Real Sociedad II
  • D
  • V
  • E
  • E
  • V
Segunda División - Spain
Campo José Luis Orbegozo
Almeria
  • V
  • D
  • V
  • E
  • D
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 12:05

Real Sociedad II x Almería: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, La Liga 2 (29/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Real Sociedad II x Almería: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 29/08, pela 3ª rodada da La Liga 2 2025/26. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília), no Campo José Luis Orbegozo, com transmissão ao vivo pelo Prime Video e DAZN.


O confronto reúne duas equipes que buscam se firmar na parte de cima da tabela. A Real Sociedad II, em 13º lugar, aposta no fator casa para se recuperar da derrota na última rodada. Já o Almería, em 9º e invicto, é um dos favoritos ao acesso e viaja para buscar mais uma vitória e subir na classificação.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Real Sociedad II x Almería Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Almería vence, odd pagando 1.78 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 2.00 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Almería Total de Gols: Mais de 1.5, odd pagando 1.91 na Betnacional


Para as apostas em Real Sociedad II x Almería, indicamos esses três palpites com base na superioridade técnica do Almería e no seu retrospecto no confronto.


🔥 Palpite 1. Almería vence, odd pagando 1.78


O Almería é um dos principais candidatos ao acesso à primeira divisão e possui um elenco muito superior ao time B da Real Sociedad.


A equipe visitante está invicta no campeonato e venceu os dois confrontos diretos anteriores. Com uma odd de 1.78, a vitória do Almería é a aposta mais segura e lógica para a partida.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 2.00


O ataque do Almería mostrou sua força na estreia ao participar de um empate em 4 a 4. O último confronto direto entre as equipes também teve mais de 2.5 gols (3 a 1).


A tendência é que a qualidade ofensiva do time visitante se sobressaia, resultando em uma partida com pelo menos três gols.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Almería Total de Gols: Mais de 1.5, odd pagando 1.91


Esta é uma aposta de grande valor focada no time favorito. O Almería marcou 4 gols na primeira rodada e marcou 2 e 3 gols nos dois confrontos anteriores contra a Real Sociedad II.


A probabilidade de o forte ataque do Almería balançar as redes pelo menos duas vezes contra uma equipe B é muito alta.


Real Sociedad II x Almería: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Real Sociedad II x Almería ao vivo no Prime Video e na DAZN. O jogo começa às 14h30, nesta sexta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Real Sociedad II x Almería - La Liga 2

  • 📅 Data: 29/08/2025

  • Horário: 14h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Campo José Luis Orbegozo, San Sebastián

  • 📺 Onde vai passar: Prime Video e DAZN


Real Sociedad II x Almería: Últimos jogos entre os times



  • 13/05/2022 - Real Sociedad II 0-2 Almería

  • 21/10/2021 - Almería 3-1 Real Sociedad II


Real Sociedad II x Almería: Quem Ganha? Melhores Odds


O Almería é o claro favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 56,2%. A Real Sociedad II corre por fora com 22,2% de chances, enquanto o empate está cotado em 28,6%.



  • 🏆 Real Sociedad II vence, odd 4.50 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.50 na Superbet

  • 👀 Almería vence, odd 1.78 na F12.bet

Real Sociedad II x Almeria: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
RB Leipzig - 1. FC Heidenheim
1
1.44
Castellón - Zaragoza
1
1.85
Goias - Botafogo SP
1
1.5
Múltipla
4.00
x
Aposta
20
=
Ganhos
79.92
Apostar agora

Real Sociedad II x Almeria: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Real Sociedad II x Almeria: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2021 Segunda División
Real Sociedad II
0 - 2
Almeria
2021 Segunda División
Almeria
3 - 1
Real Sociedad II

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Real Sociedad II
Empate
Almeria

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

