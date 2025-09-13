Real Sociedad x Real Madrid, Palpite Odd +11, Onde Assistir, La Liga (13/09)

Real Sociedad x Real Madrid, Palpite com Odds +11 do jogo da La Liga, de sábado (13/09), às 11h15. Os Merengues chegam como favoritos (odd 1.58) ao Estádio Anoeta para manter o 100% na La Liga, enquanto a Real Sociedad tenta explorar o fator casa e frear o ataque madrilenho.

O mercado sinaliza jogo com gols e favoritismo claro para o Real Madrid. As linhas de over 2.5 e vitória do visitante seguem ajustadas, mas ainda oferecem valor em combinações.

Trabalhamos com 15 palpites divididos por odds baixas, médias e altas, sem repetir mercados, além de Super Palpite e ficha completa do jogo.

Real Sociedad x Real Madrid Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🔥 Palpite: Resultado Final : Real Madrid vence – odd 1.58

💎 Palpite: Ambos marcam – Sim – odd 1.81

🎯 Palpite: Placar exato 0–2 Real Madrid – odd 6.83



🔎 Vitória simples é a base, “ambas marcam” vem forte para jogo aberto no Anoeta e o 0–2 é roteiro provável se o Real controlar o ritmo e aproveitar as transições.

Palpites Alternativos Real Sociedad x Real Madrid



💡 Palpite: 1º gol – Real Madrid – odd 1.50

🟨 Palpite: Real Madrid total de gols mais de 1.5 – odd 1.63



Super Palpites Real Sociedad x Real Madrid



🚀 Palpite: Intervalo/Final – Empate/Real Madrid – odd 4.46

⭐ Palpite: Real Madrid + Mais de 2.5 gols – odd 2.26



💰 Palpites de Odds Baixas Real Sociedad x Real Madrid

🔎 Perfil de risco: baixo. Foco em mercados seguros, cobrindo favoritismo e cenário de gols.



✅ Palpite: Dupla hipótese – Empate ou Real Madrid – odd 1.16

🛡️ Palpite: Real Madrid ( empate anula a aposta ) – odd 1.23

⚽ Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.23

🔵 Palpite: Real Madrid (-0.5) no handicap asiático – odd 1.56

🔔 Palpite: Real Madrid marca 1+ gol – odd 1.13



🔎 Protegemos o cenário mais provável: vitória do visitante e ao menos dois gols. O AH -0.5 funciona como 1x2 com bom preço, e o TT 1+ garante cobertura ofensiva.

⚖️ Palpites de Odds Médias Real Sociedad x Real Madrid

🔎 Perfil de risco: moderado. Odds que exigem maior precisão, mas entregam bom valor.



📈 Palpite: Real Madrid/Real Madrid (Intervalo/Final) – odd 2.24

🎛️ Palpite: Real Madrid vence e “Ambas Marcam – Não” – odd 2.66

⏳ Palpite: Real Madrid marca em ambos os tempos – odd 2.38

🔥 Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 2.78

🟨 Palpite: Real Madrid total de gols mais de 2.5 – odd 2.91



🔎 Se o Real impuser ritmo, vencer os dois tempos é viável. A vitória sem sofrer gols ganha força caso a defesa anule a Real. Em jogos abertos, as linhas de Over 3.5 e 3+ gols do visitante são lucrativas.

🚀 Palpites de Odds Altas Real Sociedad x Real Madrid

🔎 Perfil de risco: alto. Mercados que exigem placares mais dilatados ou desempenhos individuais fora da curva.



🧱 Palpite: Real Madrid (-2) no handicap asiático – odd 3.88

🎇 Palpite: Real Madrid vence e “Ambas Marcam – Sim” – odd 3.26

🥅 Palpite: Placar exato 1–3 – odd 11.13

⚡ Palpite: Mbappé marca 2+ gols – odd 3.64

🌊 Palpite: Mais de 4.0 gols (linha asiática) – odd 4.30



🔎 Para quem busca retorno alto, handicap -2 cobre vitória elástica, e o 1–3 é um clássico de roteiro de favoritismo. Mbappé em dia inspirado pode cumprir a linha de 2+ gols.

🔥 Super Palpite Real Sociedad x Real Madrid

⭐ Palpite: Real Madrid vence e Mais de 2.5 gols – odd 2.26

🔎 Une favoritismo técnico e tendência de jogo aberto. Com um gol cedo, a linha de 3 gols se torna natural, aumentando o valor do combinado.

Real Sociedad x Real Madrid: Onde Assistir e Ficha do Jogo



📺 Onde assistir: ESPN / Disney+

🗓️ Data e hora: sábado, 13/09, às 11h15 (Brasília)

🏆 Competição: La Liga – 4ª rodada

🏟️ Estádio: Anoeta, San Sebastián



Como Real Sociedad e Real Madrid Chegam Para o Confronto

Últimos Jogos da Real Sociedad

Equipe intensa nas alas, mas que costuma ceder espaço entrelinhas contra adversários de elite. Pode sofrer se der liberdade a Mbappé e Vinicius.

Últimos Jogos do Real Madrid

Merengues em alta, com alta rotação ofensiva e pressão pós-perda eficiente. Costumam crescer no segundo tempo e têm múltiplos finalizadores.

Nossa Opinião para Real Sociedad x Real Madrid

A via principal é pró-Real Madrid, combinando 1x2 com gols. Para quem prefere segurança, vale empate anula aposta ou dupla hipótese. Para buscar valor, placar exato 1–3 e handicap -2 são escolhas ousadas com bom potencial.