Real Sociedad II x Almería: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, La Liga 2 (29/08)

Real Sociedad II x Almería: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 29/08, pela 3ª rodada da La Liga 2 2025/26. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília), no Campo José Luis Orbegozo, com transmissão ao vivo pelo Prime Video e DAZN.

O confronto reúne duas equipes que buscam se firmar na parte de cima da tabela. A Real Sociedad II, em 13º lugar, aposta no fator casa para se recuperar da derrota na última rodada. Já o Almería, em 9º e invicto, é um dos favoritos ao acesso e viaja para buscar mais uma vitória e subir na classificação.

Real Sociedad II x Almería Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Almería vence, odd pagando 1.78 na Superbet



⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 2.00 na Bet365



💧 Palpite 3. Almería Total de Gols: Mais de 1.5, odd pagando 1.91 na Betnacional



Para as apostas em Real Sociedad II x Almería, indicamos esses três palpites com base na superioridade técnica do Almería e no seu retrospecto no confronto.

🔥 Palpite 1. Almería vence, odd pagando 1.78

O Almería é um dos principais candidatos ao acesso à primeira divisão e possui um elenco muito superior ao time B da Real Sociedad.

A equipe visitante está invicta no campeonato e venceu os dois confrontos diretos anteriores. Com uma odd de 1.78, a vitória do Almería é a aposta mais segura e lógica para a partida.

⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 2.00

O ataque do Almería mostrou sua força na estreia ao participar de um empate em 4 a 4. O último confronto direto entre as equipes também teve mais de 2.5 gols (3 a 1).

A tendência é que a qualidade ofensiva do time visitante se sobressaia, resultando em uma partida com pelo menos três gols.

💧 Palpite 3. Almería Total de Gols: Mais de 1.5, odd pagando 1.91

Esta é uma aposta de grande valor focada no time favorito. O Almería marcou 4 gols na primeira rodada e marcou 2 e 3 gols nos dois confrontos anteriores contra a Real Sociedad II.

A probabilidade de o forte ataque do Almería balançar as redes pelo menos duas vezes contra uma equipe B é muito alta.

Real Sociedad II x Almería: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Real Sociedad II x Almería ao vivo no Prime Video e na DAZN. O jogo começa às 14h30, nesta sexta-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Real Sociedad II x Almería - La Liga 2

📅 Data: 29/08/2025

⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Campo José Luis Orbegozo, San Sebastián

📺 Onde vai passar: Prime Video e DAZN



Real Sociedad II x Almería: Últimos jogos entre os times



13/05/2022 - Real Sociedad II 0-2 Almería



21/10/2021 - Almería 3-1 Real Sociedad II



Real Sociedad II x Almería: Quem Ganha? Melhores Odds

O Almería é o claro favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 56,2%. A Real Sociedad II corre por fora com 22,2% de chances, enquanto o empate está cotado em 28,6%.