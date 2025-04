Real Sociedad x Mallorca: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - La Liga

Como chega o Mallorca

O Mallorca está na 10ª colocação, com 40 pontos. Nos últimos cinco jogos, venceu um, empatou dois e perdeu dois. Fora de casa, o desempenho é negativo, com três derrotas nos últimos cinco jogos e dois empates. Por isso, naõ é favorito a ganhar aqui.

Confronto direto entre equipes

Mallorca venceu o encontro mais recente por 1 a 0 em setembro de 2024. No entanto, o Real Sociedad leva ligeira vantagem no histórico do jogo e busca manter essa superioridade jogando em casa.

Real Sociedad x Mallorca: Escalações prováveis

Real Sociedad: Álex Remiro, Javi López, Aritz Elustondo, Igor Zubeldia, Jon Aramburu, Ander Barrenetxea, Pablo Marin, Jon Ander Olasagasti, Sergio Gómez, Martín Zubimendi, Mikel Oyarzabal