Real Sociedad x Real Madrid, Palpite Odd +11, Onde Assistir, La Liga (13/09)

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
7 min

Real Sociedad x Real Madrid, Palpite com Odds +11 do jogo da La Liga, de sábado (13/09), às 11h15. Os Merengues chegam como favoritos (odd 1.58) ao Estádio Anoeta para manter o 100% na La Liga, enquanto a Real Sociedad tenta explorar o fator casa e frear o ataque madrilenho.


O mercado sinaliza jogo com gols e favoritismo claro para o Real Madrid. As linhas de over 2.5 e vitória do visitante seguem ajustadas, mas ainda oferecem valor em combinações.


Trabalhamos com 15 palpites divididos por odds baixas, médias e altas, sem repetir mercados, além de Super Palpite e ficha completa do jogo.


Real Sociedad x Real Madrid Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🔥 Palpite: Resultado Final: Real Madrid vence – odd 1.58

  • 💎 Palpite: Ambos marcam – Sim – odd 1.81

  • 🎯 Palpite: Placar exato 0–2 Real Madrid – odd 6.83


🔎 Vitória simples é a base, “ambas marcam” vem forte para jogo aberto no Anoeta e o 0–2 é roteiro provável se o Real controlar o ritmo e aproveitar as transições.


Palpites Alternativos Real Sociedad x Real Madrid



  • 💡 Palpite: 1º gol – Real Madrid – odd 1.50

  • 🟨 Palpite: Real Madrid total de gols mais de 1.5 – odd 1.63


Super Palpites Real Sociedad x Real Madrid



  • 🚀 Palpite: Intervalo/Final – Empate/Real Madrid – odd 4.46

  • Palpite: Real Madrid + Mais de 2.5 gols – odd 2.26


💰 Palpites de Odds Baixas Real Sociedad x Real Madrid


🔎 Perfil de risco: baixo. Foco em mercados seguros, cobrindo favoritismo e cenário de gols.



  • Palpite: Dupla hipótese – Empate ou Real Madrid – odd 1.16

  • 🛡️ Palpite: Real Madrid (empate anula a aposta) – odd 1.23

  • Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.23

  • 🔵 Palpite: Real Madrid (-0.5) no handicap asiáticoodd 1.56

  • 🔔 Palpite: Real Madrid marca 1+ gol – odd 1.13


🔎 Protegemos o cenário mais provável: vitória do visitante e ao menos dois gols. O AH -0.5 funciona como 1x2 com bom preço, e o TT 1+ garante cobertura ofensiva.


⚖️ Palpites de Odds Médias Real Sociedad x Real Madrid


🔎 Perfil de risco: moderado. Odds que exigem maior precisão, mas entregam bom valor.



  • 📈 Palpite: Real Madrid/Real Madrid (Intervalo/Final) – odd 2.24

  • 🎛️ Palpite: Real Madrid vence e “Ambas Marcam – Não” – odd 2.66

  • Palpite: Real Madrid marca em ambos os tempos – odd 2.38

  • 🔥 Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 2.78

  • 🟨 Palpite: Real Madrid total de gols mais de 2.5 – odd 2.91


🔎 Se o Real impuser ritmo, vencer os dois tempos é viável. A vitória sem sofrer gols ganha força caso a defesa anule a Real. Em jogos abertos, as linhas de Over 3.5 e 3+ gols do visitante são lucrativas.


🚀 Palpites de Odds Altas Real Sociedad x Real Madrid


🔎 Perfil de risco: alto. Mercados que exigem placares mais dilatados ou desempenhos individuais fora da curva.



  • 🧱 Palpite: Real Madrid (-2) no handicap asiático – odd 3.88

  • 🎇 Palpite: Real Madrid vence e “Ambas Marcam – Sim” – odd 3.26

  • 🥅 Palpite: Placar exato 1–3 – odd 11.13

  • Palpite: Mbappé marca 2+ gols – odd 3.64

  • 🌊 Palpite: Mais de 4.0 gols (linha asiática) – odd 4.30


🔎 Para quem busca retorno alto, handicap -2 cobre vitória elástica, e o 1–3 é um clássico de roteiro de favoritismo. Mbappé em dia inspirado pode cumprir a linha de 2+ gols.


🔥 Super Palpite Real Sociedad x Real Madrid


Palpite: Real Madrid vence e Mais de 2.5 gols – odd 2.26


🔎 Une favoritismo técnico e tendência de jogo aberto. Com um gol cedo, a linha de 3 gols se torna natural, aumentando o valor do combinado.


Real Sociedad x Real Madrid: Onde Assistir e Ficha do Jogo



  • 📺 Onde assistir: ESPN / Disney+

  • 🗓️ Data e hora: sábado, 13/09, às 11h15 (Brasília)

  • 🏆 Competição: La Liga – 4ª rodada

  • 🏟️ Estádio: Anoeta, San Sebastián


Como Real Sociedad e Real Madrid Chegam Para o Confronto


Últimos Jogos da Real Sociedad


Equipe intensa nas alas, mas que costuma ceder espaço entrelinhas contra adversários de elite. Pode sofrer se der liberdade a Mbappé e Vinicius.


Últimos Jogos do Real Madrid


Merengues em alta, com alta rotação ofensiva e pressão pós-perda eficiente. Costumam crescer no segundo tempo e têm múltiplos finalizadores.


Nossa Opinião para Real Sociedad x Real Madrid


A via principal é pró-Real Madrid, combinando 1x2 com gols. Para quem prefere segurança, vale empate anula aposta ou dupla hipótese. Para buscar valor, placar exato 1–3 e handicap -2 são escolhas ousadas com bom potencial.

Ver mais Ver menos

Real Sociedad x Real Madrid: Palpite do Dia

Real Madrid Vence
Superbet logo
1.6
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Real Sociedad x Real Madrid: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Real Sociedad x Real Madrid: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2024 La Liga
Real Madrid
2 - 0
Real Sociedad
2024 Copa del Rey
Real Madrid
4 - 4
Real Sociedad
2024 Copa del Rey
Real Sociedad
0 - 1
Real Madrid
2024 La Liga
Real Sociedad
0 - 2
Real Madrid
2023 La Liga
Real Sociedad
0 - 1
Real Madrid

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Real Sociedad
Empate
Real Madrid

⚠️ Jogo Responsável


Aposte de forma consciente e estratégica:



  • 🎯 Defina stake e limite de perda por sessão.

  • 📉 Não aumente apostas para recuperar prejuízo.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou álcool.

  • ⏱️ Estabeleça tempo máximo de jogo.

  • 👥 Procure ajuda especializada se perder o controle.


➡️ Trate apostas como entretenimento, não como fonte de renda.

Ver mais Ver menos

