 1 x 2 Albacete - Segunda Divisão

  • ✅ Albacete 2 x 1 FC Cartagena - Segunda Divisão


Nossa Opinião para Zaragoza x Albacete


A partida promete ser equilibrada, com o Zaragoza buscando a vitória em casa e o Albacete querendo surpreender. Com base nas análises e estatísticas, acreditamos que o empate é um resultado possível.


🔞 As apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.

Zaragoza x Albacete: Palpite do Dia

Zaragoza Vence
2.37
Zaragoza x Albacete: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Zaragoza x Albacete: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2024 Segunda División
Albacete
2 - 1
Zaragoza
2024 Segunda División
Zaragoza
0 - 1
Albacete
2023 Segunda División
Zaragoza
1 - 1
Albacete
2023 Segunda División
Albacete
1 - 0
Zaragoza
2022 Segunda División
Zaragoza
1 - 1
Albacete

