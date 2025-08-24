Assine UOL
Real Sociedad
La Liga - Spain
Reale Arena
Espanyol
Real Sociedad x Espanyol: Palpite Odds Altas +6, +13, Onde Assistir, La Liga, 24/08

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Real Sociedad x Espanyol: palpite com odds altas +6, +13 para o jogo deste domingo (24/08), a partir das 14h30. Confira o prognóstico e onde assistir a partida, que será disputada no Estádio Municipal de Anoeta, em San Sebastián, pela 2ª rodada da La Liga.


Real Sociedad x Espanyol: Palpite com odds baixas


🔎 Para quem prefere segurança e retornos mais consistentes, estas apostas apresentam risco reduzido e se apoiam no favoritismo da Real Sociedad em casa.



  • ✅ Palpite: Mais de 1.5 gols na partida – odd 1.40

  • ⚽ Palpite: Real Sociedad ou empate (dupla chance) – odd 1.19

  • 🧤 Palpite: Ambas marcam: Não – odd 1.69

  • 🔒 Palpite: Empate anula aposta para Real Sociedad – odd 1.31

  • 🎯 Palpite: Real Sociedad marca pelo menos 1 gol – odd 1.23


🔎 O time basco tem ótimo histórico recente em casa e dificilmente fica em branco diante de adversários da parte de baixo da tabela. O mercado de gols é consistente pela força do ataque, e a linha de proteção (empate devolve) é interessante para quem busca reduzir riscos.


Real Sociedad x Espanyol: Palpite com odds médias


🔎 Aqui estão mercados de risco moderado, com retornos mais atrativos e baseados em tendências recentes dos dois clubes.



  • 🔥 Palpite: Resultado Final: Vitória da Real Sociedad – odd 1.81

  • 📊 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo – odd 2.23

  • 🏹 Palpite: Real Sociedad vence sem sofrer gols – odd 2.70

  • 🎯 Palpite: Takefusa Kubo marca a qualquer momento – odd 3.16

  • 🛡️ Palpite: Intervalo empate / Real Sociedad vence no final – odd 4.57


🔎 A Real Sociedad domina a posse e costuma crescer no segundo tempo, o que torna o mercado HT/FT valioso. Já Kubo e Oyarzabal são as principais armas ofensivas, sendo boas opções de artilheiros. A defesa basca sólida reforça a chance de vitória sem sofrer gols.


Real Sociedad x Espanyol: Palpite com odds altas


🔎 Para os apostadores mais ousados, os mercados abaixo oferecem odds acima de 3.00, com cenários mais arriscados mas de excelente rentabilidade.



  • 💥 Palpite: Placar exato 2x0 Real Sociedad – odd 6.67

  • 🧨 Palpite: Real Sociedad vence e ambas marcam – odd 4.55

  • 🎯 Palpite: Espanyol marca em ambos os tempos – odd 6.44

  • 📈 Palpite: Umar Sadiq marca 2 ou mais gols – odd 13.42

  • 🔮 Palpite: Total exato de 3 gols na partida – odd 3.44


🔎 Odds altas exigem cenários específicos, mas não impossíveis. O 2x0 é um placar comum em vitórias controladas da Real Sociedad em casa. Já Umar Sadiq, centroavante forte no jogo aéreo, pode surpreender com múltiplos gols se tiver espaço. A aposta em “ambas marcam + vitória basca” é arriscada, mas combina bem com o estilo ofensivo do confronto.


🔥 Super Palpite Real Sociedad x Espanyol


⭐ Palpite: Real Sociedad vence + mais de 2.5 gols – odd 3.05


🔎 Explicação: Este mercado une favoritismo da equipe basca com um jogo relativamente aberto, já que o Espanyol tende a buscar espaços no contra-ataque. A Real Sociedad costuma empurrar os rivais em casa e tem elenco para buscar um placar confortável com múltiplos gols.


🏟️ Ficha do Jogo



  • 📅 Data: Domingo, 24 de agosto de 2025

  • ⏰ Horário: 14h30 (de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Municipal de Anoeta, San Sebastián (Espanha)

  • 🏆 Competição: La Liga – 2ª rodada


📺 Onde Assistir Real Sociedad x Espanyol


A partida terá transmissão ao vivo pela Disney+ (streaming) no Brasil. Também estará disponível em casas de apostas com serviço de streaming ao vivo, como a Superbet ou a Bet365.

Real Sociedad x Espanyol: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Real Sociedad x Espanyol: Confrontos Diretos

5 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2024 La Liga
Real Sociedad
2 - 1
Espanyol
2024 La Liga
Espanyol
0 - 1
Real Sociedad
2022 La Liga
Espanyol
2 - 3
Real Sociedad
2022 La Liga
Real Sociedad
2 - 1
Espanyol
2021 La Liga
Real Sociedad
1 - 0
Espanyol

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e disciplina:



  • 🎯 Estabeleça limites de valor e tempo antes de apostar.

  • 📉 Não arrisque dinheiro destinado a despesas essenciais.

  • 🧠 Evite apostas sob estresse ou euforia.

  • 👥 Se sentir que perdeu o controle, busque apoio especializado.

  • ➡️ Aposte sempre com responsabilidade, mantendo o entretenimento em primeiro lugar.

