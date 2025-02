*** As cotações podem mudar rapidamente. As odds acima foram colhidas em 25 de fevereiro, às 12:00.

Depósito por Pix Apostar agora Análise Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Já faz quase dois anos desde a última vitória do Real Sociedad sobre o Real Madrid e se o time do norte da Espanha voltar a vencer agora, será em ótimo momento. Afinal, garantir um bom resultado no jogo da ida pode ser o diferencial para o jogo da volta.

Mas todos nós sabemos que o Real Madrid é osso duro de roer e costuma ser implacável na reta final da temporada. Por isso, apostar contra os merengues pode não ser muito vantajoso e é melhor seguir boas dicas.

Você confere abaixo os nossos palpites para a partida entre Real Sociedad e Real Madrid.

Palpite 1 - Ambas Marcam: sim

A Real Sociedad já foi campeã da Copa do Rei em 2020 e sabe que para repetir o feito precisa passar pelo rival desta quarta. Com esse ‘incentivo’ e com uma média de 1.35 gols por partida, o time deve balançar as redes do Real Madrid que, por sua vez, também vai fazer um golzinho com seu fortíssimo trio de ataque.